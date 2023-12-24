Пресс-конференция Зеленского, вопросы к мобилизации и много другое: ключевые итоги недели

Под продолжающиеся штурмы россиянами позиций ВСУ на ряде направлений, а также приятные новости об уничтожении сразу трех российских боевых самолетов Су-34, под мрачные прогнозы касательной нашей войны со стороны Запада, но нашу веру в лучшее Украина прощается с предпоследней неделей года. А портал "Комментарии" традиционно подводит итоги недели вместе с экспертами.

Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото: из открытых источников

Пресс-конференция Зеленского стала ключевым событием недели

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала главным событием недели называет пресс-конференцию президента Украины, которая состоялась 19 декабря.

Кстати, о парламенте Зеленский во время своей пресс-конференции отзывался довольно специфически. Признавая, что нынешний состав ВР далек от совершенства, но менять его во время военного положения нельзя. Эта самая Рада 21 декабря легализовала медицинский каннабис но решение уже заблокировано "Батькивщиной", а даже после разблокирования и подписания президентом вступит в силу лишь спустя полугодия", – отмечает эксперт. "Она задумывалась как итоговая за год, хоть, по сути, такой не вышла. Но именно это мероприятие стало знаковым на неделе. А вовсе не завершение работы в этом году той же Верховной Рады

Еще одним ярким событием недели он считает интервью министра обороны Украины Рустема Умерова немецким изданиям Welt и Bild, где речь, в частности, шла о необходимости призывать в армию военнообязанных украинцев, живущих за границей.

Продолжается дискуссия вокруг электронных повесток и так далее. Причем со стороны представителей украинской власти, партии власти, звучат зачастую противоречивые или просто не нужные, опасные, граничащие с разглашением гостайны заявления. Как от того же Зеленского, которые заявил во время пресс-конференции, что Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч украинцев Тема мобилизации явно перегрета. И уже используется за рубежом против Украины, – акцентирует Виталий Бала. – Ведь, судя по месседжами нашей власти, у нас всё меньше желающих защищать страну. А такие заявления точно вредят нашей стране, народ которой почти два года мужественно отражает российское нашествие". "Впрочем, министр юстиции Германии Марко Бушман практически сразу после выхода этого интервью дал понять, что немецкие власти не будут никого принуждать вернуться и воевать в Украине

Сейчас главный общественный запрос – преодоление противоречий между президентом и главкомом

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак подчеркивает, что многое на уходящей неделе сделало еще более очевидным, что Украина нуждается в большом и серьезном внутреннем разговоре о том, к чему нам нужно готовиться в 2024-м – очередном новом году российско-украинской войны.

удержание союзнического единства Запада в вопросе помощи, реальности приглашения в НАТО на летнем Вашингтонском саммите, перспективы сглаживания углов в отношениях с орбановской Венгрией и так далее", – уверен эксперт. "И сейчас главный общественный запрос – преодоление противоречий между президентом и главкомом, адекватная и трезвая оценка наших ресурсных возможностей в войне, стратегия следующего этапа мобилизации

Он отмечает, что пресс-конференция президента Зеленского частично должна была дать ответы на некоторые вопросы будущего, но очень многие остались без публичной рефлексии власти.

"Этот вариант общественного договора военного времени между властью и массами, возникший на фоне национальной обороны еще в прошлом году, разъедается коллективной фрустрацией общества, усиливается трансформацией войны в позиционную фазу и электоральными качелями в западных странах, от чего напрямую зависит солидарность с Украиной", – поясняет Олег Постернак.

Всё это, продолжает он, приводит к росту разговоров о большей вероятности глобальной войны и возникновении новых очагов конфликтности в мире.

легализация медицинского каннабиса, так называемые "правительства национального единства" и тому подобное. Мы вернулись в классическую украинскую политику до полномасштабного вторжения. Здесь трудно однозначно сказать хорошо это или плохо. Но заметно, что предыдущая стратегия Офиса президента в руководстве коммуникативными процессами в обществе терпит неудачу", – констатирует эксперт. "Зато основные политические игроки, как старые, так и новые, прицеливаются к вероятной предвыборной борьбе в следующем году, расширяют армии интернет-сторонников, актуализируют конфликтные дискуссии в обществе по разным вопросам – зарубежные уклонисты

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