Мати нардепа Гетманцева купила квартиру в Парижі за 50 млн грн: навколо політика розгорівся новий скандал

Народний депутат України, куратор податкової сфери, Данило Гетманцев потрапив у новий скандал. Так, днями він заявив, що у низьких доходах українців винні вони самі, але чомусь так і не поставив за приклад свою матір Олену Гетманцеву. Вона на початку повномасштабної російської агресії спромоглася купити квартиру в Парижі за ціною, ймовірно, близько 50 млн грн. "Коментарі" розбиралися у скандальній історії.

Квартира Гетманцева. Колаж портал "Коментарі"

Сім'я емігрувала та живе у Франції, у квартирі матері політика

Скандал розпочався з допису блогера Сергія Іванова в соціальній мережі Facebook, у якому він повідомив, що під час війни родина Данила Гетманцева проживає в паризькій квартирі площею 143 квадратні метри.

Не можна сказати, щоб цей факт сам політик ховав від громадськості. Так ще у січні 2024 року він подав декларацію про доходи та активи за 2022 рік, у якій вказав квартиру у Франції площею 142,65 метра вартістю 9 млн 923 тис. грн. Згідно з нею, дружина нардепа Ольга та їхні спільні діти мали право користування житлом, яке належало французькій компанії Les Hauts D'Esmeralda.

Згідно з даними з французьких реєстрів, компанія була зареєстрована 26 листопада 2012 року, не має найманих працівників, займається орендою землі та нерухомістю, а статутний фонд має цілих 1000 євро.

Втім, куди цікавіше інше — за даними все того ж реєстру, бенефіціарами Les Hauts D'Esmeralda числяться Олена Гетманцева і Катерина Муравйова. Зауважимо, що мати нардепа також звати Олена, а Катерина Муравйова ще далекого 2012 року звучала у ЗМІ, як старший юрист компанії "Юрімекс". І зовсім не випадковим збігом є той факт, що засновником "Юрімексу" був сам Данило Гетманцев (до свого переходу в політику). Так, на сайті компанії можна знайти привітання колективу фірми своєму почесному президенту Данилу Гетманцеву з обранням до Верховної Ради України.

Простіше кажучи, родина Данила Гетманцева у Франції живе у квартирі, що належить компанії його матері. Втім, у самому цьому факті немає нічого злочинного чи ганебного, справа як кажуть, сімейна, але звідки взялися гроші на цю покупку у матері політика – загадка.

Ціна квартири десятки мільйонів гривень, а не 10 млн, як вказує нардеп

У своєму дописі Сергій Іванов обурюється сміховинною, на його думку, сумою в яку Данило Гетманцев оцінює квартиру у 143 квадрати – лише 200 тисяч євро. Як стверджує активіст, у Парижі з її одними з найвищих цін у світі, така вартість просто неможлива, а отже, має місце приховування реальних доходів з боку народного обранця, чим мають зайнятися НАБУ та антикорупціонери.

Справді, як з'ясували "Коментарі", вартість житла в 9,9 млн грн, вказана Данилом Гетманцевим, може бути занижена приблизно в 5 разів. Так, за даними "РБК-Україна", у 2022 році найвища ціна 1 квадратного метра житла в Парижі становила 10 860 євро, візьмемо для зручності розрахунків 10 500 євро для травня 2022-го, коли житло з'явилося у декларації нардепа.

З урахуванням площі в 143 "квадрати" та курсом євро НБУ у 33,5 грн у травні 2022 року виходить сума близько 50 млн грн. Щоправда, немає точних даних про час купівлі даної квартири компанією Les Hauts D'Esmeralda, але останнім часом ціни на нерухомість у Франції знижуються. Наприклад, восени 2024-го "квадрат" коштував 9500 євро, тобто на 1300 євро менше ніж восени 2022-го, а отже у травні 2022 року "квадрат" міг коштувати навіть дорожче за 10 500 євро.

З іншого боку, у своїй декларації Данило Гетманцев не вказує місто, де знаходиться квартира, однак і в інших великих містах вони коштують не менше 3-4 тисяч євро за квадрат. Так, компанія матері нардепа Les Hauts D'Esmeralda зареєстрована в Ніцці, і якщо припустити, що квартиру купили саме в Ніцці, то в 2022 році вартість 1 квадратного метра там становила 6000 євро. Як результат, купівля житла в 2022 році в цьому курортному місті на 143 "квадрати" коштувала б приблизно 28,8 млн грн.

Звідки гроші у матері нардепа?

Заниження ціни квартири, ймовірно, було викликане бажанням уникнути питань про гроші на її покупку. Але у такому разі слід констатувати, що ці старання політику не допомогли.

Так, при заявленій нардепом ціні 9,9 млн грн і курсі євро в травні 2022-го в 33,5 грн вартість квартири складе близько 300 тисяч євро. При цьому у поданій Данилом Гетманцевим у 2023 році декларації його активи за 2021 рік оцінювалися у 45 000 дол., 40 000 євро та 593 тис. грн, що у сукупності дає близько 100 тис. євро. Навіть якщо додати 830 тис. грн доходу за 2021 рік, то й у цьому випадку активи нардепа на травень 2022-го сягають лише близько 125 тис. євро при ціні квартири мінімум у 300 тис. євро, зазначених політиком.

Втім, можливо, ці гроші є у 71-річної матері політика Олени Дмитрівни Гетманцевої, адже саме її компанія виступає власником житла. Але жодних свідчень про це немає.

Так, статутний фонд компанії Олена Гетманцева Les Hauts D'Esmeralda складає всього 1000 євро, а бізнес в Україні офіційно збитковий.

Так, за даними інформаційно-аналітичного сервісу YouControl, у різний час з Оленою Гетманцевою були пов'язані 18 українських фірм, але лише в кількох з них вона продовжує значитися співвласником, і їхні справи відверто погані.

1) 63% у ТОВ "Туристична професійна група" (сфера діяльності – туризм, статутний фонд – 200 тис. грн) – дохід відсутній, чистий збиток у 2020 році становив 332 тис. грн, у 2021-му впав до 284,5 тис.;

2) 99,9% у ТОВ "Нью Проперті" (сфера діяльності – оренда нерухомості, статутний фонд – 1 млн 50 тис. грн) – дохід у 2021 році в 1 млн 139 тис. грн, з яких 312 тис. склав чистий прибуток;

3) 100% у ТОВ "МЖК Будсервіс" (сфера діяльності – оренда нерухомості, статутний фонд – 400 тис. грн) – у 2021 році дохід був відсутній, збитки становили 49,3 тис. грн;

4) 100% ТОВ "ТПГ Глобал" (сфера діяльності – туризм, статутний фонд – 500 тис. грн) – фінансові дані не подавали протягом останніх 5 років.

Очевидно, що збитковий бізнес Олени Гетманцевої в Україні не міг дати їй навіть 300 тис. євро (за курсом травня 2022 року). І тим більше це неможливо у разі купівлі квартири у травні 2022-го, на що могло знадобитися до 1,5 млн євро.





Можливим джерелом доходів, які допомогли родині Данила Гетманцева купити житло у Франції, можуть виявитися доходи, пов'язані з гральним бізнесом, про що раніше повідомляв військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

