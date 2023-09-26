Почему РФ расшатывает ситуацию в Армении – как это может повлиять на войну в Украине

После того, как в результате стремительной операции азербайджанской армии самопровозглашенная армянская республика Арцах в Нагорном Карабахе и ее вооруженные формирования самораспускаются, накалилась ситуация в самой Армении. Оппозиция заявила, что собирается "парализовать" всю страну, если премьер Никола Пашинян не уйдет в отставку. Как ситуация в регионе может развиваться дальше? Как происходящее может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Протесты в Армении. Фото: из открытых источников

Тактически Россия усиливает свои позиции

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким комментарием:

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"У Пашиняна сейчас достаточно глубокий политический кризис. При этом, Россия сознательно помогает расшатыванию ситуации в Армении. И тактически, на несколько ближайших лет (я не говорю о стратегической – долгосрочной – перспективе), РФ усиливает свои позиции там. Любой, кто может прийти на смену Пашиняну, так или иначе, попытается в определенной мере "перезагрузить" отношения с Россией. Потому что других источников силы, способных гарантировать существование Армении, официальный Ереван пока притянуть не успел".

По словам эксперта, традиционный партнер Армении – Франция (где очень сильна армянская диаспора), последние пару десятков лет ограничивались политическими заявлениями, глубокой озабоченностью.

США (где также довольно мощная армянская диаспора) вряд ли будут задействовать военную компоненту, чтобы неким образом защищать Армению.

Фактор Китая, который начинает приходить в регион, еще недостаточно силен.

Фактор Ирана как одного из партнеров Армении, на которого рассчитывали в Ереване, вряд ли сработает, считает Игорь Тышкевич. Особенно, если будет реализован проект "Зангезурский коридор" (транспортный коридор длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой) под контролем тех же российских миротворцев.

Но усиливается и влияние России на армянское население. При разрыве экономических, политических связей между Степанакертом (Нагорный Карабах) и Ереваном, что де-факто уже происходит, силой, выступающей в качестве посредника при обсуждении вопросов прав местного населения, становится РФ. В результате и внутри Армении, и представители армянских диаспор во Франции, в США, жители Нагорного Карабаха, вынуждены для защиты своих интересов апеллировать не к Еревану, как было еще 5-6 лет назад, а к Москве", – поясняет эксперт. "Мы видим, что с 2020 года, после первой операции Азербайджана в районе Карабаха, чрезвычайно усиливается в регионе Турция

Да, продолжает он, российский контингент, скорее всего, надолго не задержится в регионе. Но тактическое усиление там России (на ближайшие два-три года) происходит.

"Посмотрим, что будет еще и после выборов в Грузии. Тоже интересный процесс, – отмечает Игорь Тышкевич. – Если же говорить о влиянии происходящем на российско-украинскую войну – напрямую такого влияния нет. Но может влиять в будущем в аспекте модальности переговоров о мире".

Внутренняя ситуация в Армении усложнилась

По мнению руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича, на данном этапе важен вопрос темпов, механизмов и особенностей реинтеграции территорий Карабаха в Азербайджан.

"У международного сообщества, у Армении есть определенные опасения касательно этнических чисток. Я не думаю, что это произойдет, – говорит эксперт. – Ситуация достаточно публичная. И сам Азербайджан не заинтересован в новой эскалации с вероятностью попадания под санкции. Но процесс определенного выдавливания армянского населения из Карабаха происходить может".

В целом всё должно пройти спокойно, считает Игорь Рейтерович. Если, конечно, Азербайджан вместе с Турцией не решат пробивать, грубо говоря, сухопутный коридор к своему анклаву, находящемуся с другой стороны Армении.

"Происшедшее в регионе уже привело к осложнению внутренней ситуации в Армении. Пока выглядит так, что Пашинян намерен сохранить власть. А изменение внутренней и внешней политики Армении может иметь непосредственное влияние и на Украину. Позитивно, – предполагает эксперт. – Как в целом то, что происходит сейчас на Закавказье. Ведь это – демонстрация ослабления России. Очередное подтверждение, что она не держит свои обещания (теперь это прочувствовала на себе и Армения), легко отказывается от них, делает вид, что не давала их".

К изменению динамики российско-украинской войны происходящее на Закавказье не приведет, уверен Игорь Рейтерович. Он поясняет, что особых ресурсов там РФ не задействовала, так что особо мощных сил оттуда в Украину кремлевцы перебрасывать не станут. Скорее постараются сохранить хоть какое-то влияние в том регионе.

"Так что тут изменения скорее геополитически-смыслового характера, – констатирует эксперт. – В очередной раз демонстрируется подлость и слабость России, потеря ей позиций на постсоветском пространстве, неотвратимость ее поражения и в Украине".

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