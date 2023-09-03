Неделя дискуссий и скандалов – с чем Украина вошла в осень

Неделя, на которой Украина попрощалась с летом и шагнула в очередную военную осень, была насыщена разнообразными событиями и дискуссиями. От муссирования темы выборов до очередного анализирования украинского контрнаступления. И новых дроновых атак – в обе стороны. Эксперты уже традиционно сделали специально для издания "Комментарии" свой анализ уходящей недели (с 28 августа по 3 сентября), остановившись на ряде других значимых, по их мнению, аспектах.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Наделала шума бессмысленная идея приравнять коррупцию к госизмене и передать соответствующие дела от НАБУ к СБУ

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк обратил внимание на ряд ярких событий уходящей недели.

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Очередной скандал с закупками Минобороны (летние куртки вместо зимних), который таки может стоить его главе – Резникову – места Уже известно, какие произойдут рокировки голосовать за которые, похоже, будут в ближайшее время. Кроме того, видим серьезное разворачивание коррупционных скандалов иного плана. К примеру, с заместителем Офиса президента – Шурмой Не исключаю, что определенные кадровые решения будут приняты и в этом направлении", – отмечает нардеп. "Одно из них – набирающий ход "курткогейт"

И, конечно, продолжает он, наделала шума бессмысленная идея приравнять коррупцию к госизмене и передать соответствующие дела от НАБУ к СБУ. Впрочем, как и предъявление подозрения Коломойскому – опять-таки, почему-то представителями СБУ и БЭБ, а не НАБУ.

Если говорить об украинском контрнаступлении, следует исходить из того, какова был наша цель — и чего удалось достичь

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что неделя прошла под знаком дискуссий и скандалов.

Дискуссий – на тему удачного или нет украинского контрнаступления. Скандалов, которые связаны с МВД и их правом на применение оружия.

"Если говорить об украинском контрнаступлении, следует исходить из того, какова был наша цель — и чего удалось достичь. Если цель декларировалась как заход в Крым (максимум) или освобождение Мелитополя (минимум), то у нас — не вышло. Почему не вышло? Полагаю, тот, кто попытается это пояснить, будет объявлен предателем и подвергнется общей обструкции. Я же отмечу лишь то, что ВСУ, к сожалению, не рассчитали свои силы и силы противника, что привело к большим потерям в живой силе и технике", – поясняет эксперт.

При этом, по его мнению, если рассматривать ситуацию более глобально, нет сомнений, что контрнаступление Украины не является провальным. На чем, кстати, акцентировал генсек НАТО.

Во время жесткой дискуссии, в том числе, внутри Украины, президент и Генштаб пришли к мысли, что не имеет смысла продолжать наступление большими силами — без преимущества в артиллерии, в высокоточном оружии, в авиации. Потому тактика наступления изменилась. И это дает уверенность, что работа над ошибками ведется. И что следующий год будет более удачным для Украины", – подчеркивает Николай Мельник. "Достаточно быстро была изменена тактика. И определенные территориальные приобретения (деоккупация) у нас имеются

Что касается применения полицейскими оружиями во время смертельного инцидента в Днепре, тут каждый останется при своем мнении, считает он.

"Мое таково — быдло встретилось с не очень компетентным полицейским. И это общая проблема украинского общества, – поясняет эксперт. – С одной стороны, мы ненавидим быдло. С другой — ели кто-то из наших знакомых совершает действия, попадающие под категорию "быдлячие", мы пытаемся его оправдать. На что накладывается реформа полиции, которая, по сути, не состоялась. Из-за чего у нас имеются полицейские, не обученные работать в критических ситуациях. Теперь полиция попытается использовать этот инцидент, чтобы продвинуть свой тезис, будто граждане сперва должны выполнять любые их требования, а потом их оспаривать. Но если такое случится, правоохранители натолкнуться на серьезное сопротивление гражданского общества, которое не собирается уступать свои права на свободу (в том числе — свободы выражение мнения) даже в условиях войны".

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