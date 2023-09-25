Оппозиция Армении собирается "парализовать" всю страну: что происходит

В Ереване представители оппозиции и протестующих во время митинга в воскресенье заявили о намерении 25 сентября начать в стране общую акцию неповиновения. Она должна продлится три дня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Армения. Фото: из открытых источников

Как заявил участник протеста, член Национального комитета Вазген Манукян, активисты "парализуют страну".

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"Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", — заявил он во время митинга на площади Республики в Ереване.

Параллельно с этим депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян призвал участников акции протеста не только выйти на улицы, но также "поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство встало на колени".

Отметим, протестные акции в Армении продолжаются около недели. Протестующие перекрывали дороги в Ереване около здания правительства, между ними и правоохранителями происходили стычки, были задержанные.

Одно из главных требований протестующих – отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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