Подозреваемая в махинациях на 5 млрд грн. собственница Ibox Bank Алена Шевцова может вернуться в Украину

Весной 2025 года фамилия собственности не особо заметного на банковском рынке Украины Ibox Bank Алены Шевцовой "гремела" на одном уровне с такими недавно политическими "титанами" страны как экс-президент Виктор Янукович, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и другие. Банкирша стала фигурантом одного из сотен специальных расследований, которые проводили сотрудники Бюро экономической безопасности Украины.

Алена Шевцова (фото из открытых источников)

Но судя по некоторым признакам, несмотря на санкции СНБО и уголовное производство, Алена Шевцова надеется вернуться в Украину, и возможно, имеет для этого все основания, ведь ее связи тянутся весьма высоко.

"Комментарии" решили разобраться, на что надеется беглая банкирша, и что, собственно, инкриминируют Алене Шевцовой и ее Ibox Bank отечественные правоохранители.

Алена Шевцова – успешная бизнес-леди, до лета 2024 года

Официальная биография родившейся в 1987-м году в Одессе Алены Шевцовой (в девичестве Дегрик) говорит об успешной карьере. Работать она начала в возрасте 20 лет в инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы в 2007-м, но уже в 2009-м занялась собственным бизнесом, причем в сфере права, основав юридическую компанию "Лео партнерс". В дальнейшем, очень многие компании Шевцовой будут иметь приставку "Лео" в названии, что объясняется именем ее первенца – Лев.

Свой рецепт успеха, как утверждает Forbes-Украина, Алена Шевцова вывела в 2010-м году, основав финансовую компанию LeoGaming, специализировавшуюся на финансовых расчетах и платежах в видеоиграх. Впоследствии компания даже обзавелась собственной киберспортивной командой.

Однако, подлинный успех к Алене Шевцовой пришел после создания собственной "триады": платежной системы — LeoGaming Pay (сейчас Leo), сети платежных терминалов iBox и собственно "Айбоксбанка". Последний, кстати, является одним из старейших в Украине – работает с 1993 года и получил нынешнее название уже в середине 2010-х годов.

Заметим, что, хотя именно Алена Шевцова была "лицом" Ibox Bank, ей по данным НБУ принадлежали максимум 24,98% финансового учреждения, и пост главы наблюдательного совета. Тем не менее, бизнесом банковского учреждения руководила именно она, и надо сказать, делала это более чем успешно. Так, по данным информационно-аналитического сервиса YouControl, чистая прибыль банка с 5,2 млн грн. в 2019-м году взлетела до 598,3 млн. грн. по итогам 2022-го.

Впрочем, в марте 2023 года эта идиллическая картинка была вдребезги разбита сотрудниками СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины.

Секрет успеха Алены Шевцовой — миллиарды гривен на мискодинге для онлайн-казино

О том, что у Ibox Bank дела очень плохи стало понятно в марте 2023 года, когда 7 марта НБУ отозвал лицензию, а 8 числа СБУ и БЭБ нагрянули с обысками в финучреждение.

Релиз спецслужбы сообщал, что некий столичный банк реализовал схему по отмыванию доходов игрового бизнеса. Речь шла о так называемом мискодинге – схеме, когда в банках меняют коды платежей, говорящих о переводе средств онлайн-казино, на допустим, платежи за продукты питания. Последнее позволяет скрыть поступление этих средств в онлайн-казино, а значит, уклониться от уплаты налогов.

Как утверждали в СБУ, со счетов 20 подконтрольных фирм неназванный банк переводил деньги на аккаунты сайтов азартных игр, после чего средства выводились и делились между участниками схемы. Доход банка в год составлял 2,5 млрд грн., а годовой оборот – 180 миллиардов гривен. Хотя название Ibox Bank не звучало, фраза о недавнем его лишении лицензии НБУ, прозрачно намекало именно на творение Алены Шевцовой.

