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"Вагнер" в Беларуси: что говорят украинские пограничники

"Вагнер" уже в Беларуси - украинские пограничники отслеживают движения российских наемников

сегодня, 13:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Информация о заходе на белорусские военные полигоны отдельных групп ЧВК "Вагнер" действительно подтвердилась. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Вагнер" в Беларуси: что говорят украинские пограничники

ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников

"Как мы сообщали ранее, учитывая заявления и риторику белорусского руководства в вопросе приема российских наемников и обустройства мест для их размещения нельзя было исключать, что рано или поздно в Беларуси они все же появятся. По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России. В свою очередь мы продолжаем отслеживать эту ситуацию, чтобы понимать все места, где они будут дислоцироваться, какое количество их будет и какие задачи они будут выполнять", - рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.


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Читайте также на портале "Комментарии" — Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством – спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией. Между тем, стало известно, главарю вагнеровцев Евгению Пригожину, устроившему мятеж, вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики ранее обнаружили во время обысков в Санкт-Петербурге после неудачной попытки бунта. Несмотря на то, что Пригожину и наемникам дали перебазироваться в Беларусь, им прочат незавидную судьбу. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский в интервью ABC прямо заявил, что с "Вагнером", похоже, покончено. Что можно сказать на данном этапе о ситуации с вагнеровцами и перспективах путинского режима, показавшего свою слабость во время мятежа? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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