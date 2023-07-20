Что скрывает Кремль за переброской вагнеровцев в Беларусь – о чем говорят заявления Пригожина

В Беларусь прибыла уже 9-я колонна ЧВК "Вагнер", наемники которой перемещаются туда после договорняка между Пригожиным и Путиным по итогам июньского мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Сам Пригожин выступил перед своими наемниками в Беларуси. Рассказывал о позоре, который регулярная армия РФ переживает на фронте в Украине, заявил о нежелании участвовать в этом, анонсировал отлет части вагнеровцев в Африку, а также перенаправление части на обучение белорусской армии. В свою очередь, ВСУ укрепляют украино-белорусскую границу, готовясь к возможным провокациям вагнеровцев. Что можно на данный момент, спустя почти месяц после бунта, сказать о ситуации с пригожинской ЧВК? Кому и какие риски сейчас несут вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников

Кремль будет использовать вагнеровцев, чтобы осуществлять, прежде всего, информационное давление на страны-соседи Беларуси

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поясняет:

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"Появление Пригожина в Беларуси, его выступление перед вагнеровцами – маркер того, что процесс переброски подразделений военно-уголовной компании "Вагнер" имеет определенный завершающий характер. И Беларусь, к сожалению, стала отстойником для данного контингента. Но это выбор Лукашенко, за который ему придется ответить. Ведь вагнеровцы будут активно использовать свой имидж наемников, способных выступить против кого угодно".

Эксперт обращает внимание на то, что Пригожин выдал расплывчатые фразы о будущем вагнеровцев:

– мы побудем в Беларуси, выступим в роли инструкторов;

– мы отправимся в Африку;

– возможно, вернемся к т.н. "специальной военной операции".

"Похоже, он и сам не знает, что будет дальше, – считает Евгений Магда. – А Кремль, конечно, будет использовать вагнеровцев, чтобы осуществлять, прежде всего, информационное (хоть нельзя исключать, что и военное) давление на страны-соседи Беларуси. Это не только Украины, но и – Польша с Литвой. Ведь, как я уже отмечал, имидж вагнеровцев будет тут играть определяющую роль".

Ситуация с вагнеровцами обострила борьбу в России между партией войны и партией мира

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков также считает, что вагнеровцев передислоцировали в Беларусь, прежде всего, с целью проецирования угрозы на восточный фланг НАТО. Конкретно – на Польшу и на Прибалтику в ракурсе Сувалкского коридора (назван по расположенному в том районе польскому городу Сувалки). Речь о гипотетическом сухопутном отрезке длиной около 100 км, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью РФ (в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой).

"То есть, возможно использование тех же вагнеровцев в качестве прокси. И РФ вполне может с территории Беларуси переносить военные действия на территорию стран НАТО с целью принудить Альянс перестать оказывать помощь Украине", – поясняет Олег Стариков.

По его мнению, вряд ли случайно руководитель Комитета Госдумы по обороне – генерал Картаполов – уже заявил, что ЧВК "Вагнер" может занять Сувалский коридор.

"Возможно, это исключительно информационная составляющая, без военного продолжения. Но исключать ничего нельзя, – считает эксперт. – Угрозу в Польше восприняли вполне серьезно. И начали переброску к границе с Беларусью двух бригад вооруженных сил Войска Польского".

Лукашенко нахождение на его территории пригожинских наемников выгодно тем, что он может их использовать как прокси в противодействии тем же белорусским партизанам, предполагает Олег Стариков.

"Что касается России, – продолжает он, – то там ситуация с вагнеровцами обострила борьбу между партией войны и партией мира. И пока побеждает последняя во главе с Шойгу и Герасимовым. Но это не значит, что борьба не будет продолжаться. Режим дал трещину. Особенно это чувствуется среди офицерского состава — младшего, старшего и высшего. Многие российские офицеры поддерживают Пригожина. И выступают против связки Герасимов-Шойгу. Не случайно сейчас изолировали от общества таких популярных в армейской среде генералов как Суровикин и ему подобные".

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