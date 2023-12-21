В ВСУ хотят призвать мужчин, которые за границей: Умеров сделал заявление

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Кравцев Сергей
Военнообязанных украинцев, живущих за границу, могут призывать в армию. В Украине обсуждают такие решения на уровне Минобороны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецким изданиям "Welt" и "Bild" сделал министра обороны Украины Рустем Умеров.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
Глава Минобороны допустил, что в следующем году могут призвать на военную службу мужчины, проживающих за границей. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил.
Министр обороны подчеркнул, что пока что речь идет только о приглашении. Но, как отмечает немецкое издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.
Глава Минобороны подчеркнул, что важна справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.
Министр обороны дал понять, что не испытывает симпатии к тем, кто отказывается от военной службы из-за совести: "Это не наказание за то, что вы отстаивали свою страну и служили стране. Это честь".
Как отмечают немецкие издания, с 24 февраля 2022 в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 человек.
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сегодня, 10:36
А де УкраЇна?,у влади умерви та кошерні,чим більш гоїв здохне -тим краще!