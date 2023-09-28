О чем придется договариваться Баку с Ереваном – какие еще «республики» могут рухнуть

После того, как в результате операции азербайджанской армии самопровозглашенная армянская республика Арцах (Республика Нагорный Карабах – РНК) фактически перешла под контроль Азербайджана, стало известно, что РНК прекращает свое существование с 1 января 2024 года. Как ситуация в кавказском регионе может развиваться дальше? Отразится ли это на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Армения и Азербайджан. Фото: из открытых источников
Баку будет ставить вопрос о Зангезурском коридоре
Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик так комментирует ситуацию:
"Многие эксперты, которые занимались данным регионом, прогнозировали возврат суверенитета Азербайджана над Карабахом. Поэтому ликвидация Арцаха была ожидаема. Вопрос стоял лишь во времени. Когда именно. И как. Произошло это путем использования силы и принуждения. Достаточно быстро, не оттягивая, в долгий ящик, Азербайджан провел ряд военных операций. И в результате третьей Карабахской войны, которая длилась всего один день
, фактически руками самих армян (которые не решились воевать), ликвидировал непризнанных Арцах. Это, безусловно, травма для армян. Политическое поражение официального Еревана. В то же время, это открывает для Армении ряд вариаций дальнейшего развития".
По словам эксперта, можно закрыться, сфокусироваться на собственной травме, на боли, сделав ее центром существования. Жить с жаждой реванша, стигматизация страданий, поддержкой периметра "осажденной крепости". Как следствие – вероятность смены руководства страны на пророссийское (в результате выборов или переворота, на что надеется Москва). И ожидание какого-то геополитического чуда, которое может никогда не произойти.
"Такой путь скорее приведет к большей катастрофе для армян, потому что после Карабаха возникнет вопрос Зангезурского коридора (транспортный коридор длиной около 40 км через территорию Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой). И его точно придется решать. Причем, сделают это Азербайджан и стоящая за ним Турция или путем силы (военная кампания), или путем большого договора с Арменией. Данное соглашение может включать в себе как создание коридора в качестве концессии (при участии самой Армении, а возможно и Ирана), так и предоставление мандата по контролю за этой территорией представителям ЕС или другим миротворцам (возможны разные конфигурации, в том числе с участием РФ). В любом случае, Баку будет ставить вопрос о Зангезурском коридоре. Это будет частью договора о фактическом прекращении войны Азербайджана с Арменией", – уверен Виталий Кулик.
Второй путь развития, по его мнению, заключается в том, чтобы обеспечить конвертацию боли, поражения – в новое качество будущего для Армении. Возможно, связанного с Западом.
"Вопрос – сможет ли удержать власть армянский премьер Пашинян и повести страну именно к такому будущему. У него еще есть поддержка в армянском обществе, имеется поддержка Запада. Тот дает понять, что уход России не значит полный коллапс безопасности для Армении. Поэтому будущее пока открыто. И не предопределено, – считает эксперт. – Что касается самого Карабаха, очевидно, что ликвидация его квазигосударственности да еще и руками самих армян – это полная и окончательная победа в этом вопросе Баку. Как и арест азербайджанцами Варданяна – "премьера" РНК, присланного Россией".
Русские, акцентирует Виталий Кулик, не сыграли никакой роли в качестве миротворцев и гарантов безопасности армян. То, что в Карабахе не случилось резни, геноцида, массового уничтожения армян – это не благодаря русским, а потому что Азербайджан пытается сделать из происходящего хорошую историю. Не допустить санкций, ухудшения отношений с Западом, поясняет эксперт.
"Россияне не выполнили ни одного обязательства перед Ереваном в рамках миротворческой операции. Они предали армян. И надеюсь, это предательство будет очевидным для всего армянского народа", – говорит Виталий Кулик.
Эта ситуация, считает он, стала очередным подтверждением ослабления РФ на постсоветском пространстве.
"Россия втягивается всё больше в войну против Украины, потому вынуждена уходить из других регионов. Она не способна противодействовать негативным для себя сценариям – и пытается договориться с победителями, с более сильными игроками. И становится где-то клиентом китайской игры (как в Центральной Азии), где-то – турецкой (как на Кавказе). Субъектности РФ проявляет всё меньше", – констатирует эксперт.
По его словам, стратегически это значит, что Украина – на верном пути. И точка суперхрупкости РФ, после чего пойдет развал – всё ближе. Тактически же – произойдет концентрация усилий Москвы на "украинском вопросе". Что в краткосрочной перспективе ничего хорошего Украине не несет.
После победы Украины завершится и история Приднестровья
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает странным заявления, что РНК прекращает свое существование с начала нового года.
"Этой придуманной республики уже нет. И существовала она исключительно благодаря поддержке России. Как то же Приднестровье", – подчеркивает эксперт.
Он акцентирует, что РНК была создана и столько продержалась лишь благодаря тому, что РФ была заинтересована в поддержке этой точки напряженности на Кавказе. Это давало Кремлю возможность управлять там процессами. Иметь рычаги влияния. Обеспечивать свое присутствие в регионе.
"Потеря такой возможности – следствие поражений, которые терпит РФ в Украине. Это приводит к существенному ослаблению российского влияния на многие процессы. Российская империя теряет те территории, которые фактически контролировала. Пока это территории, которые формально не входили в состав РФ. Но со временем пойдут процессы и потери территорий, формально входящих в состав нынешней империи", – прогнозирует Борис Кушнирук.
По его мнению, на российско-украинскую войну происходящее в Карабахе, волнения внутри Армении, никак не отразятся.
"Просто Россия не может позволить себе нести ответственность за те территории, за которые несла. И она оставляет РНК, фактически "кидая" армян, которые доверились Москве, – констатирует эксперт. – Как только завершится война в Украине (надеемся – нашей победой), завершится и история Приднестровья и прочих квазиобразований, которые существуют лишь потому, что РФ их породила и поддерживает ради создания напряжения в том или ином регионе".
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