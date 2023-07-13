Декоммунизация "Родины-матери": стало известно, что будет с советским гербом

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ) одобрила ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Декоммунизация "Родины-матери". Фото Twitter вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова

"Проектными решениями предусматривается устройство Тризуба на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб", — сообщили в министерстве.

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Заказчиком строительства выступает Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Сроки начала работ по демонтажу советского герба и установлению герба Украины не указываются.

Стоит отметить, что монумент "Родины-мать" сооружен в 1981 году. По высоте среди всех монументальных скульптур в Европе нашей "Родине матери" нет равных.

В министерстве также обратили внимание, что украинцы уже высказались относительно того, как быть с советским герба на монументе "Родине-матери" еще в 2022 году. Тогда было проведено голосование в Діє. Согласно его результатов 85% из 800 тысяч соотечественников, принявших участие в голосовании, поддержали замену советского герба трезубцем. Основываясь на общественном мнении и было принято решение начать ремонтные работы.

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