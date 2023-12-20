Оккупанты продвинулись сразу на 5 направлениях: подробности от ISW

Российские захватнические войска продвинулись возле Купянска, Бахмута, Авдеевки, Новомихайловки и Новопрокоповки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российские оккупанты осуществили незначительное подтвержденное продвижение на северо-восток от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Синьковки (к северо-востоку от Купянска).

Также российские войска подтвердили продвижение к северу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на северо-запад от Белогоровки Донецкой области, в 15 км к северо-востоку от Бахмута.

Оккупанты подтвердили продвижение вблизи Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что примерно 15 декабря российские войска достигли незначительного успеха к северу от Первомайского (примерно 10 км к юго-западу от Авдеевки). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 декабря, показывают, что российские войска также незначительно продвинулись в районе карьера к юго-западу от Авдеевки.

Российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от города Донецк. На видео с геолокацией, опубликованном 19 декабря, видно, что российские войска достигли небольшого успеха вдоль улицы Центральной на восточной окраине Новомихайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 декабря, показывают, что российская линия фронта расположена дальше к востоку от Новопрокоповки (непосредственно к югу от Роботино), чем предполагалось ранее, хотя это продвижение, вероятно, не является результатом российской контратаки и вряд ли было сделано за последние 24 часа. Возможно, украинские силы отошли на более пригодные для обороны позиции ближе к Роботино.

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