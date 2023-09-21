Что теперь будет с Карабахом – почему Москва «слила» союзника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его государство успешно завершило однодневную операцию в Нагорном Карабахе и восстановило свой суверенитет. Это случилось после того, как 19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, выставив ряд условий, Россия демонстративно самоустранилась, а ее пропагандисты, похоже, получили методички из Кремля заявлять, что РФ в данной ситуации "никому ничего не должна". Какие выводы о происходящем в Закавказье можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Нагорный Карабах. Фото: из открытых источников
Есть перспектива, что Россия утратит свое влияние на Закавказье
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова считает, что в этой ситуации Путин полностью "слил" армян, "слил" Карабах.
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"Российская пропаганда пытается объяснить это тем, что Армения развернулась на Запад
, даже затеяла совместные военные учения с американцами. Но на самом деле, РФ "слила" свою союзницу по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) гораздо раньше. Судя по всему, по договоренности с Алиевым и Эрдоганом", – отмечает эксперт.
При этом, продолжает она, согласно международным нормам, Карабах считается частью Азербайджана. Потому и Армения заявляет, что своих военных туда не направляла. А сопротивлялось де "народное ополчение" Карабаха. Которое, по словам эксперта, в последнее время возглавлял Варданян, приехавший из Москвы.
"Есть надежда, что Азербайджан дальше не пойдет. Вернув свое — остановится. И Армения сможет существовать без контролируемого Россией карабахского анклава. Что выпустят беженцев, которые захотят уехать. Что армянский премьер Пашинян, несмотря на протесты
, удержит власть. Логично, если недовольство армян сконцентрируется не на нём, а на предательнице-РФ. Уже были достаточно жесткие митинги под российским посольством в Ереване. И там скандировали известную кричалку о Путине", – рассказывает Татьяна Попова.
По ее мнению, есть перспектива, что Россия утратит свое влияние на Закавказье. У Азербайджана, поясняет эксперт, есть такой мощный партнер как Турция. Армения, похоже, наконец, поняла, что РФ ей — не друг.
"Будет логично, если Армения начнет интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры. Россияне же в очередной раз показали, что верить им нельзя, что свои обязательства они не выполняют", – констатирует Татьяна Попова.
Сил и ресурсов на второй фронт в формате ОДКБ у Москвы нет
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов размышляет следующим образом:
"Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность меньше, чем за сутки. Подготовленная и мощная операция сильной армии Азербайджана, за спиной которой стоял еще более сильный и надежный союзник – Турция. А вот Армения не захотела воевать за Карабах
. Справедливо оценив ситуацию. Сила армий несопоставима, а союзников у Армении нет. Во всяком случае, готовых воевать. Иран, конечно, привел в состояние боеготовности 31-ую дивизию КСИР, но этим и ограничился".
По словам эксперта, Москва настолько увязла в Украине, что сил и ресурсов на второй фронт в формате ОДКБ, у нее просто нет. Тем более есть формальное оправдание – Карабах официальная территория Азербайджана, а территории Армении ничего не угрожает.
"Конечно, при другом раскладе сил Москва обязательно влезла бы в конфликт на Закавказье ради сохранения своих баз и миротворцев. Но сейчас – неподходящий момент. И Россия слила союзника, не задумываясь
. Так что так называемые войска непризнанной республики остались в одиночестве – и были быстро нейтрализованы", – отмечает Кирилл Сазонов.
В результате, констатирует он, у Армении и Азербайджана есть шанс строить внешнюю политику и отношения между собой уже без помех в виде территориальных споров.
"Влияние России на Кавказе заметно упало. ОДКБ умер, можно закапывать", – заключает политолог.
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