Приравнять коррупцию к госизмене: есть ли в этом смысл – что может быть эффективнее

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Кравцев Сергей
Коррупция остается ахиллесовой пятой Украины даже во время войны. Ищутся разные пути борьбы с ней, но скандалы вспыхивают постоянно. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук заявил, что хочет на время военного положения приравнять коррупцию к госизмене. Как оцениваете подобное предложение, равно как попытки обличать коррупционеров через специальные порталы? Существуют ли в принципе действенные меры борьбы с коррупцией? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Борьба с коррупцией в Украине. Фото: из открытых источников
Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман уверен, что нет никакого смысла в том, чтобы приравнивать коррупцию к госизмене. У нас и так, поясняет он, достаточно жесткие статьи за коррупцию в действующем Уголовном кодексе. И нужно просто выполнять нормы законодательства. Для чего следует усиливать институционные возможности органов, которые борются с коррупцией. А не вводить в УК новые статьи, в том числе приравнивая коррупцию к госизмене.
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По мнению эксперта, нам необходимо.
1. Продолжение и завершение судебной реформы. Чтоб не только Высший антикоррупционный суд наказывал коррупционеров, но и – суды всех инстанций.
2. Перезагрузка всех органов, которые считаются сейчас наиболее коррумпированными: налоговая и таможенная службы. Полная перезагрузка, по принципу НАБУ. Чтоб международные эксперты избрали руководство этих служб, потом прошла полная переаттестация всех кадров, были установлены достойные зарплаты. Так мы очистим наиболее коррупционные органы.
3. Перезагрузка Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно бороться с преступлениями, непосредственно связанными с коррупцией. Тоже по принципу формирования НАБУ – с конкурсами, с международниками. Соответствующий законопроект №9080 следует принять в этом году.
Народный депутат Украины IХ созыва (фракция "Слуга Народа"), заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец считает эффективным методом борьбы с коррупцией порталы для ее обличителей.
По ее словам, на уже десятки стран (среди них – США, Австралия, Сербия, Япония, Великобритания) внедрили законы или гарантии защиты обличителей в своем антикоррупционном, трудовом или этическом законодательстве. Установили премии и защиту для обличителей.
Во многих странах, продолжает она, действуют специальные порталы для сообщений обличителей коррупции. Так, в Канаде можно подать заявление о противоправных действиях через сайт Офиса уполномоченного по добродетели в государственном секторе (Office of the Public Sector Integrity Commissioner). А в Ирландии анонимно сообщить о нарушениях в сфере финансов, безопасности на работе можно на сайте Protected Disclosures. В Дании, занимающей несколько лет подряд первое место в Индексе восприятия коррупции (СРІ), каждая компания как государственная, так и частная из 50 работников должна настроить внутреннюю систему обличителей коррупции
В Украине, отмечает она, с 2020 года действует Закон о разоблачителях коррупции, определяющий статус обличителей и их права.
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев считает, что приравнять коррупцию можно к чему угодно. Только вряд ли это даст существенный результат.
К сожалению, отмечает он, у нас есть случаи, когда и правоохранительные органы, в том числе заточенные на борьбу с коррупцией, становятся ее частью. И покрывают участников схем, системы. А обычные люди не могут доказать свою правоту.
Эксперт также называет проблемой то, что судебная система у нас совершенно искривленная, она работает не на поддержку правового поля, не на вынесение справедливого приговора, а заточена на наказание.
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