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Буданов показал огромный шрам на руке: что со здоровьем главного разведчика страны

Глава ГУР МО Буданов несколько раз получал ранения

сегодня, 19:15
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Лиля Воробьева

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов показал шрам на руке. Случилось это, когда он получал награду от главы ГСЧС за проведение уникальной спасательной операции в Киеве.

Буданов показал огромный шрам на руке: что со здоровьем главного разведчика страны

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

Политолог Кирилл Сазонов предполагает, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов имеет шрам, являющийся следствием тяжелого ранения. Об этом он заявил, анализируя видео с церемонии награждения, во время которой разведчик показал поврежденную руку.

Сазонов отметил, что по внешним признакам это выглядит как следует от серьезной травмы плеча. Он считает, что повреждены мягкие ткани, а учитывая осанку, вероятно, и суставы. В то же время, он обращает внимание на сохраненную подвижность, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии поражения нервных окончаний. Функциональность руки, по словам блоггера, не нарушена.

Буданов показал огромный шрам на руке: что со здоровьем главного разведчика страны - фото 2

Он также напомнил, что руководитель ГУР упоминал несколько ранений. В частности, во время одного из них пуля попала в руку и выбила локтевой сустав. Из-за этого рука до сих пор плохо сгибается.

Самым тяжелым Сазонов назвал второе ранение, которое Буданов получил при взрыве противопехотной мины. По его словам, обломки попали в спину и шею, а один остался поблизости от сердца — изымать его слишком рискованно, поэтому он остается в теле.

Несмотря на тяжелое состояние, глава разведки самостоятельно преодолел около пяти километров к месту эвакуации. Он сам позже признал, что ранение было тяжелым, но жить можно.

"Что здесь добавить? Возможности человеческого организма способны поражать. Впрочем, важно учитывать и человека, который не ломается даже в таких ситуациях. Хочется верить, что Кирилл Буданов не раз нас удивит. Конечно шрамы, как говорится, только украшают мужчину. Но надеюсь, что в будущем он сможет избежать подобных повреждений", – добавил Сазонов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Буданов рассказал, почему угроза ракет KN-23 возросла в разы. Россия существенно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23, теперь они поражают цели со смертельным исходом. Об этом в интервью The War Zone рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В материале говорится, что первая партия ракет KN-23, также известных как Hwasong-11, поставленная Северной Кореей России, оказалась крайне некачественной. Согласно отчету украинской государственной прокуратуры почти половина из них не только отклонилась от траектории, но и взорвалась в воздухе.



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