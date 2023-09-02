Россияне сменили тактику – что теперь предпринимает агрессор, чтобы остановить ВСУ

Российские захватнические войска перешли к новой тактике, чтобы остановить контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Оккупанты начали поджигать минные поля. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщает издание со ссылкой на украинских военных, российские захватчики заливают легковоспламеняющимся веществом территории, где расположены минные поля. При попытках разминирования оккупанты сбрасывают с дронов гранаты, "вызывая море огня и взрывов".

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По словам украинских морских пехотинцев, российские позиции укреплены минными полями и траншеями. Поэтому ВСУ вынуждены бороться за каждый дом.

При этом движущей силой наступления Украины являются сотни небольших штурмовых групп. Чаще всего они составляют от восьми до десяти солдат. Каждая из таких групп имеет отдельные конкретные задачи: атаковать траншеи, лесополосы или дома.

"Это трудный способ вести войну — село за селом, дом за домом — без гарантии успеха. Однако уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования своего следующего шага", — говорится в статье.

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