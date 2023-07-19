"Их будет ждать смерть": ВСУ вырыли гигантский окоп

На Черниговщине, граничащей с Беларусью, где сейчас размещены наемники ЧВК "Вагнер", вырыт 40-километровый танковый ров, а также создано более 30 тысяч всяческих минных ловушек для вражеских сил. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Сергей Наев

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наемники ЧВК "Вагнер". Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для враждебных сил, — отметил в своем заявлении Сергей Наев. — В частности, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва, образовано более 30 тысяч всяческих минных ловушек для вражеских сил.

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"Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю – их будет ждать смерть. Мы дополнительно усилим участки государственной границы невзрывными и взрывными заграждениями, которые будут неожиданностями для врага", – также отметил Сергей Наев.

Отметим, что на видео с участием главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина он утверждает, что после базирования в Беларуси они возьмут свой курс на Африку, где они "работали" раньше. Но вместе с тем он отметил, что, возможно, впоследствии они вернутся в "зону СВО".

"Дальше готовимся, повышаем свой уровень и – в новый путь. В Африку. И, возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт", — отметил Пригожин.

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