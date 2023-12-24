Умеров объяснил свои слова о мобилизации мужчин за границей

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина рассматривает категории мужчин за границей, которые можно привлечь к призыву и защите государства. По словам министра, в случае каких-либо изменений по мобилизации за рубежом об этом будет сообщено общественности.

Министр обороны Рустем Умеров о мобилизации за границей. Фото из открытых источников

Во время интервью для "Суспільне" министр обороны Рустем Умеров ответил на вопросы по поводу слов об украинских мужчинах, которые выехали за границу и таким образом могут избегать мобилизации. В частности, эти слова стали поводом для информации, что Украина разрабатывает способы вернуть покинувших страну мужчин призывного возраста.

"Я там говорил о запросе на справедливость. И в этом плане сказал, что есть категории людей, которые мы рассматриваем для призыва, например, категория от 25 лет до 60. Как эти слова подали, не знаю", — сказал Умеров и добавил, "если мы примем решение по категориям, приглашение пришлем всем".

По словам Умерова, последние полтора месяца Минобороны занималось консолидированием всех баз.

"То есть видим, сколько у нас в Украине, сколько за границей, проверяем это вместе с МИДом, то есть у нас есть такая информация", — рассказал Умеров.

Министр обороны подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы в правовых рамках привлечь необеденное количество людей для защиты Украины. Кроме того, Умеров считает, что людей, которые хотят служить Украине больше, чем тех, которые хотят избежать этого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Умеров назвал три важных задачи Украины и международных партнеров.

Также "Комментарии" писали о лейтенанте ВСУ, который рассказал о работающей схеме уклонистов, когда мужчин уже поймали ТЦК. Кроме того, в пограничной службе указали, как мужчины призывного возраста могут выезжать за границу.