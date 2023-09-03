Сколько населенных пунктов освободила Украина за время летнего этапа контрнаступления

Украинские силы с начала контрнаступления освободили 12 населенных пунктов, находившихся под временной оккупацией России. В начале июня украинская армия начала долгожданное контрнаступление. Кроме того, предположительно, подрыв россиянами дамбы на Каховской ГЭС 6 июня был планом российских сил замедлить украинские действия в Херсонской области. Согласно сообщениям со СМИ, Украина имела 12 бронетанковых бригад, из которых 9 прошли подготовку на территории западных стран для контрнаступления.

Украина летом уволила 12 населенных пунктов. Фото из открытых источников

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Российские военкоры 11 июня сообщали, что Украина деоккупировала село Лобково Запорожской области. 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр официально сообщила об освобождении семи населенных пунктов. В список попали: Левадное, Нескучное, Новодаровка, Сторожевое, Благодатное, Макаровка и Лобковое.

19 июня украинские силы освободили поселок Пятихатки, Запорожской области, а 26 июня стало известно о деоккупации Ровнополя на Донетчине.

Из-за плотных минных полей и отсутствия прикрытия с воздуха Украина перешла ко второй фазе контрнаступления. После продолжавшихся более месяца боев ВСУ 27 июля освободили поселок Старомайорское Донецкой области.

16 августа украинские силы освободили Урожайное Запорожской области. 23 августа был поднят украинский флаг в населенном пункте Роботино, находящемся вблизи ранее деоккупированного Урожайного. Официальное освобождение Роботино произошло 28 августа.

Таким образом, украинские силы освободили 12 населенных пунктов, прорвали плотно заминированную территорию и подошли к первой линии защиты россиян, которую также называют "линией Суровикина".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные преодолели первую линию Суровикина, или только подошли к ней - военный аналитик объяснил ситуацию.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Украины Дмитрии Кулебе, который резко реагирует на критику медленного контрнаступления.