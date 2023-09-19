Причина нового обострения между Арменией и Азербайджаном – кому это больше всего выгодно

Азербайджан начал военную операцию в районе Нагорного Карабаха, обвинив Армению в обстрелах своих военнослужащих. Россия, выступающая ранее как союзница Армении, фактически "кинула" ту, ответив на ее призыв задействовать миротворцев напоминанием, что официальный Ереван сам признал, что Нагорный Карабах – это часть Азербайджана. Что происходит сейчас (и почему именно сейчас) в том регионе? Кто выиграет, кто проиграет из-за сложившейся ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Азербайджан начал военную операцию в районе Нагорного Карабаха

Больше всего выигрывает Азербайджан

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий уверен, что военное обострение между Арменией и Азербайджаном происходит именно сейчас не случайно.

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"В Нагорном Карабахе недавно прошли нелегитимные выборы. Это была очевидная провокация со стороны сепаратистов. Азербайджан отреагировал. Плюс — похоже, наступает момент, когда стороны уже понимают, что пришла пора раз и навсегда закрыть вопрос. Для армянского премьера Пашиняна решение ситуации с Нагорным Карабахом таким – силовым – путем со стороны азербайджанцев в какой-то степени даже выгодно. Он как политический лидер понимает, что данная история должна быть закончена как можно скорее. Армянское общество, выходящее сейчас на протесты, этого до конца понять-принять, конечно, не может. Но логика событий подсказывает, что такой выход сейчас – наиболее верный. Идти на открытую войну Армения не может (Азербайджан намного сильнее, к тому же, его открыто поддерживать Турция). Делать вид, что ничего не происходит – тоже. Приходится отделываться призывами. На большее сейчас Ереван не способен", – поясняет эксперт.

Ну, а Азербайджан, продолжает он, не видит у России (ранее поддерживающей Армению) никакого потенциала как-либо помешать возвращать ему Карабах в "родную гавань". Появилось окно возможностей – официальный Баку им воспользовался.

"Возможность решить проблему Карабаха более-менее приемлемо для армян была потеряна лет десять назад. С той поры Армения и Россия ослабели, а Азербайджан при поддержке Турции набрал силу. И весь вопрос сейчас в том, насколько жестко он намерен решать ситуацию с армянами в Карабахе", – отмечает Алексей Голобуцкий.

По его мнению, если не будет серьезной войны, то выиграют все стороны, кроме России, которая традиционно играет на дестабилизации.

"Армения, наконец, получает возможность выбраться из клубка исторических проблем. Карабах перестанет висеть на ней камнем, быть поводом для постоянных раздоров, для военных действий. Понятно, что выигрывает Азербайджан. Возвращает свои территории, получает относительную стабильность. Обе страны будут меньше тратить на военные расходы, больше – на развитие экономики. Строить какие-то далеко идущие планы. Чего нельзя делать, находясь, как Армения и Азербайджан, в состоянии перманентной войны три десятка лет. В целом регион получает возможность выйти из проблем и начать нормально развиваться, – акцентирует эксперт. – Чего не хотела Россия. Ведь ей – чем хуже ситуация у соседей, тем – лучше. Именно так она укрепляет свое влияние, продвигает свой гнилой "русский мир". А теперь ей в этой части Кавказа практически ничего не светит".

Баку согласовал свои действия с Анкарой

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

И заручиться поддержкой других государств. Прежде всего – США, Франции, где есть мощное армянское лобби. Но быстро союзников не находят, быстро вектор внешней политики не меняется. На это нужно время. Понимая это, Баку спешит". "Ничего удивительно в происходящем нет. Азербайджан хочет полностью восстановить свою территориальную целостность, согласно нормам международного права. И сейчас для этого — самый подходящий момент. Азербайджан четко понимает, что у Армении нет союзников. Ее ставка на РФ как на гаранта, в том числе, карабахский притязаний Еревана, провалилась. Сейчас Пашинян и его правительство спорадически стараются избавиться от лишних влияний России

Скорее всего, считает эксперт, нынешнее противостояние завершится тем, что Азербайджан окончательно восстановить территориальную целостность. После чего начнется болезненный, но необходимый диалог между Ереваном и Баку. Конечно, при участии международных посредников.

"Уверен, стороны сумеют восстановить нормальные отношений. Сперва торгово-экономические, а потом и политические", – отмечает Вадим Трюхан.

Он также обращает внимание, что Турция моментально поддержала очередные силовые действий Азербайджана. По словам экс-дипломата, это означает, что Баку, прежде, чем на них пойти, согласовал свои действия с Анкарой.

"Ну, а ЕС в который раз ограничился призывом к прекращению огня. И понятно, что этого мало", – констатирует эксперт.

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