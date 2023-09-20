Азербайджан прекратил "антитеррористические меры" в Карабахе: детали

Официальный Баку остановил проведение "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

Нагорный Карабах. Фото: из открытых источников

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"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мер", — говорится в сообщении.

В Баку говорят, что стороны договорились о таких условиях: расположенные в Карабахском районе "формирование вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования" складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформируются.

Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника.

Реализация вышеуказанных действий обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал военную операцию в районе Нагорного Карабаха, обвинив Армению в обстрелах своих военнослужащих. Россия, выступающая ранее как союзница Армении, фактически "кинула" ту, ответив на ее призыв задействовать миротворцев напоминанием, что официальный Ереван сам признал, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Что происходит сейчас (и почему именно сейчас) в том регионе? Кто выиграет, кто проиграет из-за сложившейся ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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