Что было в центре внимания на уходящей неделе – какие выводы нужно сделать Украине

Июль перевалил за половину, а вместе с ним – и лето. Украина прожила очередную напряженную неделю, наполненную прогнозами и осмыслением итогов саммита НАТО, очередными сводками с полей сражений, а также новым витком разговоров о переговорах. Эксперты традиционно подвели для издания "Комментарии" итоги недели (с 10 по 16 июля), выделив наиболее значимые или резонансные, по их мнению, моменты.
Саммит НАТО. Фото: из открытых источников
По результатам саммита НАТО мы увидели, что наши еврооблигации значительно выросли в цене
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:
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"Конечно, важнейшим событием недели стали результаты саммита НАТО
. С точки зрения международной политики, с военной точки зрения – его уже много кто прокомментировал. Хорошо, что по результатам саммита мы увидели, что наши еврооблигации (иностранные ценные бумаги Украины) значительно выросли в цене. Это говорит о том, что мир, международные инвесторы, позитивно оценили итоги саммита, в том числе, в ракурсе вложения инвестиций в Украину".
Ряд важных законов, по мнению эксперта, был принят на этой неделе в Раде.
"Среди таких – голосование за медицинский канабис. Неожиданной и приятной новостью стало то, что 268 депутатов поддержали данную инициативу в первом чтении
. Это говорит о том, что уже и на уровне политики мы отходим от советских "скреп" и приближаемся к европейской семье", – поясняет Ярослав Железняк.
Он также акцентирует внимание на принятии законопроекта, позволяющего женщинам самостоятельно распоряжаться своим отпуском во время беременности.
"Ранее у нас действовала советская закостенелая норма. Хорошо, что мы, наконец, от нее отказались", – уверен нардеп.
Пора задуматься о том, чтобы реформировать госаппарат
Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович главным событием уходящей недели называет саммит НАТО.
"Офис президента и собственно Зеленский почему-то готовились к вступлению в НАТО прямо на саммите
, но там их встретил холодный душ. Президента призвали реформировать госаппарат. Но так как победить коррупцию у президента не получается, его призвали провести выборы и поменять элиты у власти, – отмечает эксперт. – Но, несмотря на такое отношение к нам представители стран НАТО, украинский госаппарат не собирается менять свои хищнические привычки. На этой неделе бюрократы из Рады выделили 28 млн грн на замену герба на тризуб на памятнике Родины-Матери, а также 579 млн на достройку музея, посвященного Голодомору".
На эти деньги, акцентирует Павел Себастьянович, можно было бы купить 30 тысяч дронов-камикадзе или 750 дронов-бомберов!
"Но наше военно-политическое руководство предпочитает воевать не дронами, а украинцами, – считает он. – А вооружения не производить, а выпрашивать на Западе, выставляя напоказ наших погибших воинов, обвиняя Запад в потерях. Не знаю, откуда у нашего политического руководства, а также у многих интеллектуалов появилась мысль, что страны, которые десятилетиями думали о своей безопасности, производили оружие, поднимали свои экономики и благосостояние граждан, вдруг начнут отдавать всё это стране, которой 32 года руководят жулики, думающие только о собственном обогащении? Может пора реформировать сам госаппарат?".
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