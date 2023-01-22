Итоги уходящей недели: какие новости и события стали шоком для Украины – что самое главное

Уходящая неделя (с 16 по 21 января) прошла для Украины под продолжающийся грохот войны (особенно на Донбассе), с рядом чрезвычайных ситуаций, а также важнейшими для нас форумами. Эксперты проанализировали наиболее яркие, с их точки зрения, события – и то, как они отобразятся на нас в обозримом будущем.

Катастрофа в Броварах. Фото: из открытых источников

На уходящей неделе впервые с начала широкомасштабной войны, начались реальные антикоррупционные действия

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк одним из важнейших событий уходящей недели называет прошедшее в Германии восьмое заседание по обеспечению обороноспособности Украины – формат "Рамштайн".

дала осознание – с каких направлений россияне планируют свои новые массированные наступательные действия". "К сожалению, встреча оказалась не самый успешной, хоть могла быть таковой. Немцы смогли придержать решение о массовых поставках Украине танков, чем, понятно, порадовали россиян, – отмечает эксперт. – В то же время, информация, которую предоставил президенту Зеленскому директор ЦРУ Уильям Бернс (как выяснилось лишь на днях, он еще на прошлой неделе тайно приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом нашей страны),

Кроме моментов, связанных с безопасностной ситуацией, Николай Давидюк обратил внимание, что на этой неделе, пожалуй, впервые с начала широкомасштабной войны, начались реальные антикоррупционные действия – в том числе против чиновников Минобороны и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как бы то ни было, надеюсь, что антикоррупционное наступление активизируется. Этого требует и украинское общество, и наши международные партнеры", – акцентирует эксперт. "Правда, к этой активизации есть вопросы. Делается это для "галочки", чтобы просто произвести перестановки, перераспределить потоки – и красть дальше, или будут действительно "посадки" и реальное очищение? Странно выглядит, когда Минобороны не проверяет тех, кто крал на закупках, а просит СБУ проверить тех, кто сделал эту информацию общедоступной

Трагедия в Броварах потрясла всех в Украине

Одним из наиболее резонансных событий уходящей недели, по мнению политолога, директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, стала авиакатастрофа в Броварах, в которой 18 января погибло всё руководство МВД,

"Я считаю неверным, особенно в условиях войны, что всё руководство МВД летит на одном борту. Даже если, как сообщалось, они летели "в горячую точку". Крайне важно расставить все точки над "і". Эта трагедия должна быть расследована соответствующим образом, даны все ответы", – уверен эксперт.

Он также признался, что разочарован результатами встречи в формате "Рамштайн", по итогам которой из-за позиции ФРГ так и не было принято решение о массовых поставках танков в Украину.

"Германия заняла странную позицию, став в какой-то мере соучастником РФ, – считает Виталий Бала. – Мы так надеялись, что нам вот-вот массово передадут танки. Но этого не произошло. И Украина оказалась в определенном цейтноте, учитывая, что россияне готовят очередные массированные наступления. Абсолютно правильно говорит премьер-министр Польши Моравецкий, что его страна не будет просто наблюдать, как Украина истекает кровью – и передаст нам танки, даже если Германия не разрешит поставку. Очень надеюсь, что на следующей неделе будут приняты кардинальные решения касательно поставок ВСУ новых видов вооружения, включая танки".

Бывший глава "Нафтогаза" Коболев получил подозрение от НАБУ из-за неправомерных выплат премий в "Нафтогазе"

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко поделился таким мнением:

То, о чём писали и говорили многие еще четыре года назад, наконец-то приобрело очертания". Следствие, напоминает эксперт, считает, что в мае 2018 года Коболев, бывший тогда председателем правления "Нафтогаза", издал, вопреки требованиям законодательства, приказ о премировании работников компании. В итоге ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) за "экстраординарные достижения". "Уходящая неделя обозначилась в энергетике и коммуналке тем, что бывший глава "Нафтогаза" Коболев получил подозрение от НАБУ из-за неправомерных выплат премий в "Нафтогазе"

По мнению Олега Попенко, следующая неделя, как и многие предыдущие, пройдет для украинцев в борьбе за энергетическую безопасность и независимость.

"Прилеты российских ракет, разрушающие энергетическую инфраструктуру, приучили нас к постоянным отключениям электроэнергии. К сожалению, на восстановление генерирующих и распределяющих мощностей уйдут годы, – отмечает эксперт. – И мы должны быть готовы к самым сложным ситуациям и в коммуналке, и в энергетике".

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