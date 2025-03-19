Медведчук, Деркач, Шевцова: за 2 месяца правоохранители начали 435 спецрасследований

На днях Лычаковский райсуд Львова разрешил детективам Бюро экономической безопасности (БЭБ) провести спецрасследование в отношении совладелицы Айбокс Банка Алены Шевцовой, которая сейчас находится за границей. На практике это означает, что расследование и даже арест могут проводиться при отсутствии подозреваемого. Такой механизм украинские правоохранители используют в исключительных случаях. В частности, по статистике Офиса Генерального прокурора, в январе феврале было начато 435 спецрасследований, в то время как всего СБУ, Нацпол, ДБР и БЭБ расследовали в этот период более 1,5 млн уголовных правонарушений.

Фигуранты спецрасследований

Специальные досудебные расследования были введены в Украине еще в 2021 году, когда президент подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины по усовершенствованию отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования", предусматривающий разрешение на заочные расследования и арест.

Ключевое отличие специального досудебного расследования от обычного заключается в возможности следователей проводить различные процессуальные действия в отношении подозреваемых в их отсутствии (in absentia). Таким образом, становится возможным привлечь к ответственности тех, кто находится за границей или на оккупированных территориях.

Так, например, дело об "отмывании" 5 млрд грн, в котором Елена Шевцова является главной подозреваемой расследуется еще с 2023 года. Однако направить ее в суд детективы не имеют возможности, поскольку, согласно действующему законодательству, Шевцова должна быть уведомлена о завершении досудебного расследования и ознакомлена с его материалами. Но, совладелица Айбокс Банка, по данным некоторых источников, находится за границей. То есть следствие имело всего 2 варианта: закрыть дело или начать спецрасследование. Поэтому спецрасследование позволит не только привлечь Дегрик-Шевцову к ответственности, в случае доказания ее вины, но и в дальнейшем частично взыскать нанесенный бюджету ущерб в рамках гражданского иска. Речь идет о 5 миллиардах гривен, которые, по данным следствия, подозреваемые, в том числе Дегрик-Шевцова, легализовали с использованием "мискодинга".

"Для реализации такой схемы было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в "Айбокс банке". В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг", – пояснили в БЭБ.

Среди других известных фигурантов специальных досудебных расследований – Медведчук, Янукович, Деркач, Грановский, Бахматюк. Всего наибольшее количество спецрасследований в Украине инициировала Служба безопасности Украины – 248 в течение января-февраля, еще 123 – Национальная полиция Украины и 64 Государственное бюро расследований. Среди подозреваемых по этим делам топ коррупционеры, предатели, беглецы и представители власти страны агрессора.