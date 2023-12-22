Уничтожение сразу трех российских Су-34: в Воздушных силах ВСУ отреагировали

Три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены сегодня украинскими защитниками. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ. Теперь же список вновь обновился. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Су-34. Фото из открытых источников

"Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству... В этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", — прокомментировал Юрий Игнат.

По его словам, у россиян есть десятки таких самолетов, они продолжают их производить. Это одни из новейших бортов на вооружении российской армии. Именно из них оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

"Я думаю, что не менее 50 млн долларов такая машина может стоить. Это самая низкая цена, истребители – это авиационные комплексы, чрезвычайно технологическая вещь", — добавил спикер.

Отметим, 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Это произошло в полдень. Детали операции Олещук не раскрыл, как и точной локации.

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