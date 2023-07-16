Вагнеровцы начали заходить в Беларусь: о чем это говорит – есть ли опасность

Спустя четыре недели после мятежа, закончившегося "договорняком", крупная колонна ЧВК "Вагнер" (около 60 авто, включая пикапы, фуры, автобусы) прибыла в Республику Беларусь (РБ), сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Информацию подтверждает и Госпогранслужба Украины. В МВД Беларуси заявили, что рассчитывают на участие вагнеровцев в подготовке спецподразделений. О чем говорит происходящая с таким запозданием передислокация? Какие вызовы возникают в связи с массовым появлением пригожинских наемников на просторах РБ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников

Беларусь будет использоваться ЧВК "Вагнер" в качестве перевалочной базы

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич акцентирует, что Пригожин приведет в Беларусь не десятки тысяч наемников, а всего в пределах четырех сотен.

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"При этом, РБ будет использоваться в качестве перевалочной базы. Напомню, что ЧВК "Вагнер", в первую очередь, действует в Азии и Африке. А уже во вторую был украинский фронт. И в Беларуси станут собираться те, кто намеревается отбыть в ту же Африку. Пригожин забрал с собой часть людей, которые ему нужны", – поясняет эксперт.

По его словам, условно штат ЧВК "Вагнер" можно разделить на три группы.

Первая – ядро. Те, кто имеет постоянный контракт. Они отправляются на разные миссии, выполняют более руководящие функции. И такие люди в массе своей даже в 2022-м были сконцентрированы в Африке, где – деньги, где сильны позиции Пригожина, отмечает Игорь Тышкевич.

Вторая часть – условно говоря, ветераны. Те, кого данная ЧВК или какие-то другие когда-то привлекали на несколько месяцев. Но которые не имеют постоянных контрактов. Часть из них – в Африке, часть была (в том числе на командных должностях) в Украине.

Третья часть – обычные наемники, кого набрали в колониях и "с улицы".

"Естественно, уменьшая уровень своей опеки подразделениями, которые остались в России и, вероятно, частично задействованы в войне против Украины, Пригожин заинтересован, уходя в Беларусь как транзитный пункт перед отлетом в Африку, забрать с собой ядро своей ЧВК", – констатирует Игорь Тышкевич.

Куда интереснее, что будет с людьми, которые поддержали Пригожина во время бута, их партия точно еще до конца не разыграна

Политический эксперт Сергей Таран предполагает, что самопровозглашенный президент Беларуси – Лукашенко надеется создать из отрядов "Вагнера" собственные подразделения, которые, как он рассчитывает, будут подчиняться лично ему, беречь его режим от внутренних протестов и возможных действий белорусских отрядов с территории Украины.

"Но при этом, Лукашенко забывает, что вагнеровцы могут стать угрозой для него, если для них это будет удобно. И опыт России должен бы об этом говорить", – считает эксперт.

Он уверен, что передислокация отдельных отрядов наемников на территорию РБ не приведет к угрозе для Украины.

"Этих подразделений мало, они на данный момент пребывают в деморализованном состоянии после пригожинского бунта, – поясняет Сергей Таран. – И то, что сейчас происходит на территории РБ с вагнеровцами – это результат внутренних авторитарных процессов внутри лукашенковского режима. Нам куда интереснее, что будет с людьми, которые поддержали Пригожина во время бута. Часть из них осталась в Кремль. И их партия точно еще до конца не разыграна. Ждем серьезные рокировки, отставки, тайные смерти вокруг Путина. Это подчеркнет неминуемость краха его режима. И это нам куда важнее, чем миграция части вагнеровцв в Беларусь".

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