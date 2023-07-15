ВСУ ведут контрнаступательные операции на трех участках: где есть успех

Украинские защитники продолжают проводить серию контрнаступательных операций. Активнее всего ВСУ продвигались на трех участках фронта, имея успех на некоторых из них. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, Генштаб Украины сообщил о продолжении наступательных действий украинских войск на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. При этом указано, что украинские силы добились частичного успеха на направлении Белая Гора — Андреевка, что к юго-западу от Бахмута.

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Украинский заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил, что украинские силы продвинулись более чем на 1700 метров на некоторых участках на Мелитопольском направлении. Российские блогеры утверждали, что украинские защитники осуществили локальный прорыв российских оборонительных рубежей севернее Приютного, что в15 км к юго-западу от Большой Новоселки.

Отметим, 10 июня 2923 президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление 2023. Вечером 14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а на на Херсонском и Запорожском направлениях оккупанты обороняются.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



