Саммит мира: почему Путину уже проиграл, что нужно продолжать делать Украине

Во время своего европейского турне президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена обязательно принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Мол, его отсутствие очень порадует российского диктатора Путина. Также Зеленский подчеркнул, что Украина должна одержать победу над Россией с помощью оружия, хоть параллельно предлагает и дипломатический путь – тот самый саммит мира. Он также акцентировал, что Путин боится этого мероприятия, потому всячески старается его сорвать. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от саммита мира и того, что может быть после него.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

В политическом плане мы уже точно победили

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко считает, что следует разделить ожидания от саммита на две части – политические и практические.

"С политической точки зрения этот будет несомненный успех, – отмечает он. – Если 80, 90, 100 стран собираются по инициативе Украины – это однозначный успех Украины! Даже, если приедут не лидеры страны, а их помощники, советники и так далее. Конечно, мы хотели бы, чтоб на встречу прибыли представители высшего уровня, особенно от ведущих стран. Но тут нельзя быть максималистами. Я считаю, что прямые намеки на то, что мы хотели бы именно такого представительства, могут иметь больше негатива, чем позитива. Нельзя делать ультимативные заявления, следует быть мягче, осторожнее".

Но в политическом плане мы уже точно победили, акцентирует дипломат. По его мнению, то, что Путин бесится, запуская через Китай, через Бразилию какие-то параллельные инициативы, означает, что диктатор понимает, что – проиграл.

"Понятное дело, на параллельные конференции никто особо не приедет. Разве что Иран с Северной Кореей…. Подчеркиваю — проведение мирной конференции является огромным плюсом для Украины, которая организовала данное мероприятие", – говорит Владимир Огрызко.

Что касается практических последствий — тут не всё так однозначно.

"Из десяти пунктов, среди которых есть такие принципиальные, как касаемо суверенитета, территориальной целостности, повестка сжалась до трех (ядерная, продовольственная безопасность, а также гуманитарные аспекты). Важных, прагматичных, но – не определяющих. Что демонстрирует отсутствие у ряда стран понимания необходимости рассматривать вопросы безопасности в комплексе", – поясняет экс-глава МИД.

Не случайно, продолжает он, нам уже сейчас потихоньку спускают информацию, что после встречи в Швейцарии готовится та, где Украину и Россию постараются посадить за один стол.

"Мне не нравится эта тенденция, – признался эксперт. – Она может предусматривать, что усадив Киев и Москву за стол переговоров, к примеру, по вопросам ядерной безопасности, потом спектр тем расширят. Сразу или постепенно продвигая вопрос замирения. Мол, надо прекращать войну, останавливать кровопролитие. Условия такие-то. Соглашайтесь, иначе проблемы будут у всех. Интуитивно я чувствую, что могут быть неприятные для нас моменты".

Именно поэтому следует продолжать максимально уничтожать российские войска на территории Украины, а также соответствующие объекты на территории РФ, уверен Владимир Огрызко. Это может стать главным аргументом, когда нас пригласят к столу переговоров. Сегодняшняя позиция Путина и его камарильи (всё, что мы захватили — наше, а Украине — нейтральный статус) – это очевидная капитуляция нашей державы, констатирует дипломат.

РФ именно на середину июня собирает встречу глав МИД стран БРИКС

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно акцентирует, что саммит мира – долгожданное событие, которое давно обсуждается.

"На данный момент известно, что на встрече в Швейцарии будут рассмотрены три из десятки пунктов т.н. "формулы мира", презентованной ранее президентом Зеленским. Речь о ядерной и продовольственной безопасности, обмене пленными, возвращение депортированных украинских детей", – уточняет эксперт.

По ее мнению, такие пункты способны собрать поддержку значительного числа стран. Тот же Китай явно заинтересован в ядерной безопасности, те же страны Африки — в продовольственной.

"То есть, страны Глобального Юга заинтересованы в реализации этих пунктов. Как и в подвижках по гуманитарным аспектам. Те же Саудовская Аравия, Турция, которые не вводили санкции против РФ, уже помогали нам и с возвращением пленных, и с возвращением детей, – напоминает аналитик. – Но саммит гораздо шире этих трех пунктов. Понятно, что там не может появиться некое мирное соглашения. На саммите не будет РФ, активная фаза войны продолжается, даже есть эскалация. Но подобная встреча — это возможность обсудить некий путь к миру. И пока не ясно, каким он будет. По украинской ли формуле, либо Россия (сама – со стороны, на саммите – через кого-то) будет пытаться навязать некое альтернативное видение. Нас ожидает борьба за само понятие справедливого мира. За путь, по которому можно дальше двигаться".

Олеся Яхно считает, что не зря РФ именно на середину июня собирает встречу министров иностранных дел стран БРИКС. Это попытка или вообще сократить присутствие на саммите в Швейцарии представителей стран Глобального Юга, или хотя бы снизить их представительство, поясняет она.

Об этом же – заявление российских пропагандистов, политиков, лично Путина о якобы нелегитимности Зеленского . Всё это направлено на создание определенного негативного фона вокруг Украины накануне инициированного нами саммита", – отмечает аналитик. "Абсолютно справедливо и украинская власть, и представители ЕС заявляют, что Россия хочет сорвать саммит мира или понизить его статусность

Чем больше на саммите будет представителей разных стран, чем выше будет их статус — тем значимей окажется данная встреча, уверена она. Это, подчеркивает Олеся Яхно, даже символически покажет, что, даже, если те или иные государства не готовы поддерживать все наши десять пунктов (тот же обязательный вывод российских войск с украинских территорий, наказание РФ за агрессию), то они готовы обсуждать украинский подход. Двигаться в этой рамке, основанной на международном праве, уважении границ и суверенитета.

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