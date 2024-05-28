Главный интерес Украины в саммите мира: что важно донести странам Глобального Юга

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Кравцев Сергей
Подготовка к саммиту мира в Швейцарии, намеченном на середину июня, остается одной из топ-тем в ракурсе путей поиска к завершению российско-украинской войны. Китай продолжает играть в неопределенность, фактически подыгрывая РФ. Бразилия и Индия якобы рассматривают идею отправить на саммит младших чиновников. Присутствие основного числа европейских лидеров гарантировано, а вот президент США – не факт, что посетит мероприятие. При этом в ЕС уже думают над следующей мирной конференцией – уже с участием РФ. На что президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин всегда лжет, поэтому нет смысла вести с ним какие-либо переговоры. Каковы перспективы саммита мира и переговоров после него? Какие факторы могут повлиять на это? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Глобальный саммит мира. Фото: из открытых источников
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе акцентирует, что проведение в Швейцарии саммита мира, инициированного Украиной, это перехват нами инициативы, усиление лидерства в переговорном кейсе.
Он отмечает, что мирный план Украины базируется на универсальных принципах и целях Устава ООН. Это территориальная целостность, защита суверенитета, неотвратимость наказания за нарушение норм международного права и так далее.
Отлично, что Индия – одна из топ-стран Глобального Юга — уже заявила, что будет присутствовать на данном саммите, считает эксперт. Есть определенный процесс касательно делегации из Бразилии. И получается, что Китай с его изоляционистской политикой по отношению к этому саммиту, не добивается желаемого себе результата, отмечает Антон Кучухидзе.
Он констатирует – сам факт проведения саммита на основании формулы мира Украины, это уже наша победа. Ну, а реализация этой формулы будет зависеть от двух факторов: ситуации на поле боя и внешнем давлении (в том числе санкционном) на РФ.
По словам политического эксперта Светланы Кушнир, саммит мира состоится в любую погоду, чтобы там не устроили кремлевские руководители, метая гром и молнии в сторону Украинского мирного плана и страны-организатора международной площадки – Швейцарии.
Еще одним актуальным вопросом на этой встрече 15-16 июня в городе Бюргеншток может быть майское решение Совета Евросоюза официально передать Украине доходы от замороженных русских активов, отмечает Светлана Кушнир.
Мир видит, продолжает она, что РФ продолжает наносить Украине колоссальный ущерб бесконечными обстрелами. И мир должен делать выводы. Правильные.
Но следует понимать, акцентирует эксперт, что июньский Саммит мира – это лишь первый шаг к справедливому миру. Но дорогу осилит идущий, заключает она.
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Ігор
сегодня, 13:43
На саміті не буде клоунської формули капітуляції. Це маніпулювання терпілами у внутрішньому використанні. Так у 2013 цілий рік маніпулював євроінтеграцією Янукович. Історія повторюється результат в рази гірший. Але Чужі просто зроблять вигляд, що її там не було. Це індикатор того, що ми для Чужих так само чужі і ті Чужі не гребують нас використовувати брехати шахраювати обкрадати маніпулювати тощо.