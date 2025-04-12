Зеленский подписал указ: кто в этот раз оказался под катком санкций СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 апреля дал "зеленый свет" санкциям против бывших высокопоставленных чиновников Сергея Арбузова и Андрея Клюева, а также предпринимателей Виктора Полищука и Алены Шевцовой. Об этом говорится в указе президента №231/2025.

Санкции СНБО. Фото: из открытых источников

Сергей Арбузов занимал пост первого вице-премьер-министра Украины, в начале 2014 года исполнял обязанности премьер-министра Украины. В 2010-2013 годах был на должности главы Национального банка.

Во время событий Евромайдана Сергей Арбузов выехал из Украины. С 22 апреля 2014 находится в розыске как подозреваемый по ст. 191, ч. 5 УК Украины – "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой".

Андрей Клюев был секретарем СНБО и главой Администрации президента Украины. Также он был нардепом четвертого-шестого созывов. Был одним из лидеров Партии регионов.

В 2023 году НАБУ завершило расследование против Клюева по делу о завладении деньгами из госбюджета на общую сумму более 195 млн грн, которые предназначались для финансирования инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

В декабре 2022 года глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что Клюев вместе с еще одним бывшим украинским политиком Владимиром Сивковичем являются участниками "политического офиса" в Москве, занимающегося сбором информации по Украине для ФСБ.

Виктор Полищук больше всего известен как владелец небоскреба "Гулливер" в Киеве и сети магазинов "Эльдорадо". Ему также принадлежал банк "Михайловский", который стал банкротом в 2016 году.

Алена Шевцова – совладелица Айбокс Банка. В июле 2023-го СБУ сообщила о подозрении совладелице банка Шевцовой и двум топ-менеджерам банка.

Санкции будут действовать десять лет (лишение государственных наград – бессрочно).

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