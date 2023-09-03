Неделя дискуссий и скандалов – с чем Украина вошла в осень

Неделя, на которой Украина попрощалась с летом и шагнула в очередную военную осень, была насыщена разнообразными событиями и дискуссиями. От муссирования темы выборов до очередного анализирования украинского контрнаступления. И новых дроновых атак – в обе стороны. Эксперты уже традиционно сделали специально для издания "Комментарии" свой анализ уходящей недели (с 28 августа по 3 сентября), остановившись на ряде других значимых, по их мнению, аспектах.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Наделала шума бессмысленная идея приравнять коррупцию к госизмене и передать соответствующие дела от НАБУ к СБУ
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк обратил внимание на ряд ярких событий уходящей недели.
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"Одно из них – набирающий ход "курткогейт"
. Очередной скандал с закупками Минобороны (летние куртки вместо зимних), который таки может стоить его главе – Резникову – места. Уже известно, какие произойдут рокировки, голосовать за которые, похоже, будут в ближайшее время. Кроме того, видим серьезное разворачивание коррупционных скандалов иного плана. К примеру, с заместителем Офиса президента – Шурмой. Не исключаю, что определенные кадровые решения будут приняты и в этом направлении", – отмечает нардеп.
И, конечно, продолжает он, наделала шума бессмысленная идея приравнять коррупцию к госизмене и передать соответствующие дела от НАБУ к СБУ. Впрочем, как и предъявление подозрения Коломойскому – опять-таки, почему-то представителями СБУ и БЭБ, а не НАБУ.
Если говорить об украинском контрнаступлении, следует исходить из того, какова был наша цель — и чего удалось достичь
Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что неделя прошла под знаком дискуссий и скандалов.
Дискуссий – на тему удачного или нет украинского контрнаступления. Скандалов, которые связаны с МВД и их правом на применение оружия.
"Если говорить об украинском контрнаступлении, следует исходить из того, какова был наша цель — и чего удалось достичь. Если цель декларировалась как заход в Крым (максимум) или освобождение Мелитополя (минимум), то у нас — не вышло. Почему не вышло? Полагаю, тот, кто попытается это пояснить, будет объявлен предателем и подвергнется общей обструкции. Я же отмечу лишь то, что ВСУ, к сожалению, не рассчитали свои силы и силы противника, что привело к большим потерям в живой силе и технике", – поясняет эксперт.
При этом, по его мнению, если рассматривать ситуацию более глобально, нет сомнений, что контрнаступление Украины не является провальным. На чем, кстати, акцентировал генсек НАТО.
"Достаточно быстро была изменена тактика. И определенные территориальные приобретения (деоккупация) у нас имеются
. Во время жесткой дискуссии, в том числе, внутри Украины, президент и Генштаб пришли к мысли, что не имеет смысла продолжать наступление большими силами — без преимущества в артиллерии, в высокоточном оружии, в авиации. Потому тактика наступления изменилась. И это дает уверенность, что работа над ошибками ведется. И что следующий год будет более удачным для Украины", – подчеркивает Николай Мельник.
Что касается применения полицейскими оружиями во время смертельного инцидента в Днепре, тут каждый останется при своем мнении, считает он.
"Мое таково — быдло встретилось с не очень компетентным полицейским. И это общая проблема украинского общества, – поясняет эксперт. – С одной стороны, мы ненавидим быдло. С другой — ели кто-то из наших знакомых совершает действия, попадающие под категорию "быдлячие", мы пытаемся его оправдать. На что накладывается реформа полиции, которая, по сути, не состоялась. Из-за чего у нас имеются полицейские, не обученные работать в критических ситуациях. Теперь полиция попытается использовать этот инцидент, чтобы продвинуть свой тезис, будто граждане сперва должны выполнять любые их требования, а потом их оспаривать. Но если такое случится, правоохранители натолкнуться на серьезное сопротивление гражданского общества, которое не собирается уступать свои права на свободу (в том числе — свободы выражение мнения) даже в условиях войны".
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