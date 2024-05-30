Почему саммит мира не остановит войну в Украине: что ждать по его итогам

Россия не оставляет попыток сорвать саммит мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров в очередной раз "завел пластинку", что Китай якобы больше всего подходит как страна, способная организовать мирную конференцию, в которой будут участвовать и Москва, и Киев. Умалчивая при этом, что Китай всячески помогает России, за что не раз получил жесткую критику со стороны США. В свою очередь, Украина дает понять, что сорвать саммит мира, к которому готовы присоединиться почти 100 государств и международных организаций, стране-агрессору не удастся. Что может продемонстрировать саммит, что важно делать до и после него, порталу "Комментарии" рассказали эксперты.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Саммит в Швейцарии будет иметь важное значение в плане осуждения войны как таковой

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж акцентирует, что саммит мира не решит конкретных проблем нашей войны.

вопросы ядерной безопасности (касается всех), продовольственной (нам важны не обстреливаемые транспортные коридоры, против чего не будет никто), гуманитарные аспекты (обмен пленными, возврат депортированных Россией украинских детей). Эти моменты интересуют все страны – как условного коллективного Запада, так и т.н. Глобального Юга. Именно поэтому, думаю, наше руководство решило данный саммит посвятить им", – говорит эксперт. "Да, там рассмотрят, как заявил президент Зеленский

Но изначально, напоминает он, целью созыва данного саммита было выйти на консолидированную позицию по прекращению войны в Украине, выводу российских войск с наших территорий, гарантий безопасности. Кардинальные темы и для Украины, и для европейской безопасности, и для мировой. Но говорить о них в массе своей мировые лидеры, похоже, еще не готовы, констатирует экс-глава Внешней разведки Украины.

"Тем важнее, – продолжает он, – нам активизировать усилия в этом направлении. На уровне дипломатии, оперативной работы, привлечения авторитетных лиц и в Украине, и за рубежом, которые имеют опыт, влияние, связи. Это тяжелая, но необходимая работа – формировать общие подходы по прекращению войны и условиям мира на принципах международного права. Продумывать юридически обязывающие документы".

Исходя из вышесказанного, отмечает Николай Маломуж, саммит в Швейцарии будет иметь важное значение в плане осуждения войны как таковой, но – без конкретных решений по ее прекращению. Три же позиции, которые намерены обговорить, вероятно, оформят в итоге в виде неких деклараций.

Скорее всего, представлять Штаты будет глава Госдепа Энтони Блинкен. Тогда как присутствие именно первого лица лидера демократического мира было бы весьма показательным. И заяви Байден, что точно будет на саммите, это могло бы подтолкнуть к подобным решениям и руководителей других государств, которые пока не подтвердили своего присутствия на предстоящей встрече", – уверен генерал. "Учитывая, что конкретных решений по окончанию войны на этом саммите не примут, представительство стран может быть не на самом высоком уровне, как нам бы хотелось. Отсюда – колебания президента США. Белый дом до сих пор не дал четкого ответа, будет ли Байден на встрече в Швейцарии

К сожалению, колеблется и Китай. Пока не ясно, будут ли вообще участвовать на саммите мира его представители. Премьер Индии, вроде бы, дал свое предварительное согласие. Нет определенности с позициями Бразилии, Турции, констатирует Николай Маломуж.

"С моей точки зрения, это саммит должен положить начало переговорному процессу о новой системе мировой безопасности. И лидерство тут должно быть за США, Китаем, ЕС, другими мощными игроками. Тогда это будет эффективно. Тогда Россия получит реально серьезный вызов. Когда лидеры почти ста стран, с различными политическими устройствами, объединят усилия по формированию нового мироустройства. С соблюдением принципов международного права, с осуждением агрессий, с неотвратимым наказанием тех, кто пытается развязывать войны. С быстрым прекращением на этих условиях конфликтов на Ближнем Востоке и между Украиной и РФ как минимум. Что важно было бы закрепить в соответствующей резолюции. Создав мощный рабочий орган, который разработает конкретные юридические механизмы", – считает эксперт.

Но пока, признал он, стартом такого процесса саммит в Швейцарии не выглядит.

"Ну, начнем хотя бы с трех обозначенных позиций. Возможно, наметив некие параметры уже стратегического плана на следующий – более мощный форум. С выходом на конкретные решения в ракурсе прекращения российско-украинской войны. Для чего нужна мощная предварительная работа, а также успехи ВСУ на фронте, – акцентирует генерал. – Это подтолкнет в нужном нам направлении те же Китай и Бразилию, за которыми потянутся и прочие условные нейтралы".

В таком случае, заключает Николай Маломуж, у РФ не останется выбора, кроме как идти на определенные соглашения, выработанные не просто Украиной, но фактически всем миром.

Линия раздела между демократиями и авторитаризмом давно известна

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1, управляющий партнер консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан поделился такими рассуждениями:

"Завышенные ожидания абсолютно неуместны, когда мы говорим о саммите мира. Это первая подобного рода конференция. Сам факт, что там будут присутствовать десятки мировых лидеров, что будет обсуждаться именно украинская формула мира – уже позитив!".

По мнению эксперта, очевидно, что Китай играет и продолжит играть в свою игру. Он не может позволить Украине победить Россию, поясняет экс-дипломат. Ведь тогда весь демократический мир сконцентрируется на том, чтоб остановить уже Китай.

"Но Пекин не станет переходить и "красные линии". Он не будет поставлять в РФ открыто, откровенно — оружие и боеприпасы. Чтоб не потерять возможность торговать с Западом, где его основные рынки сбыта, чтоб не попасть под санкции, не утратить инвестиции", – отмечает Вадим Трюхан.

Что касается неких параллельных треков, продолжает он, пусть Россия попробует. Линия раздела между демократиями и авторитаризмом давно известна, подчеркивает эксперт. Мир, по его словам, балансирует на уровне 90 (плюс-минус) государств, которые поддерживают и Украину, и в целом демократические тенденции развития – и 20 (плюс-минус) держав, которые сделали ставку на авторитаризм. Остальные – своеобразная "серая зона", которая шатается с одной стороны в другую.

"Что касается позиции США. Мне кажется, даже, если Байдена не будет на саммите в Швейцарии (хоть больше шансов, что он посетит данное мероприятие, т.к. всё равно будет в Европе – накануне саммита мира состоится встреча глав "Большой семерки" в Италии), это не повлияет на результат. США в любом случае будут представлены на достаточно высоком уровне — вице-президент или глава Госдепа. Проблема в другом. Что будет после выборов в Штатах? Как Украине адаптироваться к ситуации, когда, к примеру, Трамп победит? Ну, а пока американцы явно помогают нам в организации саммита, в противодействии попыткам Путина его сорвать", – констатирует Вадим Трюхан.

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