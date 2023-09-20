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На Совбезе ООН Европа официально обратится к Китаю с просьбой по России: подробности

В распоряжении журналистов оказался проект речи, с которой выступит председатель Европейского совета

сегодня, 15:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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На заседании Совета Безопасности ООН, который состоится сегодня, президент ЕвроСовета Шарль Мишель напрямую обратится к Китаю с просьбой найти необходимые слова, чтобы заставить Россию согласиться на "справедливый мир" в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Reuters", которому удалось ознакомиться с набросками его речи.

На Совбезе ООН Европа официально обратится к Китаю с просьбой по России: подробности

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Так, в своем выступлении Мишель будет акцентировать внимание на важности "справедливого мира, который уважает Устав ООН и его основные принципы – территориальную целостность суверенной нации".


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"Как ответственные нации, давайте объединим усилия, чтобы убедить Россию прекратить эту преступную войну, которая наносит ущерб многим", — говорится в проекте речи.

По словам дипломатов, вице-президент Китая Хань Чжэн находится в Нью-Йорке на ежегодной встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН. Как ожидается, он примет участие в заседании Совбеза. На этом же заседании должен появиться также и президент Украины Владимир Зеленский.

Reuters напоминает, что Китай воздержался от голосования Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию с требованием к РФ немедленно вывести войска из Украины. В феврале 2022 года эта резолюция получила поддержку большинства стран-членов ООН.

"Пекин заявил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, но – в знак беспокойства России по НАТО – считает, что все проблемы безопасности должны быть рассмотрены", – пишет агентство.

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Источник: https://www.reuters.com/world/eu-ask-china-un-push-russia-towards-just-peace-ukraine-2023-09-20/
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