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Сколько украинцев хотят вступления в НАТО – результаты опроса

Согласно результатам опроса КМИС, 89% украинцев хотят в НАТО

сегодня, 11:05
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Кравцев Сергей
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Подавляющее большинство украинцев хотят, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к НАТО. На сегодняшний день 89% наших соотечественников поддерживают идею членства в Североатлантическом альянсе. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Киевского международного института социологии.

Сколько украинцев хотят вступления в НАТО – результаты опроса

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

Социологи обращают, что в каждом регионе, где проводился опрос, большинство украинцев высказывались за членство Украины в НАТО. Традиционно большинство респондентов, которые поддерживают членство Украины в НАТО, проживают на Западе. Здесь уровень поддержки до 93%. Но и Востоке поддержка членства в НАТО не сильно отстает. Сторонников НАТО на востоке не меньше 79%.


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В КМИС обращают внимание, что сейчас общество наконец консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единый взгляд.

Отмечается, что, как показывает опрос, только для 18% приемлемо будет отказаться от вступления в НАТО, ради установления мира, а для 76% опрошенных такая цена неприемлема.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита Альянса в Вильнюсе (пройдет 11-12 июля) сообщил, что могут быть приняты три важных для нашей страны решения. Речь, по его словам, о многолетней программе помощи (чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО), об обновлении политических связей между Украиной и блоком (речь о старте Совета Украина-НАТО), а также о вероятном подтверждении того, что Украина точно станет членом Альянса. Правда, с конкретикой пока – сложности. Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что сейчас принимать Украину в НАТО не будут. Мол, предметно обсуждать это можно после прекращения российской агрессии и установления мира. До того времени американский лидер рассматривается вероятность предоставления нашей стране гарантий безопасности со стороны США по типу тех, что они дали Израилю. Эксперты оценили для издания "Комментарии" ситуацию для Украины накануне вильнюсского саммита – и спрогнозировали, что мы можем получить после этого мероприятия.




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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1258&page=1
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