Мать нардепа Гетманцева купила квартиру в Париже за 50 млн грн: вокруг политика разгорелся новый скандал

Народный депутат Украины, куратор налоговой сферы, Даниил Гетманцев попал в новый скандал. Так, на днях он заявил, что в низких доходах украинцев виноваты они сами, но почему-то так и не поставил в пример свою мать Елену Гетманцеву. Она в начале полномасштабной российской агрессии смогла купить квартиру в Париже по цене, вероятно, около 50 млн грн. "Комментарии" разбирались в скандальной истории.

Квартира Гетманцева. Коллаж портал "Комментарии"

Семья эмигрировала и живет во Франции, в квартире матери политика

Скандал начался с поста блогера Сергея Иванова в социальной сети Facebook, в котором он сообщил, что во время войны семья Даниила Гетманцева проживает в парижской квартире площадью в 143 квадратных метра.

Нельзя сказать, чтобы данный факт сам политик прятал от общественности. Так еще в январе 2024 года он подал декларацию о доходах и активах за 2022 год, в которой указал квартиру во Франции площадью 142,65 метра стоимостью 9 млн 923 тыс. грн. Согласно ей, жена нардепа Ольга и их общие дети имели право пользования жильем, которое принадлежало французской компании Les Hauts D'Esmeralda.

Согласно данным из французских реестров, компания была зарегистрирована 26 ноября 2012 года, не имеет наемных работников, занимается арендой земли и недвижимостью, а уставной фонд имеет в целых 1000 евро.

Впрочем, куда интереснее другое — по данным все из того же реестра, бенефициарами Les Hauts D'Esmeralda числятся Елена Гетманцева и Екатерина Муравьева. Заметим, что мать нардепа также зовут Елена. А Екатерина Муравьева еще в далеком 2012 году звучала в СМИ, как старший юрист компании "Юримекс". И вовсе не случайным совпадением является тот факт, что учредителем "Юримекса" являлся сам Даниил Гетманцев (до своего ухода в политику). Так, на сайте компании можно найти поздравление коллектива фирмы своего почетного президента Даниила Гетманцева с избранием в Верховную Раду Украины.

Проще говоря, семья Даниила Гетманцева во Франции живет в квартире, принадлежащей компании его матери. Впрочем, в самом этом факте нет ничего преступного или постыдного, дело как говорится, семейное, но вот откуда взялись деньги на эту покупку у матери политика – загадка.

Цена квартиры десятки миллионов гривен, а не 10 млн как указывает нардеп

В своем посту Сергей Иванов возмущается смехотворной, по его мнению, суммой в которую Даниил Гетманцев оценивает квартиру в 143 квадрата – всего 200 тысяч евро. Как утверждает активист, в Париже с ее одними из самых высоких цен в мире, такая стоимость попросту невозможна, а значит, имеет место сокрытие реальных доходов со стороны народного избранника, чем должны заняться НАБУ и антикоррупционеры.

Действительно, как выяснили "Комментарии", стоимость жилья в 9,9 млн грн, указанная Даниилом Гетманцевым, может оказаться занижена примерно в 5 раз. Так, по данным "РБК-Украина" в 2022 году самая высокая цена 1 квадратного метра жилья в Париже составляла 10 860 евро, возьмем для удобства расчетов 10 500 евро для мая 2022-го, когда жилье появилось в декларации нардепа.

С учетом площади в 143 "квадрата" и курсом евро НБУ в 33,5 грн в мае 2022 года получается сумма порядка 50 млн грн. Правда, нет точных данных о времени покупки данной квартиры компанией Les Hauts D'Esmeralda, но в последнее время цены на недвижимость во Франции падают. К примеру, осенью 2024-го "квадрат" стоил 9500 евро, то есть на 1300 евро меньше чем осенью 2022-го, а значит в мае 2022 года "квадрат" мог стоить даже дороже 10 500 евро.

С другой стороны, в своей декларации Даниил Гетманцев не указывает город, в котором находится квартира, однако и в остальных крупных городах они стоят не менее 3-4 тысяч евро за квадрат. Так, компания матери нардепа Les Hauts D'Esmeralda зарегистрирована в Ницце, и если предположить, что квартира была куплена именно в Ницце, то в 2022 году стоимость 1 квадратного метра там составляла 6000 евро. Как результат, покупка жилища в 2022 году в этом курортном городе на 143 "квадрата" обошлась бы примерно в 28,8 млн грн.

Откуда деньги у матери нардепа?

Занижение цены квартиры, вероятно, было вызвано желанием избежать вопросов о деньгах на ее покупку. Но в таком случае следует констатировать, что эти старания политику не помогли.

Так, при заявленной нардепом цене в 9,9 млн грн и курсе евро в мае 2022-го в 33,5 грн стоимость квартиры составит около 300 тысяч евро. При этом в поданной Даниилом Гетманцевым в 2023 году декларации его активы за 2021 год оценивались в 45 000 долл., 40 000 евро и 593 тыс. грн, что в совокупности дает около 100 тыс. евро. Даже если добавить 830 тыс. грн дохода за 2021 год, то и в этом случае активы нардепа на май 2022-го достигают лишь около 125 тыс. евро при цене квартиры минимум в 300 тыс. евро, указанных политиком.

Впрочем, возможно эти деньги имеются у 71-летней матери политика Елены Дмитриевны Гетманцевой, ведь именно ее компания выступает собственником жилья. Но никаких свидетельств об этом нет.

Так, уставной фонд компании Елена Гетманцевой Les Hauts D'Esmeralda составляет всего 1000 евро, а бизнес в Украине официально убыточен.

Так, по данным информационно-аналитического сервиса YouControl в разное время с Еленой Гетманцевой были связаны 18 украинских фирм, но лишь в нескольких из них она продолжает оставаться числиться совладелицей, и их дела откровенно плохие:

1) 63% в ООО "Туристическая профессиональная группа" (сфера деятельности – туризм, уставной фонд – 200 тыс. грн) – доход отсутствует, чистый убыток в 2020 году составил 332 тыс. грн, в 2021-м упал до 284,5 тыс.;

2) 99,9% в ООО "Нью Проперти" (сфера деятельности – аренда недвижимости, уставной фонд – 1 млн 50 тыс. грн) – доход в 2021 году в 1 млн 139 тыс. грн, из которых 312 тыс. составила чистая прибыль;

3) 100% в ООО "МЖК Будсервис" (сфера деятельности – аренда недвижимости, уставной фонд – 400 тыс. грн.) – в 2021 году доход отсутствовал, убыток составил 49,3 тыс. грн;

4) 100% ООО "ТПГ Глобал" (сфера деятельности – туризм, уставной фонд – 500 тыс. грн) – финансовые данные не подавались в течение последних 5 лет.

Очевидно, что убыточный бизнес Елены Гетманцевой в Украине не мог дать ей даже те 300 тыс. евро (по курсу мая 2022 года). И тем более это невозможно в случае покупки квартиры в мае 2022-го, на что могло понадобиться до 1,5 млн евро.

Возможным источником доходов, которые помогли семье Даниила Гетманцева купить жилье во Франции могут оказаться доходы, связанные с игорным бизнесом, о чем ранее сообщал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

