Застрелен полицией в Днепре: ДБР проведет расследование

Погибший

Государственное бюро расследований проведет расследование инцидента в Днепре, во время которого Патрульная полиция остановила "Ягуар", а впоследствии из-за возникшего конфликта между полицейскими и мужчиной было применено табельное оружие. В результате его применения мужчина был застрелен. Об этом сообщают "Комментарии".

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"Работники ГБР, при содействии Нацполиции, оперативно начали расследование инцидента, произошедшего в Днепре с участием работника правоохранительного органа. Во время патрулирования он применил табельное оружие, что привело к гибели человека. Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитное авто водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования ПДД. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто умер", — сказано в официальном сообщении ГБР.

Прокомментировали инцидент и в Национальной полиции:

"В Днепре патрульный смертельно ранил мужчину: на месте работают все профильные службы. Событие произошло сегодня, 29 августа, на проспекте Ивана Мазепы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия. Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей", — говорится в сообщении.



В Сети, в телеграмм-канале экс-нардепа Игоря Мосийчука, обнародовано видео задержания, которое снимал, вероятно, кто-то из пассажиров авто. По мнению бывшего парламентария, "полицейские явно превысили свои служебные полномочия и умышленно застрелили мужчину, защищавшего свою семью — жену и детей от подонков в полицейской форме".

"Он не был за рулем, а лишь защищал свою жену, которую вытаскивали из авто неадекватные полицейские. Му**р не задействовал электрошокер, дубинку, а начал стрелять и не в конечности, а на поражение с целью убить. Чистой воды умышленное убийство!" – пишет уже на своей странице в социальной сети экс-парламентарий.



Как сообщает ГБР, сейчас решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщении ему о подозрении. Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

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