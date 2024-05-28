Главный интерес Украины в саммите мира: что важно донести странам Глобального Юга

Подготовка к саммиту мира в Швейцарии, намеченном на середину июня, остается одной из топ-тем в ракурсе путей поиска к завершению российско-украинской войны. Китай продолжает играть в неопределенность, фактически подыгрывая РФ. Бразилия и Индия якобы рассматривают идею отправить на саммит младших чиновников. Присутствие основного числа европейских лидеров гарантировано, а вот президент США – не факт, что посетит мероприятие. При этом в ЕС уже думают над следующей мирной конференцией – уже с участием РФ. На что президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин всегда лжет, поэтому нет смысла вести с ним какие-либо переговоры. Каковы перспективы саммита мира и переговоров после него? Какие факторы могут повлиять на это? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Глобальный саммит мира. Фото: из открытых источников

Сам факт проведения саммита на основании формулы мира Украины – это уже наша победа

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе акцентирует, что проведение в Швейцарии саммита мира, инициированного Украиной, это перехват нами инициативы, усиление лидерства в переговорном кейсе.

"Центральным для обсуждения становится мирный план президента Зеленского. И уже известно, что на саммите будут представлены более 90 государств. А до середины июня их точно станет больше. Украинская дипломатия вместе с партнерами провела большую работу, чтоб этот саммит состоялся. До этого состоялось пять рабочих встреч на уровне советников глав государств по вопросам безопасности и внешней политики", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что мирный план Украины базируется на универсальных принципах и целях Устава ООН. Это территориальная целостность, защита суверенитета, неотвратимость наказания за нарушение норм международного права и так далее.

"Это – принципы справедливости, на которых базируется современное международное право. Фактически проведение данного саммита четко продемонстрирует, кто это самое право реально уважает, – поясняет Антон Кучухидзе. – Важно было провести эту встречу без рашистской федерации. Чтоб не играть в игру агрессора, не идти на условия Москвы, которая не заинтересована ни в конструктивных переговорах, ни в справедливом мире. Проведение первого саммита такого уровня без россиян – демонстрация того, что им не верят".

Отлично, что Индия – одна из топ-стран Глобального Юга — уже заявила, что будет присутствовать на данном саммите, считает эксперт. Есть определенный процесс касательно делегации из Бразилии. И получается, что Китай с его изоляционистской политикой по отношению к этому саммиту, не добивается желаемого себе результата, отмечает Антон Кучухидзе.

Он констатирует – сам факт проведения саммита на основании формулы мира Украины, это уже наша победа. Ну, а реализация этой формулы будет зависеть от двух факторов: ситуации на поле боя и внешнем давлении (в том числе санкционном) на РФ.

Мир видит, что РФ продолжает наносить Украине колоссальный ущерб

По словам политического эксперта Светланы Кушнир, саммит мира состоится в любую погоду, чтобы там не устроили кремлевские руководители, метая гром и молнии в сторону Украинского мирного плана и страны-организатора международной площадки – Швейцарии.

"Мы ожидаем представителей как минимум 80 стран. Президент Зеленский публично, в обращении, записанном на руинах типографии в Харькове, пригласил к участию в Саммите мира президента США Джозефа Байдена и председателя Китайской Народной Республики – Си Цзиньпина", – напоминает эксперт.

Еще одним актуальным вопросом на этой встрече 15-16 июня в городе Бюргеншток может быть майское решение Совета Евросоюза официально передать Украине доходы от замороженных русских активов, отмечает Светлана Кушнир.

"Важно, что это – юридически обоснованный механизм, который не может быть обжалован в судебном порядке. И то, что Украина и часть Европы считают, что передача доходов от активов агрессора в пользу жертвы агрессии – это справедливо. Теперь наша миссия объяснить это и другим государствам (того же Глобального Юга), которые будут на Саммите мира. Убедить их на конкретном примере, что такие действия нужно совершать и им, чтобы сократить время на пути к Победе через финансовый инструмент давления на Россию", – поясняет эксперт.

Мир видит, продолжает она, что РФ продолжает наносить Украине колоссальный ущерб бесконечными обстрелами. И мир должен делать выводы. Правильные.

"Если механизм получения денег от доходов замороженных активов (а это почти 3 млрд евро в год) заработает, то первые поступления ожидаются уже в июле этого года. И 90% средств пойдут в Европейский фонд мира – для поставок Украине оружия. Остальные 10% – в бюджет Евросоюза на нужды для восстановления нашей страны, – отмечает Светлана Кушнир. – Думаю, что дискуссию на этот счет мы можем начинать уже и со странами, представляющими Глобальный Юг".

Но следует понимать, акцентирует эксперт, что июньский Саммит мира – это лишь первый шаг к справедливому миру. Но дорогу осилит идущий, заключает она.

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