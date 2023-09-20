О чем говорит ситуация на Кавказе – почему есть вероятность договорняка Эрдогана с Путиным

После того, как 19 сентября Азербайджан серьезно взялся за решение карабахского вопроса, начав военную операцию и выставив ряд условий, он, похоже, достаточно быстро добился своего. Судя по договоренностям, заключенным 20 сентября, Нагорный Карабах вскоре полностью перейдет под азербайджанский контроль. Руководство Армении ранее заявило, что не станет ввязываться в войну. Ереван охватили протесты, которые пока удается сдерживать, хоть армянскому премьеру Николу Пашиняну приходится явно непросто. Россия, ранее поддерживающая Армению, фактически отошла в сторону. Более того – устами замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева даже злорадствует, припоминая армянскому руководству его прозападный курс, взятый в последнее время. О чем говорит происходящее в данный момент на этой части Кавказа? Как ситуация может развиваться дальше – и кто в итоге получит наибольший профит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Нагорный Карабах. Фото: из открытых источников

Действия на Закавказье могут быть согласованы с Эрдоганом и Путиным

Политтехнолог Юрий Подорожний предупреждает: то, что сейчас происходит на Закавказье, может быть не тем, чем кажется изначально. Не возвращением Азербайджаном территорий, утраченных около 30 лет, не признаком ослабления России, ранее "вписывающейся" за Армению, а договорняком между Путиным и Эрдоганом о разделе сфер влияния в регионе.

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"РФ имеет достаточно сильные позиции в том регионе, а особенно серьезные в Армении (помогающей стране-агрессору обходить санкции касательно продукции двойного назначения). То, что Армения сейчас якобы делает реверансы в сторону Запада и якобы поссорилась с РФ, не обязательно именно таковым является. Не исключаю, что всё это – театр одного актера, а именно – армянского премьера Пашиняна. Он пытается сыграть свою роль. Мол, мы вынуждены помогать РФ обходить санкции, потому что она нас душит, давит. Не дает развиваться", – поясняет эксперт.

В итоге, продолжает он, Армении не "прилетает" за то, что она помогает стране-агрессору ослаблять санкционную удавку.

"У Азербайджана – своя история. Он сейчас полностью зависит от Турции. Эрдоган фактически рулит Азербайджаном через Алиева, превратившего Азербайджан в страну с клановым правлением. Но роль Эрдогана тут доминирующая. Турция помогла Азербайджану перевооружиться, выработать новую военную, политическую, экономическую стратегию. Думаю, Эрдоган в какой-то мере завидует Алиеву. Ведь в Турции, в отличие от Азербайджана, выборы проводятся, причем с довольно жесткой конкуренцией", – отмечает Юрий Подорожний.

Он не сомневается, что действовать в Карабахе столь дерзко, как в 2020-м и сейчас, Азербайджан мог только с одобрения Турции, при всяческой поддержке с ее стороны. И не исключает, что Эрдоган согласовывал свои действия с Путиным.

"Не случайно ни три года назад, ни сейчас, Армения, до сих пор входящая в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), не получила от остальных участников объединения, включая РФ, никакой помощи", – аргументирует политтехнолог.

И напоминает, что армяне имеют две огромные по количеству диаспоры — в РФ и во Франции.

"Пашинян через армянское лобби в французском политике подталкивает Запад рассматривать Армению в качестве стратегического партнера. А Россия затаилась. И дает возможность Азербайджану получить то, чего он давно добивался. Я вижу в происходящем угрозу для Украины, потому что дисбаланс, возможный в Закавказье, способен привести (как это ни удивительно звучит на данный момент) к резкому усилению российского влияния в Армении. Есть опасения, что Кремль разыграет в Армении грузинский сценарий. Приведя во власть пророссийского политика с новой партией. И окончательно превратив Армению в анклав РФ, теперь еще и политически. В то, во что уже россияне фактически превратили Грузию. Со всеми вытекающими последствиями", – заключает Юрий Подорожний.

Россияне – полные лузеры

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк поделился таким комментарием:

"С моей точки зрения, ситуация на Кавказе (в ракурсе конфликта Армении и Азербайджана) демонстрирует слабость РФ. Она обещала быть гарантом безопасности Армении, как и всех, кого заманила в ОДКБ. На деле же, как выяснилось, россияне – полные лузеры. А их государство в очередной раз показывает себя как лживое, не способное держать свое слово".

Николай Давидюк акцентирует, что война против Украины привела к тому, что Россия стремительно теряет геополитическое влияние, в том числе в кавказском регионе.

"И она точно продолжит слабеть", – прогнозирует эксперт.

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