Что было в центре внимания на уходящей неделе – какие выводы нужно сделать Украине

Июль перевалил за половину, а вместе с ним – и лето. Украина прожила очередную напряженную неделю, наполненную прогнозами и осмыслением итогов саммита НАТО, очередными сводками с полей сражений, а также новым витком разговоров о переговорах. Эксперты традиционно подвели для издания "Комментарии" итоги недели (с 10 по 16 июля), выделив наиболее значимые или резонансные, по их мнению, моменты.

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

По результатам саммита НАТО мы увидели, что наши еврооблигации значительно выросли в цене

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

С точки зрения международной политики, с военной точки зрения – его уже много кто прокомментировал. Хорошо, что по результатам саммита мы увидели, что наши еврооблигации (иностранные ценные бумаги Украины) значительно выросли в цене Это говорит о том, что мир, международные инвесторы, позитивно оценили итоги саммита, в том числе, в ракурсе вложения инвестиций в Украину". "Конечно, важнейшим событием недели стали результаты саммита НАТО

Ряд важных законов, по мнению эксперта, был принят на этой неделе в Раде.

Это говорит о том, что уже и на уровне политики мы отходим от советских "скреп" и приближаемся к европейской семье", – поясняет Ярослав Железняк. "Среди таких – голосование за медицинский канабис. Неожиданной и приятной новостью стало то, что 268 депутатов поддержали данную инициативу в первом чтении

Он также акцентирует внимание на принятии законопроекта, позволяющего женщинам самостоятельно распоряжаться своим отпуском во время беременности.

"Ранее у нас действовала советская закостенелая норма. Хорошо, что мы, наконец, от нее отказались", – уверен нардеп.

Пора задуматься о том, чтобы реформировать госаппарат

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович главным событием уходящей недели называет саммит НАТО.

но там их встретил холодный душ. Президента призвали реформировать госаппарат. Но так как победить коррупцию у президента не получается, его призвали провести выборы и поменять элиты у власти, – отмечает эксперт. – Но, несмотря на такое отношение к нам представители стран НАТО, украинский госаппарат не собирается менять свои хищнические привычки. На этой неделе бюрократы из Рады выделили 28 млн грн на замену герба на тризуб на памятнике Родины-Матери а также 579 млн на достройку музея, посвященного Голодомору ". "Офис президента и собственно Зеленский почему-то готовились к вступлению в НАТО прямо на саммите

На эти деньги, акцентирует Павел Себастьянович, можно было бы купить 30 тысяч дронов-камикадзе или 750 дронов-бомберов!

"Но наше военно-политическое руководство предпочитает воевать не дронами, а украинцами, – считает он. – А вооружения не производить, а выпрашивать на Западе, выставляя напоказ наших погибших воинов, обвиняя Запад в потерях. Не знаю, откуда у нашего политического руководства, а также у многих интеллектуалов появилась мысль, что страны, которые десятилетиями думали о своей безопасности, производили оружие, поднимали свои экономики и благосостояние граждан, вдруг начнут отдавать всё это стране, которой 32 года руководят жулики, думающие только о собственном обогащении? Может пора реформировать сам госаппарат?".

Читайте также на портале "Комментарии" — рискнет ли Путин поехать в Турцию или ЮАР – чем это чревато.



