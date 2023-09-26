Почему РФ расшатывает ситуацию в Армении – как это может повлиять на войну в Украине

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Кравцев Сергей
После того, как в результате стремительной операции азербайджанской армии самопровозглашенная армянская республика Арцах в Нагорном Карабахе и ее вооруженные формирования самораспускаются, накалилась ситуация в самой Армении. Оппозиция заявила, что собирается "парализовать" всю страну, если премьер Никола Пашинян не уйдет в отставку. Как ситуация в регионе может развиваться дальше? Как происходящее может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Протесты в Армении. Фото: из открытых источников
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким комментарием:
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По словам эксперта, традиционный партнер Армении – Франция (где очень сильна армянская диаспора), последние пару десятков лет ограничивались политическими заявлениями, глубокой озабоченностью.
США (где также довольно мощная армянская диаспора) вряд ли будут задействовать военную компоненту, чтобы неким образом защищать Армению.
Фактор Китая, который начинает приходить в регион, еще недостаточно силен.
Фактор Ирана как одного из партнеров Армении, на которого рассчитывали в Ереване, вряд ли сработает, считает Игорь Тышкевич. Особенно, если будет реализован проект "Зангезурский коридор" (транспортный коридор длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой) под контролем тех же российских миротворцев.
Да, продолжает он, российский контингент, скорее всего, надолго не задержится в регионе. Но тактическое усиление там России (на ближайшие два-три года) происходит.
По мнению руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича, на данном этапе важен вопрос темпов, механизмов и особенностей реинтеграции территорий Карабаха в Азербайджан.
В целом всё должно пройти спокойно, считает Игорь Рейтерович. Если, конечно, Азербайджан вместе с Турцией не решат пробивать, грубо говоря, сухопутный коридор к своему анклаву, находящемуся с другой стороны Армении.
К изменению динамики российско-украинской войны происходящее на Закавказье не приведет, уверен Игорь Рейтерович. Он поясняет, что особых ресурсов там РФ не задействовала, так что особо мощных сил оттуда в Украину кремлевцы перебрасывать не станут. Скорее постараются сохранить хоть какое-то влияние в том регионе.
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