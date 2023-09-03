logo

BTC/USD

25879.07

ETH/USD

1632.20

LTC/USD

64.31

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сколько населенных пунктов освободила Украина за время летнего этапа контрнаступления
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько населенных пунктов освободила Украина за время летнего этапа контрнаступления

Украинские войска смогли деоккупировать населенные пункты в Донецкой, Запорожской областях и непосредственно подошли к "линии Суровикина" в период летнего контрнаступления.

сегодня, 08:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Украинские силы с начала контрнаступления освободили 12 населенных пунктов, находившихся под временной оккупацией России. В начале июня украинская армия начала долгожданное контрнаступление. Кроме того, предположительно, подрыв россиянами дамбы на Каховской ГЭС 6 июня был планом российских сил замедлить украинские действия в Херсонской области. Согласно сообщениям со СМИ, Украина имела 12 бронетанковых бригад, из которых 9 прошли подготовку на территории западных стран для контрнаступления.

Сколько населенных пунктов освободила Украина за время летнего этапа контрнаступления

Украина летом уволила 12 населенных пунктов. Фото из открытых источников


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Российские военкоры 11 июня сообщали, что Украина деоккупировала село Лобково Запорожской области. 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр официально сообщила об освобождении семи населенных пунктов. В список попали: Левадное, Нескучное, Новодаровка, Сторожевое, Благодатное, Макаровка и Лобковое.

19 июня украинские силы освободили поселок Пятихатки, Запорожской области, а 26 июня стало известно о деоккупации Ровнополя на Донетчине.

Из-за плотных минных полей и отсутствия прикрытия с воздуха Украина перешла ко второй фазе контрнаступления. После продолжавшихся более месяца боев ВСУ 27 июля освободили поселок Старомайорское Донецкой области.

16 августа украинские силы освободили Урожайное Запорожской области. 23 августа был поднят украинский флаг в населенном пункте Роботино, находящемся вблизи ранее деоккупированного Урожайного. Официальное освобождение Роботино произошло 28 августа.

Таким образом, украинские силы освободили 12 населенных пунктов, прорвали плотно заминированную территорию и подошли к первой линии защиты россиян, которую также называют "линией Суровикина".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные преодолели первую линию Суровикина, или только подошли к ней - военный аналитик объяснил ситуацию.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Украины Дмитрии Кулебе, который резко реагирует на критику медленного контрнаступления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!