Массированные обстрелы Украины: стало известно о новой опасной "формуле" Путина

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя последние действия РФ, отмечает, что характер ракетных атак изменился – удары стали более прицельными и сконцентрированными.

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"Это наблюдается уже больше месяца. Под ракетные обстрелы попадали Киев, Днепр, Запорожье и другие населенные пункты. Основная цель России — не впечатление военных на передовой, а влияние на тыл. Москва пытается изменить общественное мнение, чтобы люди начали давить на власть и требовать шагов, выгодных Кремлю", — считает Жданов.

Он также подчеркнул, что террор гражданского населения становится частью постоянной стратегии РФ.

"Россия поставила все на карту. Если мы устоим — мы победим, и они это прекрасно осознают", — добавил эксперт.

Жданов предполагает, что удары по разным регионам наносятся поочередно намеренно, чтобы каждая область ощутила угрозу.

"Целенаправленной логики я здесь не вижу, но, очевидно, речь идет об умышленном охвате как можно большего количества регионов", — говорит он.

Эксперт обратил внимание, что РФ ежедневно производит до 170 дронов. Если в день запуска фиксируется меньшее количество (например, 49 или 85), это вероятно свидетельствует о накоплении беспилотников для масштабного удара.

По его словам, России стало сложнее организовывать масштабные ракетные атаки, однако это не значит их прекращение. По данным мониторинговых ресурсов, в ближайшие дни возможен новый мощный обстрел.

"В РФ осталось более 100 стратегических самолетов разных типов. Но реально боеготовых — гораздо меньше. Имеющих экипажи, способные запускать ракеты, — ограниченное количество. Вероятно, Москва будет пытаться сохранить темп атак, который был в начале 2025 года — ориентировочно раз в 30–40 дней", — поясню.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram сообщил, что Россия не покидает планы атаковать энергетическую инфраструктуру.

Жданов подчеркивает, что каждый обстрел почти всегда сопровождается поражением 1-2 объектов энергетики. Такие удары намеренно маскируют среди общего массива атак, чтобы скрыть их истинную цель.

Портал "Комментарии" писал, что летнее наступление России достигло своего максимума, но планы диктатора Владимира Путина по продвижению в Украине остаются невыполненными. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Radio NV.