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О чем говорит ситуация на Кавказе – почему есть вероятность договорняка Эрдогана с Путиным

Действовать в Карабахе столь дерзко, как в 2020-м и сейчас, Азербайджан мог только с одобрения Турции, при всяческой поддержке с ее стороны

сегодня, 17:47
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Кравцев Сергей
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После того, как 19 сентября Азербайджан серьезно взялся за решение карабахского вопроса, начав военную операцию и выставив ряд условийон, похоже, достаточно быстро добился своего. Судя по договоренностям, заключенным 20 сентября, Нагорный Карабах вскоре полностью перейдет под азербайджанский контрольРуководство Армении ранее заявило, что не станет ввязываться в войнуЕреван охватили протесты, которые пока удается сдерживать, хоть армянскому премьеру Николу Пашиняну приходится явно непростоРоссия, ранее поддерживающая Армению, фактически отошла в сторонуБолее того – устами замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева даже злорадствуетприпоминая армянскому руководству его прозападный курс, взятый в последнее времяО чем говорит происходящее в данный момент на этой части Кавказа? Как ситуация может развиваться дальше – и кто в итоге получит наибольший профит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

О чем говорит ситуация на Кавказе – почему есть вероятность договорняка Эрдогана с Путиным

Нагорный Карабах. Фото: из открытых источников

Действия на Закавказье могут быть согласованы с Эрдоганом и Путиным

Политтехнолог Юрий Подорожний предупреждает: то, что сейчас происходит на Закавказье, может быть не тем, чем кажется изначально. Не возвращением Азербайджаном территорий, утраченных около 30 лет, не признаком ослабления России, ранее "вписывающейся" за Армению, а договорняком между Путиным и Эрдоганом о разделе сфер влияния в регионе.


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"РФ имеет достаточно сильные позиции в том регионе, а особенно серьезные в Армении (помогающей стране-агрессору обходить санкции касательно продукции двойного назначения). То, что Армения сейчас якобы делает реверансы в сторону Запада и якобы поссорилась с РФ, не обязательно именно таковым является. Не исключаю, что всё это – театр одного актера, а именно – армянского премьера Пашиняна. Он пытается сыграть свою роль. Мол, мы вынуждены помогать РФ обходить санкции, потому что она нас душит, давит. Не дает развиваться", – поясняет эксперт.

В итоге, продолжает он, Армении не "прилетает" за то, что она помогает стране-агрессору ослаблять санкционную удавку.

"У Азербайджана – своя история. Он сейчас полностью зависит от Турции. Эрдоган фактически рулит Азербайджаном через Алиева, превратившего Азербайджан в страну с клановым правлением. Но роль Эрдогана тут доминирующая. Турция помогла Азербайджану перевооружиться, выработать новую военную, политическую, экономическую стратегию. Думаю, Эрдоган в какой-то мере завидует Алиеву. Ведь в Турции, в отличие от Азербайджана, выборы проводятся, причем с довольно жесткой конкуренцией", – отмечает Юрий Подорожний.

Он не сомневается, что действовать в Карабахе столь дерзко, как в 2020-м и сейчас, Азербайджан мог только с одобрения Турции, при всяческой поддержке с ее стороны. И не исключает, что Эрдоган согласовывал свои действия с Путиным.

"Не случайно ни три года назад, ни сейчас, Армения, до сих пор входящая в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), не получила от остальных участников объединения, включая РФ, никакой помощи", – аргументирует политтехнолог.

И напоминает, что армяне имеют две огромные по количеству диаспоры — в РФ и во Франции.

"Пашинян через армянское лобби в французском политике подталкивает Запад рассматривать Армению в качестве стратегического партнера. А Россия затаилась. И дает возможность Азербайджану получить то, чего он давно добивался. Я вижу в происходящем угрозу для Украины, потому что дисбаланс, возможный в Закавказье, способен привести (как это ни удивительно звучит на данный момент) к резкому усилению российского влияния в Армении. Есть опасения, что Кремль разыграет в Армении грузинский сценарий. Приведя во власть пророссийского политика с новой партией. И окончательно превратив Армению в анклав РФ, теперь еще и политически. В то, во что уже россияне фактически превратили Грузию. Со всеми вытекающими последствиями", – заключает Юрий Подорожний.

Россияне – полные лузеры

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк поделился таким комментарием:

"С моей точки зрения, ситуация на Кавказе (в ракурсе конфликта Армении и Азербайджана) демонстрирует слабость РФ. Она обещала быть гарантом безопасности Армении, как и всех, кого заманила в ОДКБ. На деле же, как выяснилось, россияне – полные лузеры. А их государство в очередной раз показывает себя как лживое, не способное держать свое слово".

Николай Давидюк акцентирует, что война против Украины привела к тому, что Россия стремительно теряет геополитическое влияние, в том числе в кавказском регионе.

"И она точно продолжит слабеть", – прогнозирует эксперт.

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Источник: https://comments.ua/
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