Спустя год, то же БЭБ уже не было столь тактично и заявило, что по подозрению в отмывании 5 млрд грн. для нелегальных онлайн-казино, арестованы 2 директора департамента Ibox Bank. Более того, еще три человека, в том числе совладелица банка, были объявлены в розыск. Последнее, впрочем, судя по базе данных МВД Украины, было сделано еще 8 марта 2023 года.

В 2025-м году следствие по Алене Шевцовой и Ibox Bank активно продолжалось, а ее деятельностью занялись не только правоохранители, но и СНБО, который 12 апреля ввел против нее персональные санкции. Сама Алена Шевцова через социальную сеть Facebook заявила, что все происходящее вокруг нее с 2023-го является рейдерским захватом ее бизнеса и возникло из-за ее личного конфликта с:

– Артемом Шило, бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, подозреваемым НАБУ в хищении 100 млн грн Укрзализныци, ставшем инициатором ее незаконного преследования правоохранительными органами, а также давления, шантажа и прямого вымогательства денежных средств;

– Александром Ткачуком, начальником детективов БЭБ, фигурантом ряда журналистских антикоррупционных расследований;

- Дмитрием Вербицким, бывшим заместителем генерального прокурора, фигурантом дела НАБУ по незаконному обогащению чиновника на десятки миллионов гривен.

Однако, это заявление Алене Шевцовой ничем не помогло и 2 июля БЭБ передало в суд дело Ibox Bank. Где находится последняя точно неизвестно, но еще в апреле одну из сообщниц банкирши задержали правоохранители Польши.

Хотя вал подозрений со стороны силовиков и обрушился на Алену Шевцову в 2023-м году, на самом деле под подозрением она ходила давно. Так, еще в 2020-м году сайт Mind.ua опубликовал расследование, в котором говорилось, что Алена Шевцова, проходящая под девичьей фамилией Дегрик, могла сотрудничать с нелегальным казино. Так, платежная система LeoGaming Pay, утверждалось в статье, перевела казино 262 млн грн, и использовала платежную систему Tyme для работы с РФ.

Все это вылилось в угрозы журналистке-автору материала, а затем перешло в суд о защите деловой репутации. Но, в итоге Алена Шевцова проиграла.

Муж Шевцовой – полицейский под руководством Арсена Авакова

В сентябре 2018 года в статье BIHUS Info, посвященной конкурсу в Государственном бюро расследований, появилась информация о конфликте интересов тогдашнего замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Чиновник проголосовала за назначение руководителем 1-го управления досудебных расследований ГБР сотрудника Национальной полиции Украины Евгения Шевцова.

Журналисты узнали, что ООО "Финансовая компания "Леогейминг Пей" Алены Шевцовой заказало юридический аудит у фирмы Integrites, совладельцем которой является некий Руслан Бернацкий. Все это не было совпадением – Алена Шевцова была женой Евгения, а Руслан Бернацкий – супругом замминистра юстиции.

Это трактовали как конфликт интересов, о чем Наталья Бернацкая должна была сообщить и взять самоотвод при голосовании, но промолчала об этом. Кроме того, в BIHUS Info указали, что ООО "Финансовая компания "Леогейминг Пей" фигурировало в криминальном производстве об отмывании денег и выводе их в Россию.

Неизвестно, сыграло ли это определяющую роль в конкурсе, но Евгений Шевцов должность в ГБР так и не получил. Впрочем, вряд ли это сильно расстроило заместителя руководителя главного следственного управления Нацполиции, который к 2021-у году был самым богатым полицейским Украины. При личной зарплате в 412 тыс. грн. в 2020-м году, доход его семьи, благодаря Алене Шевцовой, превысил 90 млн. грн., еще 94 млн грн. пришлись на денежные активы.

Также, в декларации Евгения Шевцова указана высокая сумма зарплаты Алены Шевцовой: 143,7 млн грн. в 2021-м и 58,3 млн грн. в 2022-м годах.

Но утверждать, что Евгений Шевцов является просто ширмой для своей супруги было бы неправильным, о чем лучше всего говорит "кейс" нардепа от партии "Голос" Александры Устиновой.

