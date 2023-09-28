О чем придется договариваться Баку с Ереваном – какие еще «республики» могут рухнуть

После того, как в результате операции азербайджанской армии самопровозглашенная армянская республика Арцах (Республика Нагорный Карабах – РНК) фактически перешла под контроль Азербайджана, стало известно, что РНК прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Как ситуация в кавказском регионе может развиваться дальше? Отразится ли это на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Армения и Азербайджан. Фото: из открытых источников

Баку будет ставить вопрос о Зангезурском коридоре

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик так комментирует ситуацию:

фактически руками самих армян (которые не решились воевать ), ликвидировал непризнанных Арцах. Это, безусловно, травма для армян. Политическое поражение официального Еревана. В то же время, это открывает для Армении ряд вариаций дальнейшего развития". "Многие эксперты, которые занимались данным регионом, прогнозировали возврат суверенитета Азербайджана над Карабахом. Поэтому ликвидация Арцаха была ожидаема. Вопрос стоял лишь во времени. Когда именно. И как. Произошло это путем использования силы и принуждения. Достаточно быстро, не оттягивая, в долгий ящик, Азербайджан провел ряд военных операций. И в результате третьей Карабахской войны, которая длилась всего один день

По словам эксперта, можно закрыться, сфокусироваться на собственной травме, на боли, сделав ее центром существования. Жить с жаждой реванша, стигматизация страданий, поддержкой периметра "осажденной крепости". Как следствие – вероятность смены руководства страны на пророссийское (в результате выборов или переворота, на что надеется Москва). И ожидание какого-то геополитического чуда, которое может никогда не произойти.

"Такой путь скорее приведет к большей катастрофе для армян, потому что после Карабаха возникнет вопрос Зангезурского коридора (транспортный коридор длиной около 40 км через территорию Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой). И его точно придется решать. Причем, сделают это Азербайджан и стоящая за ним Турция или путем силы (военная кампания), или путем большого договора с Арменией. Данное соглашение может включать в себе как создание коридора в качестве концессии (при участии самой Армении, а возможно и Ирана), так и предоставление мандата по контролю за этой территорией представителям ЕС или другим миротворцам (возможны разные конфигурации, в том числе с участием РФ). В любом случае, Баку будет ставить вопрос о Зангезурском коридоре. Это будет частью договора о фактическом прекращении войны Азербайджана с Арменией", – уверен Виталий Кулик.

Второй путь развития, по его мнению, заключается в том, чтобы обеспечить конвертацию боли, поражения – в новое качество будущего для Армении. Возможно, связанного с Западом.

и повести страну именно к такому будущему. У него еще есть поддержка в армянском обществе, имеется поддержка Запада. Тот дает понять, что уход России не значит полный коллапс безопасности для Армении. Поэтому будущее пока открыто. И не предопределено, – считает эксперт. – Что касается самого Карабаха, очевидно, что ликвидация его квазигосударственности да еще и руками самих армян – это полная и окончательная победа в этом вопросе Баку. Как и арест азербайджанцами Варданяна – "премьера" РНК, присланного Россией". "Вопрос – сможет ли удержать власть армянский премьер Пашинян

Русские, акцентирует Виталий Кулик, не сыграли никакой роли в качестве миротворцев и гарантов безопасности армян. То, что в Карабахе не случилось резни, геноцида, массового уничтожения армян – это не благодаря русским, а потому что Азербайджан пытается сделать из происходящего хорошую историю. Не допустить санкций, ухудшения отношений с Западом, поясняет эксперт.

"Россияне не выполнили ни одного обязательства перед Ереваном в рамках миротворческой операции. Они предали армян. И надеюсь, это предательство будет очевидным для всего армянского народа", – говорит Виталий Кулик.

Эта ситуация, считает он, стала очередным подтверждением ослабления РФ на постсоветском пространстве.

"Россия втягивается всё больше в войну против Украины, потому вынуждена уходить из других регионов. Она не способна противодействовать негативным для себя сценариям – и пытается договориться с победителями, с более сильными игроками. И становится где-то клиентом китайской игры (как в Центральной Азии), где-то – турецкой (как на Кавказе). Субъектности РФ проявляет всё меньше", – констатирует эксперт.

По его словам, стратегически это значит, что Украина – на верном пути. И точка суперхрупкости РФ, после чего пойдет развал – всё ближе. Тактически же – произойдет концентрация усилий Москвы на "украинском вопросе". Что в краткосрочной перспективе ничего хорошего Украине не несет.

После победы Украины завершится и история Приднестровья

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает странным заявления, что РНК прекращает свое существование с начала нового года.

"Этой придуманной республики уже нет. И существовала она исключительно благодаря поддержке России. Как то же Приднестровье", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что РНК была создана и столько продержалась лишь благодаря тому, что РФ была заинтересована в поддержке этой точки напряженности на Кавказе. Это давало Кремлю возможность управлять там процессами. Иметь рычаги влияния. Обеспечивать свое присутствие в регионе.

"Потеря такой возможности – следствие поражений, которые терпит РФ в Украине. Это приводит к существенному ослаблению российского влияния на многие процессы. Российская империя теряет те территории, которые фактически контролировала. Пока это территории, которые формально не входили в состав РФ. Но со временем пойдут процессы и потери территорий, формально входящих в состав нынешней империи", – прогнозирует Борис Кушнирук.

По его мнению, на российско-украинскую войну происходящее в Карабахе, волнения внутри Армении, никак не отразятся.

"Просто Россия не может позволить себе нести ответственность за те территории, за которые несла. И она оставляет РНК, фактически "кидая" армян, которые доверились Москве, – констатирует эксперт. – Как только завершится война в Украине (надеемся – нашей победой), завершится и история Приднестровья и прочих квазиобразований, которые существуют лишь потому, что РФ их породила и поддерживает ради создания напряжения в том или ином регионе".

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