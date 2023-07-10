Стоит ли ждать сенсаций от саммита в Вильнюсе – что может решиться в последний момент

Накануне саммита НАТО, который состоится во вторник-среду, 11-12 июля, в Вильнюсе, Киевский международный институт социологии представил данные нового опроса. Согласно ему, 89% украинцев хотят вступления своей страны в Альянс. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что не поедет на саммит НАТО, если на нем не будут даны понятные и четкие гарантии безопасности Украины, пока она не станет членом Альянса. В свою очередь, западная пресса пишет, что Украина на саммите получит определенные гарантии безопасности, рассчитанные на долгосрочную военную помощь и обучение украинских солдат, но не получит конкретных шагов по пути к членству в НАТО. Какие выводы можно сделать на данный момент. Чего ждать Украине, чего нет – и почему? Куда еще может качнуться та или иная чаша весов? Возможны ли в Вильнюсе некие сенсационные решения или демарши? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

Перспектив собственно вступления Украины в НАТО на горизонте пока не просматривается

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что сенсаций на саммите не будет. Как и предложения Украине вступить в Альянс.

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По словам Максима Яли, во время саммита будет повышен статус Комиссия Украина-НАТО до Совета Украина-НАТО. Это, отмечает он, усилит голос нашей страны в Альянсе, даст возможность созывать членов блока на консультации.

"Наверняка, мы услышим заверения в продолжении поддержки Украины до победного конца. Огласят и о новых пакетах военной помощи, приуроченных к саммиту, – прогнозирует политолог. – Но перспектив собственно вступления Украины в НАТО на горизонте пока не просматривается. По крайней мере, до момента окончания украино-российской войны. Согласно документам НАТО, государство, на территории которого происходит военный конфликт, не может присоединиться к Альянсу в качестве полноправного члена".

Есть надежда, что уже на следующем саммите в Вашингтоне, в 2024-м, который станет также годом 75-летия НАТО, Украину примут в Альянс

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:

Но ключевые моменты, связанные с тем, как Украина будет далее выстраивать отношения с Альянсом, пока не ясны". "Такое впечатление, что по ситуации на саммите в Вильнюсе многое решается в последний момент. Вплоть до того – приедет или нет туда украинский президент. Сегодня, вроде бы, появилась информация, что Зеленский всё же прибудет на запуск Совета Украина-НАТО

По мнению эксперта, это связано с большой дискуссией внутри блока касательно евроатлантических перспектив Украины.

а в скором времени, похоже, присоединиться и Швеция. Соответствующе моменты, вероятно, будут прописаны в ключевых документах по итогам вильнюсского саммита. Сейчас идет битва за точность формулировок", – отмечает Алексей Якубин. "Наша страна четко заявила, что рассматривает свое членство в НАТО без ПДЧ – по типу того, как к Альянсу уже присоединилась Финляндия

В тоже время, продолжает он, Украина настаивает, чтобы было зафиксировано неотвратимость принятия нашей страны в НАТО уже на саммите в Вильнюсе. Пусть с открытой датой (типа — после завершения войны и ряда основополагающих реформ). Но — зафиксировано.

"Мы не согласны более на размытые формулировки типа "дверь НАТО открыта". Нам нужны четкие ориентиры, особенно на фоне того, что Украина, отражая российскую агрессию, фактически выполняет работу Альянса", – подчеркивает эксперт.

Он предполагает, что на саммите примут некое промежуточное решение. В стиле — Украина вступит без ПДЧ, но с определенным временным лагом (условно — после окончания боевых действий и выполнения в короткий срок ряда необходимых шагов).

у нас открываются хорошие перспективы", – резюмирует Алексей Якубин. "Есть надежда, что уже на следующем саммите (в Вашингтоне), в 2024-м, который станет также годом 75-летия НАТО, Украину примут в Альянс. Учитывая позитивное для нас общественное мнение на Западе, ряд заявлений американских и европейских политиков и военных, даже заявление турецкого президента Эрдогана, что Украина заслуживает членство в НАТО

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