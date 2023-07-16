logo

BTC/USD

30335.20

ETH/USD

1933.94

LTC/USD

94.90

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Что было в центре внимания на уходящей неделе – какие выводы нужно сделать Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Что было в центре внимания на уходящей неделе – какие выводы нужно сделать Украине

На протяжении уходящей недели большинство событий и новостей, где фигурировала Украина, обсуждались с привязкой к саммиту НАТО

сегодня, 13:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Июль перевалил за половину, а вместе с ним – и лето. Украина прожила очередную напряженную неделю, наполненную прогнозами и осмыслением итогов саммита НАТОочередными сводками с полей сраженийа также новым витком разговоров о переговорахЭксперты традиционно подвели для издания "Комментарии" итоги недели (с 10 по 16 июля), выделив наиболее значимые или резонансные, по их мнению, моменты.

Что было в центре внимания на уходящей неделе – какие выводы нужно сделать Украине

Саммит НАТО. Фото: из открытых источников

По результатам саммита НАТО мы увидели, что наши еврооблигации значительно выросли в цене

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Конечно, важнейшим событием недели стали результаты саммита НАТОС точки зрения международной политики, с военной точки зрения – его уже много кто прокомментировал. Хорошо, что по результатам саммита мы увидели, что наши еврооблигации (иностранные ценные бумаги Украины) значительно выросли в ценеЭто говорит о том, что мир, международные инвесторы, позитивно оценили итоги саммита, в том числе, в ракурсе вложения инвестиций в Украину".

Ряд важных законов, по мнению эксперта, был принят на этой неделе в Раде.

"Среди таких – голосование за медицинский канабис. Неожиданной и приятной новостью стало то, что 268 депутатов поддержали данную инициативу в первом чтенииЭто говорит о том, что уже и на уровне политики мы отходим от советских "скреп" и приближаемся к европейской семье", – поясняет Ярослав Железняк.

Он также акцентирует внимание на принятии законопроекта, позволяющего женщинам самостоятельно распоряжаться своим отпуском во время беременности.

"Ранее у нас действовала советская закостенелая норма. Хорошо, что мы, наконец, от нее отказались", – уверен нардеп.

Пора задуматься о том, чтобы реформировать госаппарат

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович главным событием уходящей недели называет саммит НАТО.

"Офис президента и собственно Зеленский почему-то готовились к вступлению в НАТО прямо на саммитено там их встретил холодный душ. Президента призвали реформировать госаппарат. Но так как победить коррупцию у президента не получается, его призвали провести выборы и поменять элиты у власти, – отмечает эксперт. – Но, несмотря на такое отношение к нам представители стран НАТО, украинский госаппарат не собирается менять свои хищнические привычки. На этой неделе бюрократы из Рады выделили 28 млн грн на замену герба на тризуб на памятнике Родины-Материа также 579 млн на достройку музея, посвященного Голодомору".

На эти деньги, акцентирует Павел Себастьянович, можно было бы купить 30 тысяч дронов-камикадзе или 750 дронов-бомберов!

"Но наше военно-политическое руководство предпочитает воевать не дронами, а украинцами, – считает он. – А вооружения не производить, а выпрашивать на Западе, выставляя напоказ наших погибших воинов, обвиняя Запад в потерях. Не знаю, откуда у нашего политического руководства, а также у многих интеллектуалов появилась мысль, что страны, которые десятилетиями думали о своей безопасности, производили оружие, поднимали свои экономики и благосостояние граждан, вдруг начнут отдавать всё это стране, которой 32 года руководят жулики, думающие только о собственном обогащении? Может пора реформировать сам госаппарат?".

Читайте также на портале "Комментарии" — рискнет ли Путин поехать в Турцию или ЮАР – чем это чревато.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!