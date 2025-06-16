Цинизм российской власти поражает: отдай сына - получи микроволновку

Российские войска несут большие потери личного состава в войне с Украиной – на прошлой неделе Генеральный штаб ВС Украины зафиксировал миллион потерь. Однако россияне не обращаются к Путину и не требуют вернуть своих мужей, братьев сыновей домой. За погибших они получают "ценные" подарки.

Оккупанты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации показали одну из таких "благодарностей" — при убитом сыне отец получил микроволновку.

На видео отмечается, что якобы предприниматель, инвестор и советник главы администрации очень болезненно воспринимают гибель россиян на так называемой "СВО". От него и администрации вручили отцу погибшего военного микроволновку.

"Как отцу погибшего бойца, спасибо за сына, если чем-то администрация сможет вас поддержать в любое время, приходите", — пообещали мужчине, потерявшему своего сына в войне, которую Россия развязала против Украины.

СМИ сообщают, что такая ситуация произошла во временно оккупированном Скадовске.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Владимир Путин подписал указ, которым разрешил военным из стран СНГ не проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Отмечается, что эти процедуры обязательны для всех иностранцев в России. Однако упрощение условий предусмотрено для военных, которые находятся в России "при служебной необходимости".

Мотивов Кремля принять такое решение может быть несколько. Один из них — Кремль, упростив условия пребывания военных из стран СНГ на российской территории, облегчает себе вербовку этих военных для участия в войне в Украине на стороне РФ.



