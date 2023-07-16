Вагнеровцы начали заходить в Беларусь: о чем это говорит – есть ли опасность

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Спустя четыре недели после мятежа, закончившегося "договорняком", крупная колонна ЧВК "Вагнер" (около 60 авто, включая пикапы, фуры, автобусы) прибыла в Республику Беларусь (РБ), сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Информацию подтверждает и Госпогранслужба Украины. В МВД Беларуси заявили, что рассчитывают на участие вагнеровцев в подготовке спецподразделений. О чем говорит происходящая с таким запозданием передислокация? Какие вызовы возникают в связи с массовым появлением пригожинских наемников на просторах РБ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич акцентирует, что Пригожин приведет в Беларусь не десятки тысяч наемников, а всего в пределах четырех сотен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, условно штат ЧВК "Вагнер" можно разделить на три группы.
Первая – ядро. Те, кто имеет постоянный контракт. Они отправляются на разные миссии, выполняют более руководящие функции. И такие люди в массе своей даже в 2022-м были сконцентрированы в Африке, где – деньги, где сильны позиции Пригожина, отмечает Игорь Тышкевич.
Вторая часть – условно говоря, ветераны. Те, кого данная ЧВК или какие-то другие когда-то привлекали на несколько месяцев. Но которые не имеют постоянных контрактов. Часть из них – в Африке, часть была (в том числе на командных должностях) в Украине.
Третья часть – обычные наемники, кого набрали в колониях и "с улицы".
Политический эксперт Сергей Таран предполагает, что самопровозглашенный президент Беларуси – Лукашенко надеется создать из отрядов "Вагнера" собственные подразделения, которые, как он рассчитывает, будут подчиняться лично ему, беречь его режим от внутренних протестов и возможных действий белорусских отрядов с территории Украины.
Он уверен, что передислокация отдельных отрядов наемников на территорию РБ не приведет к угрозе для Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — что было в центре внимания на уходящей неделе – какие выводы нужно сделать Украине.
Обсуждения
Новости