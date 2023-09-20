Азербайджан назвал единственное условие завершения военной операции в Карабахе

Формирования Вооруженных сил Армении должны быть разоружены. Это единственное условие для прекращения военной операции в Нагорном Карабахе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Как сообщается, Блинкен позвонил по телефону Алиеву вчера, 19 сентября. В ходе разговора состоялся обмен мнениями по поводу нынешней ситуации в Нагорном Карабахе.

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Алиев отметил факты заблаговременной установки диверсионно-разведывательными группами формирований вооруженных сил Армении в Карабахском регионе мин в целях террора, в результате чего, по его словам, погибли гражданские лица и сотрудники полиции, а также обстрел подразделений армии Азербайджана из минометов и разнокалиберной стрелковой оружия.

Президент Азербайджана подчеркнул, что эти действия, в том числе проведение 9 сентября президентских выборов в Карабахском регионе, "являются продолжением целенаправленных провокаций со стороны Армении и созданного и поддерживаемого ею так называемого сепаратистского образования против суверенитета Азербайджана".

Алиев добавил, что для прекращения подобных провокационных и подстрекательских действий Азербайджан был вынужден приступить к антитеррористическим мерам локального характера в регионе.

Он отметил, что в ходе осуществления антитеррористических мер гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целью, уничтожаются только легитимные военные цели.

Также Алиев заявил, что Азербайджан несколько раз приглашал представителей армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, в диалог, однако они отказывались. Он подчеркнул, что антитеррористические меры будут остановлены, если оружие будет составлено и формирование Вооруженных сил Армении будет разоружено.

В свою очередь Блинкен выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил, что США поддерживают прямой диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе.

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