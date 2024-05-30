Есть ли смысл в проведении саммита мира: что важно уже сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что три темы, которые будут рассмотрены в середине июня на саммите мира в Швейцарии (ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также гуманитарное направление, предусматривающее обмен пленными и возвращение украденных Россией украинских детей), после их проработки, передадут российским представителям. После чего страны, согласовавшие данные пункты, будут смотреть, как российская сторона станет их выполнять. Пока не ясно, посетит ли встречу президент США Джо Байден, но представители от Штатов точно будут. Туманные перспективы и касательно участия в мероприятии лидеров топ-стран Глобального юга. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" нынешнюю ситуацию вокруг мирного саммита, а также его перспективы.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

В Кремле осознают риски проведения Саммита мира

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что подготовка и проведение саммита мира в Швейцарии остается ключевым событием в процессе мирного урегулирования.

"Во всех мировых столицах рассматривают варианты своего участия и реагирования на проведения саммита. Ключевые вопросы, которые включены в официальную повестку мероприятия – это ядерная безопасность (призыв отказаться от использования ядерного оружия и ударов по ядерным объектам), продовольственная безопасность (свобода судоходства в Черном море для обеспечения зернового экспорта) и обмен пленными. Эти вопросы находят поддержку у всех стран, поэтому все делегации смогут подписать соответствующую декларацию и выступить с соответствующими заявлениями", – считает эксперт.

По его мнению, также важным итогом саммита могут стать выступления с безоговорочной поддержкой принципа территориальной целостности Украины.

"Даже осторожные в своей политике страны отказываются признавать незаконную аннексию оккупированных территорий, и саммит станет еще одним поводом для демонстрации соблюдения этого положения Устава ООН", – поясняет Игорь Попов.

Для Украины, продолжает он, важно получить явку максимального количества делегаций из всех регионов мира, а также высокое представительство делегаций.

США являются лидером западного мира, а Китай, в свою очередь – лидером не-Запада. Эти страны и их лидеры могут стать гарантами мирного плана и предотвратить возможное нарушение Российской Федерацией любых договоренностей. Уже было проведено три результативных встречи советников лидеров государств в рамках реализации "формулы мира", и теперь настало время включения в процесс политиков, для принятия стратегических решений", – подчеркивает эксперт. "Именно поэтому президент Зеленский публично обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину с призывом принять личное участие в саммите

Он акцентирует, что в Кремле осознают риски проведения Саммита мира без их участия и играют на срыв мероприятия.

"В дни его проведения в Москве анонсирован "анти-саммит" — встреча министров иностранных дел стран БРИКС. Вряд ли он сможет стать альтернативой саммиту мира, но других позитивных дипломатических решений у России нету. Для демонстрации угроз российская армия проводит наступательные операции и угрожает открытием новых направлений боевых действий против Украины, а возможно и стран НАТО", – отмечает Игорь Попов.

По его словам, Украина, в свою очередь, укрепляет свои переговорные позиции. В частности, Зеленский подписывает соглашения по безопасности с новыми странами.

На саммите НАТО в июле эти соглашения будут объединены в единую комплексную систему поддержки Украины, поясняет эксперт. Рассматривается вопрос выделения Украине кредита в 50 млрд. долларов с погашением за счет процентов от замороженных российских активов. В конце июня Совет ЕС должен утвердить переговорную рамку для Украины и таким образом официально начать переговоры о членстве.

"Все эти факторы должны усилить украинскую позицию в процессе переговоров о безопасности в регионе и реализации "формулы мира". По итогам саммита мира его официальные декларации, а также вероятно итоги закрытых консультаций будут переданы российской стороне через посредников. Появляется неофициальная информация о возможном проведении следующего саммита уже с участием Российской Федерации. Для Украины в этих условиях ключевыми задачами является противостояние российским атакам на поле боя, обеспечение беспрерывности получения экономической и военной помощи от партнеров, а также разработка действенной системы гарантий безопасности", – заключает Игорь Попов.

Саммит станет скорее очередной сверкой часов

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников рассуждает следующим образом:

"Смысла в таких саммитах особо нет, пока нет неких кардинальных перемен на фронте. Те же условно нейтральные Бразилия, Индия, Китай – не поедут серьезными делегациями, с серьезными намерениями, пока не поймут, кто побеждает. Они не верят, что Украина может победить, потому помогают РФ, торгуя с ней".

Позиция США также зависит от наших успехов на фронте, отмечает эксперт. По его мнению, пока их нет – вряд ли Байден лично посетит саммит мира.

И Байдену, по логике, нужно теперь быть более воинственным, а не играть в миротворчество, которое вряд ли к чему-то приведет на данном этапе", – поясняет Богдан Мирошников. "Да и выборы накладывают свой отпечаток. Тот же Трамп заявил, что бомбил бы Москву, будь он президентом во время широкомасштабной агрессии РФ против Украины

В целом, констатирует он, понятно, что пока нет стратегических успехов на фронте, нет и предмета для разговоров.

"Саммит станет скорее очередной сверкой часов. Приедут, поговорят, составят некую карту, возможно, заключат некий меморандум. Без практических результатов, – прогнозирует эксперт. – Почвы для конструктивных переговоров сейчас нет".

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