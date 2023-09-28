Непризнанная республика Нагорный Карабах прекращает свое существование: подробности

В регионе Нагорного Карабаха после операции азербайджанских военных представители "власти" непризнанной республики НК ("Арцах") заявили о прекращении своего существования с начала 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Арменпресс", со ссылкой на информационный штаб Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах. Фото: из открытых источников

"Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян подписал указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года", — говорится в публикации.

Также отмечается, что этот указ вступает в силу сразу после публикации.

В нем говорится, что в связи "с создавшейся сложной военно-политической ситуацией" и учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского "миротворческого" контингента с представителями Азербайджана о том, что "обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору".

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", — идет речь в документе.

Местное население должно после "вступления данного указа в силу" ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана — "с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе".

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