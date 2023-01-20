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Директор ЦРУ тайно посетил Киев: о чем шла речь на встрече с Зеленским

Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев и рассказал Зеленскому о планах России

сегодня, 07:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на свои источники.

Директор ЦРУ тайно посетил Киев: о чем шла речь на встрече с Зеленским

Уильям Бернс. Фото: из открытых источников

Как отмечает издание, Бернс прибыл в Украину, чтобы проинформировать Зеленского о своих ожиданиях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы.

По данным источников, Зеленский и представители украинской разведки обсуждали, как долго Украина может рассчитывать на продолжение помощи со стороны США и Запада после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей Конгресса.

Бернс отметил "остроту момента" на поле боя и признал, что в какой-то момент помощь будет труднее получить, сказали источники.

После встречи с Бернсом на прошлой неделе "у Зеленского и его помощников сложилось впечатление, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена остается сильной, и 45 миллиардов долларов экстренного финансирования для Украины, принятых Конгрессом в декабре, хватит как минимум до июля или августа", — пишет издание, ссылаясь на слова источников.

Также, по данным источников, сейчас Киев менее уверен в перспективе принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, как это было прошлой весной.

Бернс в начале октября прошлого года посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими должностными лицами.

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Источник: https://www-washingtonpost-com.translate.goog/national-security/2023/01/19/cia-william-burns-zelensky-ukraine-russia/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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