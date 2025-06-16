В Кремле выступили с важным заявлением о возобновлении переговоров с Украиной: детали

Москва рассматривает возможность возобновления переговоров с Киевом после 22 июня, однако окончательная дата пока не согласована. Об этом 16 июня заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ. По его словам, место потенциальной встречи, вероятно, останется неизменным – Стамбул.

Фото: из открытых источников

"Мы пока не обсуждали смену переговорной площадки. Такой временной ориентир звучал, но конкретной даты пока нет", — сказал Песков.

Также он не исключил, что переговоры с Украиной могут пройти в Турции, если стороны действительно вернутся к диалогу после 22 июня.

Дополнительно российские медиа сообщили, что тему переговоров Путин поднял в телефонном разговоре с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, подтвердив намерения Москвы вернуться к переговорам во второй половине июня.

Тем временем украинская сторона не выражает оптимизма по поводу таких заявлений. Президент Владимир Зеленский во время закрытой встречи с журналистами подчеркнул, что РФ выдвигает неприемлемые условия и намеренно затягивает процесс. По его словам, так называемый меморандум, предлагаемый Кремлем, не является предметом диалога, а выглядит как ультиматум.

Зеленский также уточнил, что третий раунд переговоров может оказаться возможным только после завершения масштабного обмена пленными, над которым работает украинская сторона.

Эксперты считают, что параллельные заявления Кремля о возможном участии в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке могут являться попыткой отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине и создать иллюзию конструктивности РФ на внешнеполитическом фронте.

Как уже писали "Комментарии", российский правитель Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин внимательно следят за эскалацией на Ближнем Востоке. По данным британского издания The Telegraph, их беспокоит ослабление иранского режима, понесшего серьезные потери после атак Израиля. В частности, повреждены военные объекты и инфраструктура, связанная с ядерной программой, погибли высокопоставленные офицеры.