Главные ожидания от июня: что изменится в военном, политическом и дипломатическом плане

Украина прощается с очередной военной весной, во время которой россияне усилили наступательные действия, варварские обстрелы и бомбардировки, а мы – давление на партнеров с просьбами усилить поставки вооружений и разрешить бить ими по военным объектам на территории РФ. Идет активная подготовка к намеченному на середину июня саммиту мира, к подписанию новых соглашений о безопасности и усилению защиты нашего неба, о чем сообщил в вечернем обращении 30 мая президент Владимир Зеленский. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от июня – в военном, политическом и дипломатическом плане.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Россия и Украина начинают осторожно говорить о перемирии

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник прогнозирует, что ситуация будет сложной, но контролируемой (как любит формулировать официальный пресс-центр ВСУ).

"Если более детально отслеживать то, что говорят наши военные, исходя из тех сил и средств, что имеются у нас и у противника — мы, похоже, продолжим отступать. Возможно, не по всему фронту, но на отдельных участках — точно. Сейчас основные усилия ВСУ направлены на то, чтоб дать возможность инженерам достроить оборонно-фортификационные линии (несколько рядов, как положено), куда мы, возможно, через какое-то время вынуждены будем отойти", – отмечает ветеран.

Стратегическая задача сейчас – удержаться, акцентирует он.

"Исходя из того, что мобилизация продолжает проваливаться, людей в бригадах больше не становится, особенно в линейных, я делаю вывод, что сил и средств для контратакующих действий у нас в обозримом будущем не будет. В то же время, помощь от заокеанских партнеров уже поступает. И ее объемы будут увеличиваться. Соответственно, мы получим необходимые средства, чтоб сдерживать врага, уничтожать на дальних подступах сосредоточения его сил", – считает Николай Мельник.

По его словам, так как россияне сделали большую ставку на наступление летом этого года, будем надеяться, что они разобьют себе голову. Точно так же, как мы разбили себе нос прошлым летом, напоминает эксперт.

"В то же время, ни США, ни Европа, ни Украина, похоже, не понимают, как мы будем воевать в 2025 году. Какая вообще сложится ситуация, – отмечает он. – Потому сейчас и Россия, и Украина начинают осторожно говорить о перемирии, понимая, что ситуация заходит в глухой угол. И 2024 год необходим, чтобы выйти на определенные переговорные позиции — чьи будут сильнее. Но подчеркиваю – если мы не проведем качественную мобилизацию, именно украинская позиция будет хуже. Без людей армия не может воевать".

Россияне учатся на своих ошибках

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва), экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера рассуждает так:

"Россияне хорошо учатся на своих ошибках. В их методах ведения боя произошли значительные изменения: малые группы пехоты, использование туманов, накопление средств, после чего три дня штурмов с использованием всего накопленного – арты и беспилотников. Бронетехника почти не используется. У противника есть преимущество как в беспилотниках так и в РЭБ. Поэтому, увы, можно ожидать их продвижения. Как говорит наш штаб — частичных успехов. Насколько они будут масштабными, во многом зависит от самой РФ и наших партнеров. Последние, увы, никак не примут коллективного решения об использовании их вооружений против военных объектов и связанной с ними логистикой, сил и средств страны-агрессора на ее же территории".

У нас тем временем прогнозируемо будут расти цены на электроэнергию, горючее, а следовательно – на всё остальное, предупреждает эксперт.

рост цен и налогов, – считает Сергей Магера. – Однако, есть мнение, что закон о мобилизации большого результата не даст. Напряжение в обществе и усталость от войны не будут снижаться". "Продолжится падение экономики, мобилизация

Состояние неопределенности вредит и Украине, и Западу

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко считает, что в июне продолжится поиск ответа на важнейший вопрос – что такое окончание войны? Причем, как в понятии украинцев, так и в понятии наших основных партнеров, тех же американцев.

Впрочем, думаю, что в период избирательной кампании ясный ответ на это от политиков США мы не услышим. Но то, что в апреле и республиканцы, и демократы проголосовали за выделение Украине мощного пакета помощи в 61 млрд долларов, говорит само за себя. Нас поддерживают. Но поддерживают — до какого периода? До какой победы? И до победы ли? Эти вопросы необходимо поднимать, потому что ответ на них материализуется и в соответствующую поддержку, позволяя нам делать соответствующее планирование. А состояние неопределенности вредит и Украине, и Западу", – поясняет Екатерина Одарченко. "Если просмотреть на опрос агентства "Рейтинг", даже украинцы видят окончания войны по-разному. Кто-то — как полное поражение России. Кто-то — как возврат к границам 1991 года. И так далее. Важно сформулировать четкую позицию по этому поводу. И нам, и нашим партнерам. В том числе во время саммита мира

По ее словам, на данный момент обнадеживает, что всё больше европейских партнеров разрешает Украине использовать их вооружение для ударов по военным объектам на территории РФ. Эксперт высказала надежду, что в июне эта тенденция усилиться – и к ней подключаться США, которые пока на официальном уровне соответствующего разрешения нам не дают.

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