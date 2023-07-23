С чем столкнулась Украина на уходящей неделе: главные итоги и ожидания

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Кравцев Сергей
Очередная июльская неделя выдалась крайне сложной для Украины. Контрнаступление ВСУ пробуксовывает из-за недостаточной помощи со стороны партнеров. Россия же, почувствовав эту слабину, повышает ставки, выйдя из зерновой сделки и начав активный ракетный террор юга Украины. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали наиболее важные для нашей страны события уходящей недели (с 17 по 23 июля).
Обстрел Одессы. Фото: из открытых источников
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:
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По мнению эксперта, своеобразным ответом на эти российские действия стало решение Белого дома о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 млрд долларов. И сосредоточен он, акцентирует Татьяна Попова, именно на защите портов и гаваней (средства ПВО, боеприпасы, беспилотники). С военной точки зрения, уверена она, это один из важнейших моментов уходящей недели, равно как проведений очередной встречи по обеспечению обороноспособности Украины в формате "Рамштайн".
С экономической точки зрения отсутствие морского зернового коридора сильно ударит по аграриям, уверена эксперт. Тот и так работал с перебоями – россияне умышленно затягивали проверки кораблей. Теперь же всё станет еще хуже. Причем, происходящее влияет не только на Украину, но и на продуктовую безопасность всего мира, акцентирует Татьяна Попова.
Важным событием она считает и разгром в России "Клуба рассерженных патриотов" во главе с военным преступником Стрелковым-Гиркиным.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников поделился таким мнением:
Эксперт подчеркивает, что перед Украиной встала серьезная проблема – и защиты юга, где ПВО ранее было не столь массированным. И экспорта зерна, ведь сухопутные маршруты (железная дорога, автоперевозки) дают намного меньшие возможности, нежели морские. И обходятся дороже. То же самое касается речных перевозок – через Дунай, Молдовы, в румынские порты.
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Ігор
сегодня, 15:33
Цікаве виправдання провалу контрбліцкригу: не дали всього. Але є чим пишатись зруйнованим мостом. Той що, що Роттенберг відбудує знов. Той що, що друг Путіна. Він же ж працює на збільшення добробуту божого народу. Так і заробляють представники цього божого народу. Ще, ці ж представники, з обох сторін запевняють, що саме вони борються з фашизмом рашизмом та нацизмом.