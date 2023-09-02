ВСУ уверены, что наступление ускорится: стала известна причина

Контрнаступление украинской армии на юге Украины наберет темп. Для этого нужно прорвать линии обороны российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

ВСУ. Фото из открытых источников

Журналисты издания пообщались с украинскими морскими пехотинцами, воюющими на Бердянском направлении. Защитники отметили, что двигаются в направлении Азовского моря, а затем намерены выйти к Мариуполю.

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Пока продвижение украинских военных на этом направлении сдерживают линии обороны россиян. Но украинские защитники уверены, что им удастся прорвать оборону врага.

"После первого и второго рубежей будет прямой путь к морю, больше никаких укреплений. Мы будем двигаться, как ракеты", — сказал ветеран-морпех Максим в комментарии изданию.

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