В ВСУ хотят призвать мужчин, которые за границей: Умеров сделал заявление

Военнообязанных украинцев, живущих за границу, могут призывать в армию. В Украине обсуждают такие решения на уровне Минобороны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью немецким изданиям "Welt" и "Bild" сделал министра обороны Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны допустил, что в следующем году могут призвать на военную службу мужчины, проживающих за границей. Украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах могут попросить явиться в призывные пункты Вооруженных сил.

Министр обороны подчеркнул, что пока что речь идет только о приглашении. Но, как отмечает немецкое издание, Умеров дал понять, что могут быть санкции, если запрос не выполнят.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", — цитирует Умерова Welt.

Глава Минобороны подчеркнул, что важна справедливость в вопросе мобилизации. Важно, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев будут варианты выбора в зависимости от их способностей.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что это касается нашей собственной страны. Мы пришлем им приглашение", — добавил он.

Министр обороны дал понять, что не испытывает симпатии к тем, кто отказывается от военной службы из-за совести: "Это не наказание за то, что вы отстаивали свою страну и служили стране. Это честь".

Как отмечают немецкие издания, с 24 февраля 2022 в Германию прибыл 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 человек.

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