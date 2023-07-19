Пригожин выступил перед "вагнеровцами" в Беларуси и снова заявил о позоре на фронте

Как сообщает портал "Комментарии", телеграмм-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер" начали активно распространять видео, на котором скандальный главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин выступает перед наемниками, прибывшими в Беларусь.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время", — заявил Пригожин.

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Главарь ЧВК "Вагнер" также заявил, что пока его наемники будут базироваться в Беларуси и они сделают белорусскую армию "второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется".

Пригожин также обратился к наемникам с просьбой обратить внимание, что белорусы встретили их "не только как героев, но и как братьев".

Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы должны уже сейчас "готовиться", повышать "свой уровень" и "в новый путь, в Африку".

Отметим, спустя четыре недели после мятежа, закончившегося "договорняком", крупная колонна ЧВК "Вагнер" (около 60 авто, включая пикапы, фуры, автобусы) прибыла в Республику Беларусь (РБ), сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Информацию подтверждает и Госпогранслужба Украины. В МВД Беларуси заявили, что рассчитывают на участие вагнеровцев в подготовке спецподразделений. О чем говорит происходящая с таким запозданием передислокация? Какие вызовы возникают в связи с массовым появлением пригожинских наемников на просторах РБ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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