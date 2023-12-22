Уничтожение сразу трех российских Су-34: в Воздушных силах ВСУ отреагировали

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Кравцев Сергей
Три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены сегодня украинскими защитниками. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ. Теперь же список вновь обновился. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Су-34. Фото из открытых источников
По его словам, у россиян есть десятки таких самолетов, они продолжают их производить. Это одни из новейших бортов на вооружении российской армии. Именно из них оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.
Отметим, 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Это произошло в полдень. Детали операции Олещук не раскрыл, как и точной локации.
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