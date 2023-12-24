Умеров объяснил свои слова о мобилизации мужчин за границей

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Slava Kot
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина рассматривает категории мужчин за границей, которые можно привлечь к призыву и защите государства. По словам министра, в случае каких-либо изменений по мобилизации за рубежом об этом будет сообщено общественности.
Министр обороны Рустем Умеров о мобилизации за границей. Фото из открытых источников
Во время интервью для "Суспільне" министр обороны Рустем Умеров ответил на вопросы по поводу слов об украинских мужчинах, которые выехали за границу и таким образом могут избегать мобилизации. В частности, эти слова стали поводом для информации, что Украина разрабатывает способы вернуть покинувших страну мужчин призывного возраста.
По словам Умерова, последние полтора месяца Минобороны занималось консолидированием всех баз.
Министр обороны подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы в правовых рамках привлечь необеденное количество людей для защиты Украины. Кроме того, Умеров считает, что людей, которые хотят служить Украине больше, чем тех, которые хотят избежать этого.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Умеров назвал три важных задачи Украины и международных партнеров.
Также "Комментарии" писали о лейтенанте ВСУ, который рассказал о работающей схеме уклонистов, когда мужчин уже поймали ТЦК. Кроме того, в пограничной службе указали, как мужчины призывного возраста могут выезжать за границу.
Обсуждения
Новости
ufo
сегодня, 17:01
Зачем весь этот цирк ? Всем понятно, что никто из-за границы на войну не приедет. Тем более, из нормальных стран, в которых действуют законы. Кто хотел - у них для этого было два года. А остальные, будучи в здравом уме, сюда точно не вернутся ни под каким предлогом.
Партия 5.10
сегодня, 15:34
Та дайте мне скорее автомат и я пристрелю эту татарскую суку, зелегадов давно надо уничтожать !