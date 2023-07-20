Что скрывает Кремль за переброской вагнеровцев в Беларусь – о чем говорят заявления Пригожина

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Кравцев Сергей
В Беларусь прибыла уже 9-я колонна ЧВК "Вагнер", наемники которой перемещаются туда после договорняка между Пригожиным и Путиным по итогам июньского мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Сам Пригожин выступил перед своими наемниками в Беларуси. Рассказывал о позоре, который регулярная армия РФ переживает на фронте в Украине, заявил о нежелании участвовать в этом, анонсировал отлет части вагнеровцев в Африку, а также перенаправление части на обучение белорусской армии. В свою очередь, ВСУ укрепляют украино-белорусскую границу, готовясь к возможным провокациям вагнеровцев. Что можно на данный момент, спустя почти месяц после бунта, сказать о ситуации с пригожинской ЧВК? Кому и какие риски сейчас несут вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поясняет:
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Эксперт обращает внимание на то, что Пригожин выдал расплывчатые фразы о будущем вагнеровцев:
– мы побудем в Беларуси, выступим в роли инструкторов;
– мы отправимся в Африку;
– возможно, вернемся к т.н. "специальной военной операции".
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков также считает, что вагнеровцев передислоцировали в Беларусь, прежде всего, с целью проецирования угрозы на восточный фланг НАТО. Конкретно – на Польшу и на Прибалтику в ракурсе Сувалкского коридора (назван по расположенному в том районе польскому городу Сувалки). Речь о гипотетическом сухопутном отрезке длиной около 100 км, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью РФ (в настоящее время там проходит граница Польши с Литвой).
По его мнению, вряд ли случайно руководитель Комитета Госдумы по обороне – генерал Картаполов – уже заявил, что ЧВК "Вагнер" может занять Сувалский коридор.
Лукашенко нахождение на его территории пригожинских наемников выгодно тем, что он может их использовать как прокси в противодействии тем же белорусским партизанам, предполагает Олег Стариков.
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