Российские войска нарастили наступательное давление сразу на семи направлениях фронта, что указывает на активизацию боевых действий в летний период.

Активность врага на фронте (фото из открытых источников)

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в прямом эфире телемарафона.

"Если мы берем только предыдущий день, то 46 атак на Покровском направлении, 32 – на Новопавловском. Это очень много для Новопавловского, на нем особенная активность врага сейчас. 14 – Лиманский, 11 – Купянский, 7 – Харьковский. Тоже для Харьковского крайне нехарактерно. 15 – Торец – Торец"

Он отметил, что наибольшая интенсивность боевых действий наблюдается в Покровском направлении, где противник сосредоточил несколько общевойсковых армий с полной номенклатурой технического обеспечения.

"Это все действительно высокая активность, это свидетельствует о том, что мы имеем вот такое летнее оживление, которого мы ожидали и которое, в принципе, анонсировалось", — отметил представитель ОСУВ "Хортица".

Впрочем, попытки окупантов установить контроль над Покровском завершились для них значительными потерями и поражением.

По словам Трегубова, часть российской группировки, действовавшей на Покровском направлении, отходит на запад, пытаясь прорваться в направлении Днепропетровщины. Другая группировка захватчиков, напротив, пытается продвинуться на восточной части направления, прорываясь на север за трассу Покровск-Константиновка для дальнейших действий в этом районе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кафиры провалили важную задачу диктатора в отношении Украины. Летнее наступление России достигло своего максимума, но планы диктатора Владимира Путина по продвижению в Украине остаются невыполненными. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV.

Он подчеркнул, что украинские Силы обороны за последние недели нанесли значительные потери российским резервам.

По его словам, российское концентрированное наступление на Сумском направлении было направлено на растяжение украинских сил. Враг сосредоточил там значительную группировку, включая БПЛА, пехоту, штурмовиков, десантников и морскую пехоту.

Он также сообщил, что по данным украинской разведки Россия планирует продлить наступательную кампанию до сентября или даже середины октября, но, по его прогнозам, планы врага придется корректировать.