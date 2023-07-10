Стоит ли ждать сенсаций от саммита в Вильнюсе – что может решиться в последний момент

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Кравцев Сергей
Накануне саммита НАТО, который состоится во вторник-среду, 11-12 июля, в Вильнюсе, Киевский международный институт социологии представил данные нового опроса. Согласно ему, 89% украинцев хотят вступления своей страны в Альянс. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять, что не поедет на саммит НАТО, если на нем не будут даны понятные и четкие гарантии безопасности Украины, пока она не станет членом Альянса. В свою очередь, западная пресса пишет, что Украина на саммите получит определенные гарантии безопасности, рассчитанные на долгосрочную военную помощь и обучение украинских солдат, но не получит конкретных шагов по пути к членству в НАТО. Какие выводы можно сделать на данный момент. Чего ждать Украине, чего нет – и почему? Куда еще может качнуться та или иная чаша весов? Возможны ли в Вильнюсе некие сенсационные решения или демарши? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
НАТО-Украина. Фото: из открытых источников
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что сенсаций на саммите не будет. Как и предложения Украине вступить в Альянс.
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По словам Максима Яли, во время саммита будет повышен статус Комиссия Украина-НАТО до Совета Украина-НАТО. Это, отмечает он, усилит голос нашей страны в Альянсе, даст возможность созывать членов блока на консультации.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин рассуждает так:
По мнению эксперта, это связано с большой дискуссией внутри блока касательно евроатлантических перспектив Украины.
В тоже время, продолжает он, Украина настаивает, чтобы было зафиксировано неотвратимость принятия нашей страны в НАТО уже на саммите в Вильнюсе. Пусть с открытой датой (типа — после завершения войны и ряда основополагающих реформ). Но — зафиксировано.
Он предполагает, что на саммите примут некое промежуточное решение. В стиле — Украина вступит без ПДЧ, но с определенным временным лагом (условно — после окончания боевых действий и выполнения в короткий срок ряда необходимых шагов).
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