С чем столкнулась Украина на уходящей неделе: главные итоги и ожидания

Очередная июльская неделя выдалась крайне сложной для Украины. Контрнаступление ВСУ пробуксовывает из-за недостаточной помощи со стороны партнеров. Россия же, почувствовав эту слабину, повышает ставки, выйдя из зерновой сделки и начав активный ракетный террор юга Украины. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали наиболее важные для нашей страны события уходящей недели (с 17 по 23 июля).

Обстрел Одессы. Фото: из открытых источников

Участились взрывы в Крыму, но также стали нарастать обстрелы припортовой инфраструктуры юга Украины

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

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По мнению эксперта, своеобразным ответом на эти российские действия стало решение Белого дома о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд долларов. И сосредоточен он, акцентирует Татьяна Попова, именно на защите портов и гаваней (средства ПВО, боеприпасы, беспилотники). С военной точки зрения, уверена она, это один из важнейших моментов уходящей недели, равно как проведений очередной встречи по обеспечению обороноспособности Украины в формате "Рамштайн".

С экономической точки зрения отсутствие морского зернового коридора сильно ударит по аграриям, уверена эксперт. Тот и так работал с перебоями – россияне умышленно затягивали проверки кораблей. Теперь же всё станет еще хуже. Причем, происходящее влияет не только на Украину, но и на продуктовую безопасность всего мира, акцентирует Татьяна Попова.

и созвал на 26 июля первое в истории заседание Совета Украина-НАТО где будет обсуждаться прекращение функционирования зерновой сделки и поиск путей решения проблемы. Ведь это, так или иначе, коснется всех. Если в той же Африке начнется голод, это спровоцирует мощные миграционные процессы, которые ударят и по Европе", – подчеркивает эксперт. "В этом ракурсе радует, что генсек НАТО Столтенберг прислушался к призыву президента Украины Зеленского

Важным событием она считает и разгром в России "Клуба рассерженных патриотов" во главе с военным преступником Стрелковым-Гиркиным.

"Взялись не только за Стрелкова. По данным некоторых российских медиа, задержаны десятки человек, – отмечает эксперт. – Судя по всему, Кремль зачищает ультраправый фланг внутренней оппозиции – т.н. турбопатриотов ".

уже хотят пойти на Запад, на Жешув и Варшаву Угрозы Польше на этой неделе звучали и от российского диктатора Путина Я не думаю, что пригожинские наемники реально вторгнуться в Польшу. Но лучше подстраховаться, что поляки уже и делают, передислоцируя к границе с Беларусь дополнительный контингент", – констатирует Татьяна Попова. "Появились и новые угрозы, о которых буквально сегодня заявил самопровозглашенный президента Беларуси — Лукашенко. Мол, осваивающиеся на белорусской земле вагнеровцы

Украина должна найти возможности для расширения возможностей экспорта продовольствия

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поделился таким мнением:

что сделало невозможным экспорт украинского зерна морским путем. Фактически после этого начались массированные ракетные удары по портовым сооружениям Одесской и Николаевской областей. А минувшей ночью под удар попал и центр Одессы". "С экономической точки зрения одним из важнейших событий уходящей недели (к сожалению, негативным) стал разрыв зерновой сделки Россией в одностороннем порядке

Эксперт подчеркивает, что перед Украиной встала серьезная проблема – и защиты юга, где ПВО ранее было не столь массированным. И экспорта зерна, ведь сухопутные маршруты (железная дорога, автоперевозки) дают намного меньшие возможности, нежели морские. И обходятся дороже. То же самое касается речных перевозок – через Дунай, Молдовы, в румынские порты.

для расширения возможностей экспорта, – считает Алексей Плотников. – Ведь только в прошлом году наше государство заработало на экспорте зерновых около 10 млрд долларов. Серьезная сумма, которую мы не можем терять, особенно во время войны". "Украина должна найти возможности

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