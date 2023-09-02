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Россияне сменили тактику – что теперь предпринимает агрессор, чтобы остановить ВСУ

По информации NYT, россияне сменили тактику и начали поджигать минные поля

сегодня, 14:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватнические войска перешли к новой тактике, чтобы остановить контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Оккупанты начали поджигать минные поля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Россияне сменили тактику – что теперь предпринимает агрессор, чтобы остановить ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщает издание со ссылкой на украинских военных, российские захватчики заливают легковоспламеняющимся веществом территории, где расположены минные поля. При попытках разминирования оккупанты сбрасывают с дронов гранаты, "вызывая море огня и взрывов".


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По словам украинских морских пехотинцев, российские позиции укреплены минными полями и траншеями. Поэтому ВСУ вынуждены бороться за каждый дом.

При этом движущей силой наступления Украины являются сотни небольших штурмовых групп. Чаще всего они составляют от восьми до десяти солдат. Каждая из таких групп имеет отдельные конкретные задачи: атаковать траншеи, лесополосы или дома.

"Это трудный способ вести войну — село за селом, дом за домом — без гарантии успеха. Однако уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования своего следующего шага", — говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вошла в осень, которая в дипломатическом плане обещает быть очень непростой, о чем предупреждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Речь в частности, о попытках усадить Украину за стол переговоров с Россией без деоккупации наших территорий, фактически – "заморозить войну". В качестве примера недоговороспособности Путина глава украинского МИД привел пример главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. То считал, что после мятежа 23-24 июня "договорился" с Путиным. А в итоге был взорван 23 августа вместе с другой верхушкой вагнеровцев в самолете. Как нам отбиться от волны псевдомиротворцев, которая с началом политического сезона может набрать силу? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/09/02/world/europe/ukraine-russia-counteroffensive.html
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