Так, в 2020-м году после того как стало известно о подарке нежилого здания в столице Алене Шевцовой, Александра Устинова заявила, что Евгений Шевцов недостоин носить звание офицера. В ответ в соцсетях она нарвалась на оскорбления, а служебное расследование показало, что страницу копа взломали перед тем, как написать оскорбления на политика. 50 нардепов потребовали от тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова разобраться, но вместо этого в августе 2021-го имущество нардепа было арестовано для обеспечения выплаты Евгению Шевцову 80 тысяч гривен моральной компенсации.

Вероятно, что на своем месте Евгений Шевцов был так нужен руководству Нацполиции и МВД, что даже скандал с депутатами не стал причиной его отстранения от должности. Любопытно, что Арсен Аваков ушел с поста главы МВД еще в июле, но это не повлияло на карьеру супруга Алены Шевцовой. Судя по декларации самого Евгения Шевцова, лишь в 2024-м году он из замначальника управления Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции стал старшим оперуполномоченным одного из отделов этого управления.

Впрочем, супругом не ограничиваются связи самой Алены Шевцовой и начало им, вероятно, положила ее деятельность в начале 2010-х. Так, по данным некоторых сайтов, в это время она увлекалась политической деятельностью и возглавляла "Молодые регионы" в Киеве – молодежное крыло запрещенной Партии регионов.

Действительно, в блогах сайта "Лига" можно найти запись Алены Шевцовой за 2013-й год, призывающий участвовать в проекте "Есть идея". Заметим, что в перечне проектов "Молодых регионов" действительно звучал такой такой же лозунг "Есть идея".

В интернете можно найти информацию, что Алена Шевцова была активным партнером экс-руководителя Государственной налоговой службы Романа Насирова в деле отмывания доходов. Именно Насиров, якобы, продавил решение НБУ зарегистрировать платежную систему "Лео".

Наконец, Алена Шевцова могла свести знакомство с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, в чем им помог "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Лео Инвест групп". В октябре 2021 года он был зарегистрирован ею и бизнесменом Владимиром Белоусовым, а ровно год спустя совладельцем фонда вместо Шевцовой стал экс-президент Украины.





Как легализовать доходы – уроки от Шевцовой/Дегрик

Как удалось выяснить "Комментарии", электронную декларацию своего супруга Алена Шевцова активно использовала для легализации собственных доходов.

Так, в электронной декларации Евгения Шевцова с 2017 года периодически встречается некая Юлия Никулина, которая по декларации просто дарит Алене Шевцовой миллионы гривен:

- в 2017-м году это были 3 млн грн;

- в 2019-м году всего 240 тысяч гривен;

- в 2020 году это были 2,9 млн грн.;

- в 2021 и 2024-м по 1,5 млн грн.

Всего таким образом от своей землячки, Алена Шевцова получила в подарок 9 млн 140 тысяч гривен.

"Комментарии" нашли жительницу Одессы Юлию Никулину, которая помимо ФОП, являлась совладелицей некоторых фирм. Например, ООО "Международные платежи" (сфера деятельности – оказание информационных услуг, уставной фонд – 10 000 гривен), ныне находящейся в состоянии банкротства.

Еще с 3 ноября 2015 года компания среди других фирм стала фигурантом уголовного производства № 12015000000000601. По версии следствия, через счета этого и других ООО прошли 10,1 млн дол., которые были выведены заграницу, причем в пользу компаний LEO PARTNERS LIMITED (Британские Виргинские острова) и LEO PARTNERS (CY) LIMITED (Кипр).

Как несложно заметить, названия компаний странным образом совпадают с наименованием юридической компании "Лео партнерс", открытой Аленой Шевцовой еще в 2009-м году. Конечно, можно предположить, что имело место обычное совпадение названий. Но почему совладелица фигурирующей в расследовании компании переводила миллионы гривен собственнице фирмы с таким похожим названием. Не имело ли место желание легализовать часть денег, полученных таким путем от компании, которой владело доверенное лицо — Юлия Никулина?!

