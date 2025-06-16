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Враг смешивает украинских солдат с россиянами: что происходит во время передачи тел

Возвращение тел погибших: за кулисами одной из самых трудных миссий войны

сегодня, 21:01
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Автор:
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Ткачова Марія

Процесс возвращения тел украинских военных с временно оккупированных территорий — одна из самых болезненных, тяжелых, но и необходимых миссий, которую каждый день выполняют украинские специалисты. После каждой репатриации начинается длительный и изнуряющий этап работы: судмедэкспертиза, ДНК-анализ, идентификация, проверка каждой детали.

Враг смешивает украинских солдат с россиянами: что происходит во время передачи тел

Возвращение тел украинских солдатов — РБК Украина

По информации Министерства внутренних дел, процесс усложняется еще и тем, что Россия намеренно затягивает процедуры. Возвращенные тела часто находятся в критическом состоянии – повреждены, частично уничтожены, а иногда – фрагментированы. Бывает, что останки одного военного поступают в разное время, в нескольких партиях. В некоторых случаях украинской стороне передают и тела российских солдат, вперемешку с нашими. Это может быть как намеренная попытка запутать процесс идентификации, так и очередное проявление безразличия со стороны страны-агрессора к собственным погибшим.

Все эти обстоятельства существенно усложняют и так сложную работу украинских судебно-медицинских экспертов. Тем не менее, специалисты работают на грани возможного. Как отмечают в МВД, каждое тело проверяется неоднократно, каждый этап под контролем. Лаборатории оборудованы всем необходимым, команды подготовлены. Однако главный вызов — это время, ведь семьи погибших ждут подтверждения и возвращения своих близких.

С каждой большой репатриацией объем работы растет. Это может быть частью враждебной стратегии – затянуть процесс, ударить по нравственному состоянию семей, сломать терпение. Но государство не отходит от главного принципа: нельзя ошибаться. И нельзя терять человеческое отношение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал подробности о гибели мужчины, бежавшего от ТЦК.



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Источник: https://t.me/Klymenko_MVS/1502
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