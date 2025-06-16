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Лиля Воробьева
Российские войска нарастили наступательное давление сразу на семи направлениях фронта, что указывает на активизацию боевых действий в летний период.
Активность врага на фронте (фото из открытых источников)
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в прямом эфире телемарафона.
Он отметил, что наибольшая интенсивность боевых действий наблюдается в Покровском направлении, где противник сосредоточил несколько общевойсковых армий с полной номенклатурой технического обеспечения.
Впрочем, попытки окупантов установить контроль над Покровском завершились для них значительными потерями и поражением.
По словам Трегубова, часть российской группировки, действовавшей на Покровском направлении, отходит на запад, пытаясь прорваться в направлении Днепропетровщины. Другая группировка захватчиков, напротив, пытается продвинуться на восточной части направления, прорываясь на север за трассу Покровск-Константиновка для дальнейших действий в этом районе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кафиры провалили важную задачу диктатора в отношении Украины. Летнее наступление России достигло своего максимума, но планы диктатора Владимира Путина по продвижению в Украине остаются невыполненными. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV.Он подчеркнул, что украинские Силы обороны за последние недели нанесли значительные потери российским резервам. По его словам, российское концентрированное наступление на Сумском направлении было направлено на растяжение украинских сил. Враг сосредоточил там значительную группировку, включая БПЛА, пехоту, штурмовиков, десантников и морскую пехоту.
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