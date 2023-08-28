Приравнять коррупцию к госизмене: есть ли в этом смысл – что может быть эффективнее

Коррупция остается ахиллесовой пятой Украины даже во время войны. Ищутся разные пути борьбы с ней, но скандалы вспыхивают постоянно. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук заявил, что хочет на время военного положения приравнять коррупцию к госизмене. Как оцениваете подобное предложение, равно как попытки обличать коррупционеров через специальные порталы? Существуют ли в принципе действенные меры борьбы с коррупцией? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Борьба с коррупцией в Украине. Фото: из открытых источников

Коррупция есть в любой стране, просто где-то – больше, где-то – меньше и Украина тут примерно посередине

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман уверен, что нет никакого смысла в том, чтобы приравнивать коррупцию к госизмене. У нас и так, поясняет он, достаточно жесткие статьи за коррупцию в действующем Уголовном кодексе. И нужно просто выполнять нормы законодательства. Для чего следует усиливать институционные возможности органов, которые борются с коррупцией. А не вводить в УК новые статьи, в том числе приравнивая коррупцию к госизмене.

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По мнению эксперта, нам необходимо.

1. Продолжение и завершение судебной реформы. Чтоб не только Высший антикоррупционный суд наказывал коррупционеров, но и – суды всех инстанций.

2. Перезагрузка всех органов, которые считаются сейчас наиболее коррумпированными: налоговая и таможенная службы. Полная перезагрузка, по принципу НАБУ. Чтоб международные эксперты избрали руководство этих служб, потом прошла полная переаттестация всех кадров, были установлены достойные зарплаты. Так мы очистим наиболее коррупционные органы.

3. Перезагрузка Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно бороться с преступлениями, непосредственно связанными с коррупцией. Тоже по принципу формирования НАБУ – с конкурсами, с международниками. Соответствующий законопроект №9080 следует принять в этом году.

"Лишь при условии выполнения вышеназванных пунктов реалистично минимизировать коррупцию, снизив ее хотя бы на среднеевропейский уровень, – уверен Олег Гетман. – Коррупция есть в любой стране. Просто где-то – больше, где-то – меньше. И Украина тут примерно посередине. А стремиться следует к европейским показателям. Классическая формула коррупции, выведенная международными экспертами, выглядит так: коррупция – это монополия плюс дискреция (действия определенного органа/лица на свое усмотрение, а не по закону) минус подотчетность. Все показатели, которые у нас сейчас в плюсе, следует минимизировать, одновременно максимально увеличивая прозрачность и подотчетность власти".

Эффективным методом борьбы с коррупцией есть порталы для ее обличителей

Народный депутат Украины IХ созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец считает эффективным методом борьбы с коррупцией порталы для ее обличителей.

"Обличители коррупции – это лица, которые выявляют, документируют и сообщают о случаях коррупции, злоупотреблении властью, финансовых манипуляциях и других неправомерных действиях в организациях или государственных структурах. Они играют ключевую роль в борьбе с коррупцией, помогая выявлять и прекращать незаконные практики", – поясняет нардеп.

По ее словам, на уже десятки стран (среди них – США, Австралия, Сербия, Япония, Великобритания) внедрили законы или гарантии защиты обличителей в своем антикоррупционном, трудовом или этическом законодательстве. Установили премии и защиту для обличителей.

"Законодательство закрепляет статус обличителей и гарантирует им защиту, стимулирует информировать о нарушениях и мотивирует таким образом общество к снижению коррупции. К примеру, нашумевшее дело о коррупции в шведской телекоммуникационной компании Ericsson. Комиссия США по ценным бумагам и биржам выплатила тогда рекордную сумму в размере 279 миллионов долларов информатору, который сообщил о коррупционном нарушении", – напоминает Елена Мошенец.

Во многих странах, продолжает она, действуют специальные порталы для сообщений обличителей коррупции. Так, в Канаде можно подать заявление о противоправных действиях через сайт Офиса уполномоченного по добродетели в государственном секторе (Office of the Public Sector Integrity Commissioner). А в Ирландии анонимно сообщить о нарушениях в сфере финансов, безопасности на работе можно на сайте Protected Disclosures. В Дании, занимающей несколько лет подряд первое место в Индексе восприятия коррупции (СРІ), каждая компания как государственная, так и частная из 50 работников должна настроить внутреннюю систему обличителей коррупции

"Любой сотрудник или партнер МИД Дании может на сайте министерства оставить анонимное заявление о нарушении закона, в том числе коррупционном", – подчеркивает эксперт.

В Украине, отмечает она, с 2020 года действует Закон о разоблачителях коррупции, определяющий статус обличителей и их права.

"Это важный шаг в борьбе с коррупцией, способствующий созданию прозрачной и ответственной государственной власти, – уверена Елена Мошенец. – По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), уже в сентябре 2023 года заработает портал для анонимных сообщений обличителей коррупции. Он будет способствовать раскрытию нарушений и обеспечит защиту их прав. Уверена – соответствующие законодательные нормы и поддержка со стороны общества будут способствовать важной роли обличителей коррупции в борьбе с этим негативным явлением".

Приравниванием коррупции к госизмене, ужесточением наказаний – проблему не решить

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает, что приравнять коррупцию можно к чему угодно. Только вряд ли это даст существенный результат.

"Пока все меры, принятые ранее, либо совсем не действуют, либо – с очень низкой эффективностью. С 2016 по 2022 годы количество дел о коррупционных правонарушениях упало с 9 до 5 тысяч. Количество объявленных подозрений осталось на примерно одном уровне – около 2 тыс. Большинство статей УК, которые подпадают под признаки коррупционных действий, даже в этой общей статистике являются незначительными. В основном у нас пытаются привлечь за неправильное декларирование, затем идут статьи касательно незаконного обогащения. Но коррупция, она ведь во многом другом. Это и злоупотребление властью, влиянием, создание специальных условий для тех или иных людей, фирм", – поясняет эксперт.

К сожалению, отмечает он, у нас есть случаи, когда и правоохранительные органы, в том числе заточенные на борьбу с коррупцией, становятся ее частью. И покрывают участников схем, системы. А обычные люди не могут доказать свою правоту.

"Так что приравниванием коррупции к госизмене, ужесточением наказаний – проблему не решить. Не решил же ее Китай, проводя даже публичные казни коррупционеров. Меньше их не становится. Дело в донесении правильных норм до самого общества, – уверен Андрей Рязанцев. – Для чего следует искоренять, прежде всего, не ошибки в декларациях, а злоупотребление властью, направленное не на интересы граждан, общества, Украины, а — на личные интересы (либо своих родных-близких, пресловутое "кумовство")".

Эксперт также называет проблемой то, что судебная система у нас совершенно искривленная, она работает не на поддержку правового поля, не на вынесение справедливого приговора, а заточена на наказание.

"Это порочная система, – подчеркивает Андрей Рязанцев. – Она дает конкретным органам – следствия, судопроизводства – дополнительные рычаги, с помощью которых они запугивают практически всех. Тем самым злоупотребляя своей властью, становясь частью коррупционной системы".

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