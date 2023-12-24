logo

BTC/USD

43726.39

ETH/USD

2295.08

LTC/USD

72.25

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Умеров объяснил свои слова о мобилизации мужчин за границей
commentss НОВОСТИ Все новости

Умеров объяснил свои слова о мобилизации мужчин за границей

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о возможных решениях по возвращению в Украину находящихся за рубежом мужчин призывного возраста.

сегодня, 14:42
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина рассматривает категории мужчин за границей, которые можно привлечь к призыву и защите государства. По словам министра, в случае каких-либо изменений по мобилизации за рубежом об этом будет сообщено общественности.

Умеров объяснил свои слова о мобилизации мужчин за границей

Министр обороны Рустем Умеров о мобилизации за границей. Фото из открытых источников

Во время интервью для "Суспільне" министр обороны Рустем Умеров ответил на вопросы по поводу слов об украинских мужчинах, которые выехали за границу и таким образом могут избегать мобилизации. В частности, эти слова стали поводом для информации, что Украина разрабатывает способы вернуть покинувших страну мужчин призывного возраста.

"Я там говорил о запросе на справедливость. И в этом плане сказал, что есть категории людей, которые мы рассматриваем для призыва, например, категория от 25 лет до 60. Как эти слова подали, не знаю", — сказал Умеров и добавил, "если мы примем решение по категориям, приглашение пришлем всем".

По словам Умерова, последние полтора месяца Минобороны занималось консолидированием всех баз.

"То есть видим, сколько у нас в Украине, сколько за границей, проверяем это вместе с МИДом, то есть у нас есть такая информация", — рассказал Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы в правовых рамках привлечь необеденное количество людей для защиты Украины. Кроме того, Умеров считает, что людей, которые хотят служить Украине больше, чем тех, которые хотят избежать этого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Умеров назвал три важных задачи Украины и международных партнеров.

Также "Комментарии" писали о лейтенанте ВСУ, который рассказал о работающей схеме уклонистов, когда мужчин уже поймали ТЦК. Кроме того, в пограничной службе указали, как мужчины призывного возраста могут выезжать за границу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/646502-sluziti-ce-cest-a-ne-pokaranna-ministr-oboroni-umerov-pro-mobilizaciu-zbrou-ta-borotbu-z-korupcieu/
Теги:
comments

Обсуждения

ufo

сегодня, 17:01

Зачем весь этот цирк ? Всем понятно, что никто из-за границы на войну не приедет. Тем более, из нормальных стран, в которых действуют законы. Кто хотел - у них для этого было два года. А остальные, будучи в здравом уме, сюда точно не вернутся ни под каким предлогом.

Партия 5.10

сегодня, 15:34

Та дайте мне скорее автомат и я пристрелю эту татарскую суку, зелегадов давно надо уничтожать !


Новости

Все новости