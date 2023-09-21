Что теперь будет с Карабахом – почему Москва «слила» союзника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его государство успешно завершило однодневную операцию в Нагорном Карабахе и восстановило свой суверенитет. Это случилось после того, как 19 сентября Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, выставив ряд условий, Россия демонстративно самоустранилась, а ее пропагандисты, похоже, получили методички из Кремля заявлять, что РФ в данной ситуации "никому ничего не должна". Какие выводы о происходящем в Закавказье можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Нагорный Карабах. Фото: из открытых источников

Есть перспектива, что Россия утратит свое влияние на Закавказье

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова считает, что в этой ситуации Путин полностью "слил" армян, "слил" Карабах.

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даже затеяла совместные военные учения с американцами. Но на самом деле, РФ "слила" свою союзницу по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) гораздо раньше. Судя по всему, по договоренности с Алиевым и Эрдоганом", – отмечает эксперт. "Российская пропаганда пытается объяснить это тем, что Армения развернулась на Запад

При этом, продолжает она, согласно международным нормам, Карабах считается частью Азербайджана. Потому и Армения заявляет, что своих военных туда не направляла. А сопротивлялось де "народное ополчение" Карабаха. Которое, по словам эксперта, в последнее время возглавлял Варданян, приехавший из Москвы.

удержит власть. Логично, если недовольство армян сконцентрируется не на нём, а на предательнице-РФ. Уже были достаточно жесткие митинги под российским посольством в Ереване. И там скандировали известную кричалку о Путине", – рассказывает Татьяна Попова. "Есть надежда, что Азербайджан дальше не пойдет. Вернув свое — остановится. И Армения сможет существовать без контролируемого Россией карабахского анклава. Что выпустят беженцев, которые захотят уехать. Что армянский премьер Пашинян, несмотря на протесты

По ее мнению, есть перспектива, что Россия утратит свое влияние на Закавказье. У Азербайджана, поясняет эксперт, есть такой мощный партнер как Турция. Армения, похоже, наконец, поняла, что РФ ей — не друг.

"Будет логично, если Армения начнет интегрироваться в европейские и евроатлантические структуры. Россияне же в очередной раз показали, что верить им нельзя, что свои обязательства они не выполняют", – констатирует Татьяна Попова.

Сил и ресурсов на второй фронт в формате ОДКБ у Москвы нет

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов размышляет следующим образом:

Справедливо оценив ситуацию. Сила армий несопоставима, а союзников у Армении нет. Во всяком случае, готовых воевать. Иран, конечно, привел в состояние боеготовности 31-ую дивизию КСИР, но этим и ограничился". "Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность меньше, чем за сутки. Подготовленная и мощная операция сильной армии Азербайджана, за спиной которой стоял еще более сильный и надежный союзник – Турция. А вот Армения не захотела воевать за Карабах

По словам эксперта, Москва настолько увязла в Украине, что сил и ресурсов на второй фронт в формате ОДКБ, у нее просто нет. Тем более есть формальное оправдание – Карабах официальная территория Азербайджана, а территории Армении ничего не угрожает.

Так что так называемые войска непризнанной республики остались в одиночестве – и были быстро нейтрализованы", – отмечает Кирилл Сазонов. "Конечно, при другом раскладе сил Москва обязательно влезла бы в конфликт на Закавказье ради сохранения своих баз и миротворцев. Но сейчас – неподходящий момент. И Россия слила союзника, не задумываясь

В результате, констатирует он, у Армении и Азербайджана есть шанс строить внешнюю политику и отношения между собой уже без помех в виде территориальных споров.

"Влияние России на Кавказе заметно упало. ОДКБ умер, можно закапывать", – заключает политолог.

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