Еще интереснее уголовное производство № 42017000000002925, которое СБУ расследует с 2017 года. По версии следствия, сеть коммерческих структур, используя различные платежные системы, в том числе LeoGaming Pay Алены Шевцовой, давало возможность клиентам играть в тогда еще запрещенные азартные игры, в том числе через онлайн-казино "ПариМатч". Кстати объем легализованных денег по версии СБУ в рамках уголовного дела составлял 350 млн. дол.

В списке компаний, использовавшихся для легализации преступных доходов, упомянуто ООО "Финансовая компания "Бизнес ритейл групп" (ныне ООО "Чинау"), которым до декабря 2021 года владела Юлия Никулина.

Любопытно, что как утверждали в БЭБ, на суд по делу Алены Шевцовой оказывали давление, что говорит о наличии у нее весомых связей, которые, правда, пока не сработали.

Дело Шевцовой живет благодаря bill_line Артема Ляшанова

На фоне подобной репутации и обилия информации об Алене Шевцовой, удивительным выглядит пропажа некоторых материалов из информационного пространства. Так, с сайта РБК-Украина исчезли расследования про Ibox Bank и Алену Дегрик-Шевцову касательно переводов Назария Гусакова через финансовые структуры Шевцовой. После выхода статьи журналисты заявили о давлении на них при участии компаний IBOX BANK и LeoGaming, и вот спустя 1,5 месяца статьи стали пропадать.

По данным "Комментарии", это может означать, что сама Алена Шевцова надеется все же вернуться в Украину, а возможно уже даже находится на стадии переговоров. Вероятно, подтолкнуть ее к этому может желание вернуться к бизнесу, который остался у ее экс-подчиненного, а ныне самостоятельного игрока на рынке специфических финансовых услуг – Артема Ляшанова и его платежной системы bill_line.

Официально, Артем Ляшанов – финансовый самородок, в возрасте 34 лет имеющий 15 лет стажа работы в финансовой сфере. Основной его бизнес - платежная система bill_line, оказывающая услуги онлайн-банкинга для бизнеса, юридическим лицом которой является ООО "Тех-Софт Атлас" (сфера деятельности – оказание информационных услуг, уставной фонд – 3,1 млн грн). Любопытно, что с 27 июля 2022 года владельцем компании стал житель Одессы Андрей Моргун.

Казалось бы, что тут такого? Но из учредителей компании Ляшанов ушел как раз в момент расследования уголовного производства №42021100000000283, в котором ООО "Тех-Софт Атлас" фигурировал как возможный участник схем по отмыванию денег. Так, по версии следствия некое ООО "Спектр Альфа" заключало договора с различными компаниями на оказание фиктивных IT-услуг. Впоследствии эти деньги переводились на счета фиктивных компаний. В результате за 2020-2021 годы через "Спектр Альфа" прошли 150 млн грн., а госбюджет не получил 11 млн грн. налогов.

Любопытно, что одной из фиктивных компаний в этой схеме считается ООО "Хантер 2023" (сфера деятельности – посредничество в размещении рекламы в СМИ, уставной фонд – 7 млн грн.), которая осуществляла операции в интересах онлайн-казино "Париматч". Последнее также упоминается в уголовном производстве № 42017000000002925, в котором дарительница миллионов Алены Шецвцовой – Юлия Никулина, фигурирует как владелец ООО "Финансовая компания "Бизнес ритейл групп" (ныне ООО "Чинау").

Впрочем, может быть речь идет о предпринимателях, которые просто работают в одной сфере и на одних клиентов. Что ж, возможно и так, но Артем Ляшанов не просто знаком с Аленой Шевцовой, он на нее работал в 2017-м году. Об этом говорит программа участников Fintech Ukraine 2017 – мероприятия, на котором собираются украинские финансисты: 8 лет назад среди участников встречи был заявлен Артем Ляшанов, указанный как CTO (технический директор) LeoGaming Алены Шевцовой.

Не исключено, что экс-подчиненный со своим bill_line активно занимает нишу специфичных услуг, которые ранее оказывала Алена Шевцова, и она решила вернуться, договорившись с правоохранителями, судьями и СМИ, и активно уделяет внимание "отбеливанию" репутации.